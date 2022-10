Koszt zakupu samochodu jeszcze wzrośnie. Jaką formę finansowania warto rozważyć?

W nadchodzących 12 miesiącach sumaryczny koszt zakupu samochodu wzrośnie o 10-15% - przewidują eksperci Carsmile. Czekanie na rynkowy przełom i zahamowanie podwyżek cen wciąż jest niestety bardzo kosztownym pomysłem. Kto wynajął auto rok temu, w pierwszych 12 miesiącach zaoszczędził na abonamencie nawet 13 tys. zł plus VAT. Jaką formę finansowania warto rozważyć obecnie?

Przeczytaj także: Poprawia się dostępność aut. Nowy samochód zdobędziesz średnio w 2,5 miesiąca

WIBOR coraz bardziej ciąży

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Koszt zakupu auta - symulacja Carsmile Średnia cena nowego samochodu wyniosła w sierpniu 154 tys. zł i była o 19 tys. zł wyższa niż rok wcześniej – podał Samar. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Odczuwalna przez większość nabywców podwyżka cen aut w skali roku nie wyniosła 14%, jak wynikałoby z samych cen katalogowych, ale aż 26%, gdy uwzględnimy również koszt finansowania, który coraz bardziej „waży” w miesięcznej racie za samochód. Tych podwyżek można było uniknąć, pod jednym warunkiem – wyjaśnia Michał Knitter, wiceprezes Carsmile.

Weź pod uwagę wszystkie koszty

Trzy segmenty rynku pod lupą

Nawet 13 tys. zł (netto) zaoszczędzone w rok

Czekanie to zła strategia, bo sytuacja się nie poprawia

Z przykrością muszę stwierdzić, że strategia „poczekam, może sytuacja na rynku się uspokoi i auta stanieją”, którą kierowało się wiele osób, niestety okazała się złym rozwiązaniem. Dziś, nie dość, że ceny aut są wyższe, to jeszcze łączny koszt ich zakupu znacząco wzrósł przez większe stopy procentowe. Użytkownicy, którzy rok temu zdecydowali się na wynajem auta ze stała stopą procentową, dziś są w najlepszej sytuacji, bo bardzo dużo zaoszczędzili. W przypadku leasingu udało się wprawdzie taniej kupić auto, ale później rata wzrosła w związku z podwyżką WIBORu, korzyści nie są więc aż tak duże, jak przy wynajmie – ocenia Michał Knitter.

Ceny będą rosły, ale wolniej

Przypuszczam, że sumaryczny koszt zakupu auta wzrośnie w najbliższych 12 miesiącach o ok. 10-15%, czyli będzie to wolniejsze tempo od obecnie obserwowanego wzrostu o ok. 25% rok do roku. Odkładanie zakupu auta na przyszłość niestety nie pomoże, jeśli samochód jest potrzebny w firmie czy w gospodarstwie domowym. Z uwagi na prognozowane zakończenie cyklu podwyżek stóp procentowych, warto rozważyć leasing – mówi wiceprezes Carsmile.

Nie ma obecnie na horyzoncie czynników, które przemawiałyby przynajmniej za stabilizacją, a co dopiero spadkiem cen aut. Mamy rosnące koszty produkcji samochodów, głównie z powodu galopujących cen energii oraz rosnących kosztów pracy, niedobór produktu na rynku, niezakończony cykl podwyżek stóp procentowych, czy też słabnący od kilku lat kurs złotego. Od koncernów motoryzacyjnych otrzymujemy sygnały o planach ograniczenia produkcji w nadchodzących latach – wymienia Michał Knitter.

W skali roku spodziewam się wzrostu średniej ceny aut z drugiej ręki o ok. 5% - ocenia Arkadiusz Zaremba, dyrektor zarządzający Otomoto Klik.

Średnia cena nowego samochodu wyniosła w sierpniu 154 tys. zł i była o 19 tys. zł wyższa niż rok wcześniej – podał Samar. Oznacza to podwyżkę o 14% w skali roku. Taką, jak się okazuje relatywnie „niedużą” zmianę mogły jednak odczuć wyłącznie osoby kupujące auta za gotówkę, co w przypadku nowych pojazdów zdarza się stosunkowo rzadko.Pozostali nabywcy, posiłkujący się leasingiem czy kredytem, mogli odnieść wrażenie, że auta zdrożały w rok zdecydowanie bardziej niż o 14%. Winna jest tu stopa WIBOR, która między wrześniem 2021 roku a wrześniem 2022 roku skoczyła z 0,24% do 7,15%, a obecnie wynosi już 7,28%. Gdy porównamy koszt zakupu auta we wrześniu ub.r., czyli po średniej cenie 135 tys. zł i przy WIBORze wynoszącym 0,24%, z obecną ceną 153 tys. zł i przy stopie rynkowej oscylującej wokół 7,2-7,3%, to okaże się, że nowe samochody zdrożały w rok średnio aż o 35 tys. zł – wynika z symulacji Carsmile (symulację oparto na uproszczonej formule zakładającej finansowanie 100% wartości auta po stopie WIBOR przez okres 36 miesięcy).Jakim? O tym w dalszej części raportu.Najlepszym miernikiem wzrostu kosztów zakupu auta są stawki wynajmu długoterminowego (miesięczny abonament na samochód), które obrazują wszystkie wydatki związane z użytkowaniem, a więc: cenę zakupu, koszt finansowania (stopa procentowa), ubezpieczenie AC/OC, a także wydatki związane z serwisowaniem, a także zakupem i wymianą opon, które też idą w górę wraz z inflacją (aby uzyskać pełny koszt użytkowania auta, należy jeszcze doliczyć paliwo i ewentualnie opłaty za parking czy autostrady).Analitycy Carsmile sprawdzili o ile w ciągu ostatniego roku wzrosła rata na nowy samochód . Pod uwagę wzięli auta z trzech różnych segmentów cenowych: Skodę Fabię, która zdrożała o 256 zł netto miesięcznie, Nissana Qashqai, który zdrożał o 475zł miesięcznie oraz Audi Q5, które zdrożało o 1076 zł netto miesięcznie (1324 zł z VATem). Uśredniając, auta te zdrożały w ciągu rok o jedną czwartą.W przypadku wynajmu długoterminowego miesięczna rata (abonament) z reguły jest stała, a to oznacza, że decyzja o zakupie auta rok temu pozwoliła zaoszczędzić znaczące sumy. Oszczędności wyniosły w skali roku od nieco ponad 3 tys. zł netto dla Skody Fabia do niemal 13 tys. zł netto w przypadku Audi Q5. Było to możliwie dzięki zakupowi auta po niższej cenie oraz „zamrożeniu” stopy procentowej na bliskim zera poziomie.Czego należy się spodziewać w kolejnych 12 miesiącach i czy teraz warto już poczekać na poprawę sytuacji? Carsmile spodziewa się dalszych podwyżek, ale już nie tak drastycznych jak w minionych 12 miesiącach.Jego zdaniem, jeśli ktoś potrzebuje kupić czy wymienić auto w firmie, musi liczyć się z tym, że za rok będzie drożej.Jedyną dobrą informacją dla nabywców jest lekka poprawa dostępności aut na rynku.Nieco lepiej – z punktu widzenia nabywców - prezentuje się sytuacja na rynku samochodów używanych.Na rynku widać już oznaki stabilizacji, zwiększyła się liczba ofert sprzedaży, wydłużył się czas potrzebny do sprzedania auta, kupujący bardziej przebierają w ofertach. Według danych otomoto klik, w ostatnich 12 miesiącach auta używane zdrożały o 29%, co obrazuje wzrost średniej ceny ofertowej z 26,7 tys. zł do 34,4 tys. zł.