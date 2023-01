Rok 2023 przyniesie znaczący wzrost udziału aut elektrycznych w rejestracjach nowych pojazdów - szacują eksperci Carsmile. Będzie to spowodowane m.in. dużą liczbą zamówień ze strony firm, dla których leasing czy wynajem elektryków jest stosunkowo łatwym sposobem realizacji strategii ESG. Sporo zamówień będzie też napływało z administracji publicznej ze względu na ustawowy obowiązek zelektryfikowania połowy floty urzędów państwowych w ciągu najbliższych 2 lat.

Przeczytaj także: Rok 2023 będzie trudny dla dealerów samochodowych

Spodziewam się osiągnięcia 5-proc. udziału w łącznej liczbie rejestracji nowych pojazdów w 2023 roku, wobec 2,6% w 2022 roku. To ambitne założenie. Nie wykluczam, że przy splocie korzystnych okoliczności mógłby to być nawet poziom 7%, choć to już byłby ogromny sukces – ocenia Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com Sprzedaż samochodów elektrycznych wzrośnie w 2023 roku Eksperci Carsmile zakładają, że rok 2023 przyniesie istotny wzrost udziału aut zeroemisyjnych w łącznej sprzedaży nowych samochodów osobowych.

Elektryk najlepiej sprzedającym się autem? To możliwe

W roku 2022 mieliśmy już jeden miesiąc, że numerem jeden w naszej sprzedaży, liczonej według modeli, było auto elektryczne. Takie sytuacje będą się powtarzać w miarę pojawiania się na rynku promocyjnych ofert zakupu elektryków i presji ze strony marek motoryzacyjnych na sprzedaż pojazdów z napędem zeroemisyjnym – przyznaje wiceprezes Carsmile.

Dotacje do wynajmu i leasingu wspierają rynek

Duże zamówienia od firm i administracji publicznej

Uboga infrastruktura

Kiedy pierwszy milion elektryków?

Eksperci Carsmile zakładają, że rok 2023 przyniesie istotny wzrost udziału aut zeroemisyjnych w łącznej sprzedaży nowych samochodów osobowych.W 2022 r. zarejestrowano w Polsce 12,7 tys. nowych aut w pełni elektrycznych – wynika z danych Samaru. PSPA podaje z kolei, że park takich pojazdów wynosił na koniec listopada ub.r. 29,8 tys. sztuk. – Realizacja naszej prognozy oznaczałaby konieczność sprzedaży w 2023 roku ok. 22,5 tys. aut w pełni elektrycznych, co oznaczałoby jej podwojenie względem poprzedniego roku – mówi Michał Knitter. Carsmile zakłada, że sprzedaż nowych aut w Polsce wyniesie w 2023 roku ok. 450 tys. wobec 482 tys. w 2022 roku.Jaka jest argumentacja dla tak optymistycznych przewidywań? Popyt na samochody zeroemisyjne systematycznie się zwiększa, co widać w wynikach wyszukiwania na platformie Carsmile, jak i w danych sprzedażowych dla rynku.Zakupom samochodów zeroemisyjnych sprzyjał w 2022 roku program „ Mój elektryk ”, który w najistotniejszym z punktu widzenia rynku segmencie, tj. leasingu i wynajmie długoterminowym, wystartował w drugim kwartale ub.r. Według danych PSPA, sumaryczna wartość dotacji wypłaconych i „zarezerwowanych” do końca listopada 2022 r. wyniosła 218,5 mln zł, z czego aż 152 mln zł przypadały na leasing i wynajem długoterminowy. Liczba aut, na które już wypłacono dotacje wyniosła natomiast ok. 6 tys. sztuk.Przypomnijmy, że przedsiębiorca, który deklaruje przebieg powyżej 15 tys. km rocznie może otrzymać dopłatę na przykład do wynajmowanego auta w wysokości 27 tys. zł. Maksymalna cena brutto samochodu, jaki może być współfinansowany dotacją z programu „Mój elektryk” wynosi 225 tys. zł w przypadku klienta biznesowego, który nie odlicza VAT lub osób fizycznych nieposiadających karty dużej rodziny. W przypadku nabywcy odliczającego 50% VAT od wydatków związanych z samochodem maksymalna cena brutto samochodu wynosi nieco ponad 248, 2 tys. zł, a w przypadku klienta, który odlicza pełny VAT – 276,75 tys. zł. Czynnikiem stymulującym sprzedaż w 2022 roku był też istotnie niższy koszt ładowania elektryka w warunkach domowych w porównaniu z kosztem tankowania na stacji samochodu z tradycyjnym napędem.Zdaniem ekspertów z Carsmile, w roku 2023 popyt na auta elektryczne będzie stymulowany przez zamówienia flotowe z uwagi na fakt, że elektryfikacja flot firmowych jest popularnym i stosunkowo łatwym w realizacji (na tle innych działań pro klimatycznych) sposobem realizacji strategii ESG przez korporacje. Sporo zamówień na pojazdy zeroemisyjne będzie tez napływało z administracji publicznej oraz samorządów ze względu na ustawowy obowiązek zelektryfikowania dużej części flot do 2025 roku (50% w przypadku administracji i 30% - w przypadku samorządów; dokładnie chodzi o udział aut zeroemisyjnych). Obowiązek ten nakłada Ustawa o elektromobilności i paliwach płynnych.Ograniczająco na zakupy pojazdów elektrycznych oddziaływały natomiast długie terminy oczekiwania na popularne modele, a także niski poziom społecznej akceptacji dla elektromobilności, który obrazują przede wszystkim obawy o zasięg elektryków w ogóle, a także w kontekście ubogiej infrastruktury do ładowania w Polsce. Według danych PSPA, w 2022 r. w naszym kraju było ok. 5 tys. ogólnie dostępnych punktów ładowania aut elektrycznych. Do 2025 r. ich liczba ma wzrosnąć, według prognoz stowarzyszenia, do 42,1 tysiąca. - Aby nastąpił istotny wzrost rynku EV konieczne jest odczuwalne zwiększenie infrastruktury, a to nastąpi najwcześniej za 2 lata. Rozwojowi rynku sprzyjać będą dotacje i poprawiająca się dostępność aut – ocenia wiceprezes Carsmile.Według symulacji przygotowanej przez Carsmile, jeśli Polska wprowadzi spójny i konsekwentny program wspierania elektromobilności, „pierwszy milion” sprzedanych elektryków ma szansę paść w latach 2030-2032. Jeśli natomiast rynek będzie rósł w sposób naturalny, bez wsparcia regulacyjnego i determinacji po stronie producentów aut, osiągnięcie miliona sprzedanych pojazdów zeroemisyjnych będzie trwało bardzo długo. Przypomnijmy, że od 2035 roku w Unii Europejskiej ma obowiązywać zakaz rejestracji aut z tradycyjnym napędem.