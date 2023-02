Bezpieczeństwo ruchu: KE podała najnowsze dane o wypadkach drogowych

Ostatnie, opublikowane przed rokiem dane Komisji Europejskiej wskazywały na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na terytorium UE. Odpowiedzialność za taki stan rzeczy spoczywała przede wszystkim na ograniczeniach, jakie przyniosła pandemia. Dziś jednak natężenie ruchu powróciło do poziomów sprzed koronawirusa. Czy to oznacza również powrót do większej ilości wypadków drogowych? Są już najnowsze dane KE na ten temat.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak prezentuje się bezpieczeństwo ruchu drogowego w Unii Europejskiej?

Jakie tendencje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego widoczne są w poszczególnych państwach UE?

Ilu rowerzystów ginie na drogach UE?

Odmienne tendencje w poszczególnych państwach członkowskich

Najliczniejsze grupy ofiar wypadków

W zeszłym roku w wypadkach drogowych zginęło około 20,6 tys. osób, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do 2021 r.

Bardziej szczegółowe dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2022 r.



Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych na milion mieszkańców – wstępne dane za 2022 r.

W całej UE liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w 2022 r. wzrosła o 3 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem, zwłaszcza w miarę jak natężenie ruchu powróciło do poziomu po pandemii. Co ważne, nie straciliśmy wielu korzyści osiągniętych w okresie pandemii COVID-19 (w tym spadek o 17 proc. w latach 2019–2020). W porównaniu z 2019 r. liczba ofiar śmiertelnych w 2022 r. spadła o 10 proc.Postępy były jednak bardzo nierównomierne w poszczególnych państwach członkowskich. Największe spadki, o ponad 30 proc., odnotowano na Litwie i w Polsce, przy czym w Danii odnotowano również spadek o 23 proc. Natomiast w ciągu ostatnich trzech lat liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w takich krajach jak Irlandia, Hiszpania, Francja, Włochy, Niderlandy i Szwecja utrzymywała się na dość stabilnym poziomie lub wzrosła.Na podstawie dostępnych danych za 2021 r. (brak jeszcze szczegółowych danych z 2022 r.) w całej UE 52 proc. zdarzeń śmiertelnych w ruchu drogowym miało miejsce na drogach wiejskich, w porównaniu z 39 proc. na obszarach miejskich i 9 proc. na autostradach. Trzy czwarte ofiar śmiertelnych wypadków drogowych to mężczyźni (78 proc.).Osoby znajdujące się w pojeździe (kierowcy i pasażerowie) stanowiły 45 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, podczas gdy piesi – 18 proc., użytkownicy dwukołowych pojazdów silnikowych (motocykli i motorowerów) – 19 proc., a rowerzyści – 9 proc. ogółu ofiar śmiertelnych.wzorzec jest jednak bardzo odmienny, ponieważ(piesi, rowerzyści i użytkownicy dwukołowych pojazdów silnikowych). Ofiary śmiertelne wśród użytkowników dróg w miastach w przeważającej mierze są poszkodowane w wypadkach z udziałem samochodów osobowych i ciężarowych, co podkreśla potrzebę poprawy ochrony niechronionych uczestników ruchu drogowego.Chociaż wzrost udziału rowerzystów w mobilności w wielu państwach członkowskich jest niezwykle pożądany, poważnym powodem do niepokoju jest tendencja dotycząca liczby rowerzystów zabitych na drogach UE. Jest to jedyna grupa użytkowników dróg, w której w ciągu ostatniej dekady nie odnotowano znacznego spadku liczby ofiar śmiertelnych, co wynika w szczególności z utrzymującego się braku odpowiedniej infrastruktury. Na przykład w 2022 r. wstępne dane z Francji wskazują na wzrost liczby ofiar śmiertelnych wśród rowerzystów o 30 proc. w porównaniu z 2019 r.W przypadku większości państw wyniki za 2022 r. opierają się na danych wstępnych i mogą ulec zmianom przy publikacji ostatecznych danych jesienią 2023 r. Szacunki za 2022 r. obejmują cały rok i wszystkie drogi i odnoszą się do ofiar śmiertelnych w ciągu 30 dni, ale dla następujących państw opierają się na danych częściowych: Niemcy i Grecja (11 miesięcy), Belgia i Węgry (po 9 miesięcy), Hiszpania (drogi wiejskie), Niderlandy (częściowe dane; ponadto około 10–15 proc. ofiar śmiertelnych zarejestrowanych przez policję nie jest zgłaszana), Portugalia (śmiertelność w ciągu 24 godzin), Szwajcaria (6 miesięcy). Brak danych dotyczących Liechtensteinu za 2022 r.Dane za 2022 r. porównano z trzema okresami: rokiem 2021 (rokiem poprzednim), rokiem 2019 (rokiem odniesienia dla celu zmniejszenia o 50 proc. liczby zgonów do 2030 r.) oraz średnią z lat 2017–2019 (w celu uwzględnienia wahań w małych państwach). Zmiany procentowe w tabeli odnoszą się do bezwzględnej liczby ofiar śmiertelnych, a nie do wskaźnika na milion mieszkańców.