Czy boom na samochody elektryczne dotrze w końcu nad Wisłę?

Samochody elektryczne zdobywają na unijnym rynku coraz większą popularność - ich udział sięga już 15%. Tendencja ta zaznacza się również nad Wisłą, choć do średniej unijnej ciągle jest nam jeszcze daleko. Jak to zmienić? Eksperci podkreślają, że rozbudowa infrastruktury ładującej oraz programy dopłat (nie do końca zresztą udane) to za mało, aby doprowadzić do skokowego wzrostu zainteresowania elektrykami w Polsce.

Polska się budzi

Od września ub.r., kiedy to zainteresowanie elektrykami było wyjątkowo niskie, obserwujemy systematyczny wzrost liczby użytkowników poszukujących samochodów elektrycznych. Internautów przeglądających oferty aut z napędem elektrycznym na Superauto.pl było w marcu tego roku aż pięciokrotnie więcej niż we wrześniu 2024 r. – zauważa Marek Srębowaty, dyrektor ds. e-commerce w Superauto.pl.

Ponad 11 tysięcy punktów ładowania

Infrastruktura do ładowania jest już w Polsce bardzo dobrze rozwinięta w stosunku do wielkości floty aut elektrycznych, stanowiąc zachętę do zakupu elektryka, choć wiele osób wciąż powiela stereotyp jakoby stacji było za mało. Obecnie na jeden punkt ładowania przypada w Polsce zaledwie 8 pojazdów elektrycznych, co jest świetnym wynikiem na tle Europy – podkreśla Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce.

Jak pobudzić rynek?

Trzeba sobie jasno powiedzieć, że skokowy wzrost sprzedaży aut elektrycznych w krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza u liderów napędzających obecnie elektromobilność, tj. w Niemczech, Belgii czy w Holandii, to nie jest kwestia tzw. niewidzialnej ręki rynku, ale różnego typu działań interwencyjnych, których celem jest pobudzenie popytu. Tymczasem w Polsce, nie tylko zachęty są dość mocno ograniczone, bo sprowadzają się wyłącznie do dotacji, to jeszcze zostały one wyraźnie uszczuplone w nowej wersji programu NaszEauto – zauważa Grigoriy Grigoriev.

30% rabatu na „dzień dobry”

W skrajnych przypadkach przekraczają one 30%, co może być dużą zachęta dla kupujących – ocenia Oskar Jedliński, dyrektor działu rozwoju rynku w Superauto.pl

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Przykładowe rabaty na samochody elektryczne BMW i5, kosztujące wg katalogu 570,4 tys. zł można kupić z rabatem wynoszącym „na dzień dobry” prawie 209 tys. zł (37%) Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Chińczyki bez rabatów, ale z konkurencyjną ceną

W przypadku chińczyków nie oczekujmy natomiast rabatów. Są one na rynku naprawdę rzadkością i dotyczą pojedynczych przypadków, kiedy dane auto przez długi okres nie może znaleźć kupca. Wysokość upustu to maksymalnie 2-4% - podkreśla Oskar Jedliński.

Nikt nie chce używanych elektryków

O ile zainteresowanie nowymi pojazdami elektrycznymi rośnie, o tyle popyt na ich używane odpowiedniki pozostaje znikomy, takich klientów praktycznie nie ma na rynku – zauważa Mateusz Szczypka, dyrektor ds. zarządzania stokiem aut używanych. Jego zdaniem, rynek używanych samochodów elektrycznych w Polsce dopiero raczkuje.

