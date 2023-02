Ceny OC w styczniu 2023 mocno w górę

Nowy rok rozpoczął się dość niefortunnie dla kierowców. Ceny polis OC poszybowały w górę. Stawki wzrosły o 1,5% względem grudnia 2022 i aż o 5% r/r - wynika z najnowszego barometru cenowego porównywarki Ubea.pl.

Przeczytaj także: Jakie ceny OC i AC? Czy w 2023 będzie drożej?

Nowy rok nie przyniósł zmiany starego sposobu obliczeń

Przez rok internetowe polisy OC podrożały o około 5% …

Na uwagę zasługuje fakt, że w ujęciu miesięcznym, czyli względem grudnia 2022 roku przeciętne OC podrożało o kolejne 1,5%. Taka zmiana średniej składki OC z 1295 zł do 1314 zł wydaje się dość znacząca - ocenia Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Nowe dane o wypadkowości stanowią pozytywny sygnał

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Barometr OC - styczeń 2023 Poziom barometru cenowego ze stycznia 2023 r. = wzrost o 1,5% względem grudnia 2022 r. oraz wzrost o 5,0% w stosunku do stycznia 2022 r. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Przeczytaj także: Średnia cena OC w 2022 roku wyniosła 505 zł

Każdy nowy rok przynosi zmiany dotyczące wielu aspektów. Jednakże sposób obliczania średniej składki OC w ramach barometru Ubea.pl nie uległ zmianom. Podobnie jak w poprzednim roku oraz wcześniejszych latach eksperci naszej porównywarki wzięli pod uwagę ponad 100 000 rzeczywistych, miesięcznych kalkulacji kierowców z kalkulatora OC Ubea.pl. Analityków interesują średnie miesięczne składki OC proponowane internautom przez ubezpieczycieli. Na podstawie tych faktycznych wyliczeń samych kierowców, zostaje ustalona średnia miesięczna składka OC.- mówi Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Wyniki styczniowej analizy przygotowanej przez porównywarkę Ubea.pl wskazują, że w pierwszym miesiącu nowego roku przeciętna polisa OC oferowana online kosztowała 1314 zł. To kwota znacznie mniejsza od rekordowego odczytu z listopada 2022 r. (1345 zł), który można jednak potraktować jako jednorazowe, dodatnie odchylenie od trendu.Roczna zmiana przeciętnego kosztu obowiązkowych ubezpieczeń OC (styczeń 2022 r. - styczeń 2023 r.) wyniosła natomiast równe 5,0%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę perspektywę dwuletnią, to okaże się, że od stycznia 2021 roku OC średnio podrożało o 5,7% według naszych danych.- podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Jeżeli chodzi o rynkowe i makroekonomiczne uwarunkowania dotyczące cen obowiązkowych polis OC, to sytuacja nie zmieniła się znacząco np. względem listopada 2022 roku. Mamy wciąż do czynienia ze stabilizacją inflacji na wysokim poziomie. Wydaje się, że bieżący rok może przynieść większe kłopoty zakładów ubezpieczeniowych związane z nieterminową płatnością rat za OC. Gospodarstwa domowe odczują bowiem pogorszenie koniunktury gospodarczej.- komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.Na podstawie dziennych raportów Policji z IV kw. 2022 roku, możemy wywnioskować, że ten miniony kwartał przyniósł 4646 wypadków drogowych skutkujących liczbą 417 ofiar śmiertelnych i 5111 rannych. To bez wątpienia dość dobre wyniki, które mogą mieć związek z nowym taryfikatorem mandatów obowiązującym od 17 września 2022 r. Warto wspomnieć, że kwartalna liczba śmiertelnych ofiar wypadków okazała się najmniejsza od I kw. 2021 r.- podsumowuje Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.