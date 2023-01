64 705 samochodów elektrycznych na koniec 2022 roku

Na koniec grudnia 2022 roku w Polsce zarejestrowano 64 705 osobowych i użytkowych samochodów z napędem elektrycznym - tak pokazuje Licznik Elektromobilności, uruchomiony przez PZPM i PSPA. W ubiegłym roku przybyło łącznie 26 439 sztuk samochodów elektrycznych.

Podsumowując rok 2022 można stwierdzić, że segment pojazdów niskoemisyjnych jest jedynym, gdzie odnotowaliśmy znaczne wzrosty, zarówno w przypadku samochodów nowych jak i używanych. Szczególnie wart podkreślenia jest bardzo dynamiczny wzrost w grupie pojazdów dostawczych i ciężarowych. Już coraz częściej możemy zobaczyć na ulicach samochody dostawcze z zielonymi tablicami rejestracyjnymi. Jedyny segment, który wykazał ostry spadek, to autobusy, co jest odzwierciedleniem kryzysu finansowego w samorządach. Rośnie, choć nie tak dynamicznie jak byśmy tego chcieli, liczba ładowarek. Zgodnie z wytycznymi rozporządzenia AFIR, trwają intensywne prace nad przygotowaniem propozycji budowy sieci ładowarek, zlokalizowanych wzdłuż głównych korytarzy transportowych TEN-T w Polsce. Dotyczy to przede wszystkim ładowarek przeznaczonych dla samochodów osobowych, ale w planach są również ładowarki bardzo dużej mocy dla pojazdów ciężarowych. I na koniec jeszcze jedno ważne spostrzeżenie – wiele wskazuje, że rząd dostrzegł konieczność wspierania sprzedaży ciężkich samochodów elektrycznych i mamy nadzieję, że w najbliższym czasie rozpoczną się prace nad konkretnym programem wsparcia dla pojazdów powyżej 16 t. – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

W drugiej połowie 2022 r. zainstalowano o 11% więcej nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania niż w pierwszej połowie. Łącznie w 2022 r. uruchomiono największą liczbę ładowarek w historii polskiej elektromobilności. Wiele wskazuje na to, że w 2023 r. ten rekord zostanie pobity. Liczymy, że do końca I kwartału zostanie zawarta większość umów o wsparcie w ramach pierwszych naborów programu NFOŚiGW. Pierwsze efekty subsydiów powinny być widoczne w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Ponadto, wiodący operatorzy zapowiedzieli kolejne inwestycje, a swoją obecność na polskim rynku coraz mocniej zaznaczają podmioty międzynarodowe. Jednocześnie po kończy się wielomiesięczna epopeja związana z przejmowaniem od OSD lokalizacji zarezerwowanych w ramach tzw. mechanizmu interwencyjnego. Stacje w tych miejscach będą budowane na zasadach rynkowych. Odpowiedni przetarg jeszcze w 2022 r. rozstrzygnęła Enea Operator, a już niedługo poznamy zwycięzców analogicznych postępowań zainicjowanych przez Tauron Operator i Energę Operator. To wszystko pozwala patrzeć na rok 2023 w segmencie infrastruktury ładowania z ostrożnym optymizmem – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Pod koniec grudnia 2022 r. po polskich drogach jeździło 61 570 elektrycznych samochodów osobowych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 31 249 szt. tej części floty pojazdów (51%), a pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 30 321 szt. (49%). Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 3 135 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec grudnia składała się z 16 274 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 475 807 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 821 szt.Równolegle do floty pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec grudnia 2022 r. w Polsce funkcjonowało 2565 ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych (5016 punktów). 29% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W grudniu uruchomiono 38 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (103 punkty).