Coraz więcej samochodów elektrycznych na polskich drogach

Pojawił się najnowszy Licznik Elektromobilności autorstwa PZPM i PSPA. Opracowanie po raz kolejny dowodzi wyraźnego wzrostu liczby pojazdów elektrycznych rejestrowanych w naszym kraju. Tylko w styczniu bieżącego roku elektryczna flota powiększyła się o blisko 2,4 tys. aut, co oznacza wzrost o 56% względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile samochodów elektrycznych przybyło w styczniu 2023 r. roku?

Ile samochodów z napędem elektrycznym jest zarejestrowanych?

Jak rozwija się infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce?



W styczniu 2023 r. zarejestrowano wyraźnie więcej samochodów elektrycznych niż na początku ubiegłego roku, mimo nadal odczuwalnego ograniczenia podaży nowych pojazdów na polskim rynku.



W celu podtrzymania trendu wzrostowego warto rozważyć aktualizację zasad udzielania dotacji w ramach programu „Mój Elektryk” – z uwagi na wysoki poziom inflacji, coraz niższa liczba wersji poszczególnych modeli BEV mieści się w ustalonym limicie pozwalającym na objęcie pojazdu dofinansowaniem (pod koniec I połowy 2022 r. - 63, pod koniec połowy II już tylko 46). Celowe jest także m.in. objęcie wsparciem zeroemisyjnych samochodów dostawczych o DMC do 4,25 t, czy też zwiększenie dostępu do informacji na temat środków finansowych wciąż dostępnych w ramach programu - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Podjęta właśnie przez Parlament Europejski decyzja w sprawie redukcji CO2 w przypadku pojazdów osobowych i dostawczych oraz propozycja Komisji Europejskiej dla pojazdów ciężarowych upewnia branżę motoryzacyjną, że rok 2035 będzie rokiem granicznym, od którego nie będzie możliwe rejestrowanie pojazdów innych niż bateryjne i wodorowe pojazdy osobowe i dostawcze, zaś redukcja CO2 w przypadku pojazdów ciężkich musi wynieść 65%. Cel pośredni to rok 2030 i ograniczenie emisji CO2 dla samochodów osobowych o 55%, dla dostawczych 50% i 45% dla ciężarowych. Jednak aby te ambitne cele udało się osiągnąć, niezbędne jest oprócz wysiłku branży zbudowanie sieci ładowania i tankowania wodorem, tak działania te przełożyły się na sukces rynkowy pojazdów zeroemisyjnych – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM.

Pod koniec stycznia 2023 r. po polskich drogach jeździło 63 701 osobowych samochodów elektrycznych. W pełni elektryczne auta (BEV, ang. battery electric vehicles) odpowiadały za 32 555 szt. tej części floty pojazdów (51%), a pozostałą część stanowiły hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 31 146 szt. (49%).Park elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych liczył 3 396 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec stycznia składała się z 16 416 szt., jak również liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych, która powiększyła się do 490 907 szt. Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce wzrósł do 837 szt.Równolegle do floty pojazdów elektrycznych, rozwija się również infrastruktura ładowania . Pod koniec stycznia 2023 r. w Polsce funkcjonowały 2612 ogólnodostępne stacje ładowania pojazdów elektrycznych (5139 punktów). 29% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 71% – wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W styczniu uruchomiono 57 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (123 punkty).