Co dziesiąty nabywca nowego auta szuka elektryka

Już co dziesiąta osoba poszukująca nowego auta jest zainteresowana elektrykiem - wynika z najnowszych danych Carsmile. Rośnie też udział samochodów elektrycznych w rejestracjach. W styczniu przekroczył on 3%. Wciąż jednak marzenia o elektryku przegrywają w Polsce z rzeczywistością. Dlaczego?

Przeczytaj także: Koszt zakupu samochodu jeszcze wzrośnie. Jaką formę finansowania warto rozważyć?

10,2% wybiera napęd elektryczny

Wynik ten oznacza, że już co dziesiąta osoba, która rozpoczyna poszukiwanie auta jest zainteresowana pojazdem elektrycznym. To bardzo dużo jak na polskie warunki – ocenia Łukasz Domański, prezes internetowej platformy do wynajmu, leasingu i zakupu samochodów.

Promocje przyciągają kupujących

Mieliśmy już jeden miesiąc, w którym numerem jeden w naszej sprzedaży, liczonej według modeli, było auto elektryczne. Takie sytuacje będą się powtarzać w miarę pojawiania się na rynku promocyjnych ofert zakupu elektryków i presji ze strony marek motoryzacyjnych na sprzedaż pojazdów z napędem zeroemisyjnym – przyznaje z kolei Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Pożądany wynajem

Marzenia vs rzeczywistość

Duży potencjał rynku

Przekroczenie kolejnej bariery w rejestracjach cieszy, a dane Carsmile pokazują, że już teraz potencjał rynku jest trzykrotnie większy niż aktualna sprzedaż elektryków - komentuje Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Power Dot w Polsce, firmy będącej inwestorem i operatorem na rynku szybkich ładowarek do aut elektrycznych Warto jednak zadać sobie pytanie dlaczego tyle osób, pierwotnie zainteresowanych elektrykami, ostatecznie rezygnuje? Zdaniem G. Grigorieva powodów jest kilka. – Na pierwszym miejscu wymieniłbym cenę. Nowe auta elektryczne stały się wprawdzie dużo bardziej dostępne dzięki dopłatom z programu „Mój elektryk”, ale gdy spojrzymy na ceny samochodów używanych, to elektryki są droższe od aut z tradycyjnym napędem. To samo dotyczy nowych pojazdów elektrycznych, które nie kwalifikują się do dotacji – kosztują więcej od swoich odpowiedników z silnikiem benzynowym. Oczekuję, że marki motoryzacyjne będą dążyć do zrównania cen, aby stymulować sprzedaż pojazdów zeroemisyjnych – mówi Grigoriy Grigoriev.

Wystarczy, że ktoś zapalony do zakupu elektryka podzieli się swoim pomysłem przy rodzinnym stole. A wtedy usłyszy „eksperckie” opinie o małym zasięgu, małej liczbie stacji i innych problemach. Nic dziwnego, że po takich doświadczeniach część entuzjastów elektromobilności zmienia zdanie – przyznaje szef Power Dot.

Optymistyczne prognozy

Spodziewam się w 2023 roku udział aut z napędem elektrycznym osiągnie pod koniec roku poziom 5-7% w łącznych rejestracjach – ocenia Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Co dalej z infrastrukturą?

Widoczny wzrost liczby dostępnych stacji i punktów ładowania nastąpi za ok. dwa lata ze względu na obwiązujące w Polsce procedury. Inwestorzy, zainteresowani finansowaniem, budową i obsługą stacji ładowania nie powinni jednak czekać, aż zwiększy się flota aut elektrycznych w Polsce, tylko wyprzedać ten trend – uważa szef Power Dot w Polsce.

Dotacje do wynajmu i leasingu wspierają rynek

Ile kosztuje elektryk?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 3-letni abonament na wybrane elektryki Najtańsza obecnie oferta to 1 221 zł miesięcznie netto za Dacię Spring (umowa na 3 lata, brak wkładu własnego, AC/OC, serwisowanie, opony wliczone w cenę abonamentu). Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Kiedy pierwszy milion elektryków?

Polska należy do grona najsłabiej zelektryfikowanych państw UE patrząc przez pryzmat udziału elektryków w rejestracjach nowych samochodów. W Europie jest dosłownie kilka krajów, w których wskaźnik ten jest mniejszy lub zbliżony do Polski. Są to Czechy, Słowacja i Grecja – wskazują najnowsze dane ACEA. Jest jednak światełko w tunelu. Ze statystyk opublikowanych właśnie przez Carsmile wynika, że potencjał rynku EV jest w Polsce dużo większy niż wskazują aktualne dane o rejestracjach.Nadzieja tkwi w danych pokazujących zainteresowanie zakupem lub wynajmem elektryków. Użytkownicy, którzy w okresie grudzień-styczeń skorzystali z konfiguratora aut Carsmile i wybrali napęd elektryczny, stanowili aż 10,2% konfigurujących auto.Najpopularniejszym silnikiem pozostaje „benzyna” z 41-proc. udziałem w wyszukiwanych.Udział elektryków rośnie nie tylko w wyszukiwania, ale też w sprzedaży.Relatywnie wysoki na tle rynku udział fanów elektromobilności wśród użytkowników Carsmile może po części wynikać stąd, że platforma znana jest na rynku z usługi wynajmu długoterminowego, a samochody elektryczne , z uwagi na ogromny postęp technologiczny, jaki cechuje się ten segment rynku motoryzacyjnego, w połączeniu z relatywnie szybką utratą wartości, są wręcz stworzone do tego, by je wynajmować, a nie kupować na własność. W przypadku wynajmu ułatwieniem jest również to, że jeśli auto kwalifikuje się do programu „Mój elektryk”, wówczas wszystkie formalności związane z uzyskaniem dopłaty załatwia firma wynajmująca, która jest beneficjentem programu.Nie zmienia to jednak faktu, że odsetek osób zainteresowanych zakupem czy wynajem elektryka jest ponad trzy razy większy od udziału aut z napędem elektrycznym w nowych rejestracjach, co pokazuje pewien rozdźwięk pomiędzy marzeniami o zakupie elektryka a rzeczywistością. Do takich wniosków można dojść zestawiając 10-proc. udział elektryków w konfiguratorze Carsmile z faktyczną liczbą rejestracji nowych aut z napędem elektrycznym. Tych drugich jest zdecydowanie mniej, chociaż w sprzedaży też widać tendencję wzrostową. Według danych IBRM Samar, udział aut elektrycznych w nowych rejestracjach samochodów osobowych przekroczył już 3% i wyniósł w styczniu 3,1%.Szef Power Dot zwraca też uwagę, że dużo biedniejsza od Polski Rumunia ma już 9-proc., udział aut zeroemisyjnych w nowych rejestracjach. Jest to m.in. zasługa atrakcyjnego rządowego programu wspierania elektromobilności, który polega na możliwości zostawienia w rozliczeniu starego samochodu z tradycyjnym napędem.Grigoriy Grigoriev uważa, że wiele osób pierwotnie zainteresowanych elektrykami, ostatecznie ulega pesymistycznym opiniom o tych pojazdach, które – póki co – dominują w społeczeństwie.Przewiduje on jednak, że rok 2023 przyniesie wzrost udziału aut zeroemisyjnych w łącznej sprzedaży nowych samochodów osobowych. Podobnego zdania są eksperci Carsmile.Jego zdaniem popyt na auta elektryczne będzie stymulowany przez zamówienia flotowe z uwagi na fakt, że elektryfikacja flot firmowych jest popularnym i stosunkowo łatwym w realizacji (na tle innych działań pro klimatycznych) sposobem realizacji strategii ESG przez korporacje. Sporo zamówień na pojazdy zeroemisyjne będzie tez napływało z administracji publicznej oraz samorządów ze względu na ustawowy obowiązek zelektryfikowania dużej części flot do 2025 roku W 2022 r. zarejestrowano w Polsce 12,7 tys. nowych aut w pełni elektrycznych – wynika z danych Samaru. PSPA podaje z kolei, że park takich pojazdów wynosił na koniec ub.r. 31,2 tys. sztuk.Wyzwaniem dla kupujących elektryki jest natomiast uboga infrastruktura do ładowania. Według danych PSPA, w 2022 r. w naszym kraju było ok. 5 tys. ogólnie dostępnych punktów ładowania aut elektrycznych. Do 2025 r. ich liczba ma wzrosnąć, według prognoz stowarzyszenia, do 42,1 tysiąca.Zakupom samochodów zeroemisyjnych sprzyja program „Mój elektryk”, który w najistotniejszym z punktu widzenia rynku segmencie, tj. leasingu i wynajmie długoterminowym, wystartował w drugim kwartale ub.r. Przypomnijmy, że przedsiębiorca, który deklaruje przebieg powyżej 15 tys. km rocznie może otrzymać dopłatę na przykład do wynajmowanego auta w wysokości 27 tys. zł. Maksymalna cena brutto samochodu, jaki może być współfinansowany dotacją z programu „Mój elektryk” wynosi 225 tys. zł w przypadku klienta biznesowego, który nie odlicza VAT lub osób fizycznych nieposiadających karty dużej rodziny. W przypadku nabywcy odliczającego 50% VAT od wydatków związanych z samochodem maksymalna cena brutto samochodu wynosi nieco ponad 248, 2 tys. zł, a w przypadku klienta, który odlicza pełny VAT – 276,75 tys. zł. warunkach domowych w porównaniu z kosztem tankowania na stacji samochodu z tradycyjnym napędem.Carsmile zestawił 12 przykładowych modeli aut elektrycznych, z różnych półek cenowych. Dziewięć z nich kwalifikuje się do programu „Mój elektryk”, dzięki czemu rata jest odpowiednio niższa. Zestawienie wykonano według stawek obowiązujących 7 lutego 2023 r. Najtańsza obecnie oferta to 1 221 zł miesięcznie netto za Dacię Spring (umowa na 3 lata, brak wkładu własnego, AC/OC, serwisowanie, opony wliczone w cenę abonamentu). Najdroższy w zestawieniu to z kolei luksusowy Volvo EX90 kosztujący aż 9 220 zł netto miesięcznie bez wkładu własnego lub 8 470 zł netto przy wkładzie własnym wynoszącym 25 000 zł netto (szczegółowe informacje w tabeli).Według symulacji przygotowanej przez Carsmile, jeśli Polska wprowadzi spójny i konsekwentny program wspierania elektromobilności, „pierwszy milion” sprzedanych elektryków ma szansę paść w latach 2030-2032. Jeśli natomiast rynek będzie rósł w sposób naturalny, bez wsparcia regulacyjnego i determinacji po stronie producentów aut, osiągnięcie miliona sprzedanych pojazdów zeroemisyjnych będzie trwało bardzo długo. Przypomnijmy, że od 2035 roku w Unii Europejskiej ma obowiązywać zakaz rejestracji aut z tradycyjnym napędem.