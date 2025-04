Samochody elektryczne mniej popularne niż rowery?

Wprawdzie na rynku pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych, to jednak okazuje się, że ich popularność ciągle jest ograniczona. Potwierdzeniem tego są wyniki najnowszego badania "Mobility Barometer" od Europ Assistance. Opracowanie potwierdza, że Europejczycy nadal przemierzają drogi autami wyposażonymi w silniki spalinowe, a jeśli chodzi o pojazdy elektryczne, to bardziej skłonni są zdecydować się na rower niż na napędzane energią elektryczną auto.

Przeczytaj także: Ile średnich pensji potrzeba na nowy samochód elektryczny? A ile na używany?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakie napędy dominują w samochodach posiadanych przez Europejczyków?

Dlaczego nie decydujemy się na zakup samochodów elektrycznych?

Jakie środki transportu najbardziej zyskują na znaczeniu?

Samochody o napędzie spalinowym wciąż stanowią większość w Europie

brak możliwości instalacji punktów ładowania w domu (22% wskazań),

zbyt mała liczba publicznych punktów ładowania (11%),

brak punktów ładowania w biurze (9%).

Zmiana nawyków mobilności w kierunku bardziej zrównoważonych opcji

Wzrost popularności alternatywnych środków transportu

chodzenie (+21 p.p.),

własny rower elektryczny (+16 p.p.)

transport publiczny (+11 p.p.).

Wzrost zainteresowania usługami ubezpieczeniowymi i asystenckimi dla nowych form mobilności

Samochody elektryczne już nie takie modne? Wyniki badania Mobility Barometer od Europ Assistance - podsumowanie

Mimo wprowadzenia przez Unię Europejską szeregu ustaw i rozporządzeń mających na celu promowanie pojazdów elektrycznych i zrównoważonej mobilności, Europejczycy wciąż poruszają się po drogach głównie samochodami spalinowymi. Jak pokazują wyniki badania Mobility Barometer, 52% Europejczyków posiada samochód z napędem benzynowym, 35% to posiadacze dieselów, a zaledwie 3% ma samochód w pełni elektryczny.Chociaż zainteresowanie zakupem pojazdów elektrycznych (27%) wciąż jest wysokie, zauważalny jest lekki spadek (o 2 p.p.) w porównaniu do poprzednich lat.Głównymi barierami, z powodu których Europejczycy nie chcą kupować samochodów elektrycznych , są wysokie koszty (51% badanych) oraz problemy z infrastrukturą ładowania (26%), a konkretnie:Chociaż głównym środkiem transportu w Europie wciąż pozostaje samochód (84% użytkowników), to na znaczeniu zyskują również inne sposoby przemieszczania się. Okazuje się, że obywatele państw europejskich lubią chodzić i robią to przez cały tydzień (95%). Największa liczba osób wybiera właśnie tę metodę dotarcia do celu w Hiszpanii i Czechach (98%). Natomiast w Austrii zanotowano wzrost użycia rowerów elektrycznych (5 p.p.) oraz hulajnóg i to o 6 p.p.Niestety głównym powodem zmiany nawyków dotyczących mobilności nie jest wcale troska o środowisko (na co wskazało 23% badanych), a względy ekonomiczne (32%), co w dużej mierze sygnalizują badani z Belgii, Francji i Niemiec.Jednak, aby nie rysować przyszłości w tak ponurych barwach, zamiary Europejczyków na kolejne 12 miesięcy są dość optymistyczne. Chodzenie wciąż będzie plasowało się na pierwszym miejscu. Chęć korzystania z rowerów elektrycznych wzbudza duży entuzjazm we Francji (34%), Belgii (31%) i Niemczech (24%). Natomiast Włosi (34%) i Portugalczycy (30%) deklarują zamiar jazdy na standardowym rowerze częściej niż do tej pory.W Europie rośnie popularność rowerów elektrycznych oraz innych form tzw. alternatywnej mobilności (np. hulajnogi elektryczne, transport publiczny). Badani zostali zapytani o to, czy ich częstotliwość korzystania z różnych środków transportu zmieniła się w okresie 5 lat. Największą deltę dodatnią wykazały trzy odpowiedzi:W szczególności w Niemczech (+34 p.p.), Belgii (+25 p.p.) i Francji (+23 p.p.) odnotowano znaczny wzrost użytkowania rowerów elektrycznych.Ponad połowa właścicieli rowerów rozważyłaby wykupienie ubezpieczenia lub assistance, co odzwierciedla rosnące znaczenie tych nowych form mobilności w codziennym życiu ludzi. Główną motywacją jest uzyskanie pomocy w razie wypadku lub awarii – najwyższe zainteresowanie odnotowano we Włoszech (44%) oraz Portugalii i Belgii (43%). Czynnikiem decydującym o zakupie jest także aspekt finansowy – cena posiadanego roweru (27%) oraz to, czy jest nowy (20%).Przeprowadzone badanie pokazuje, że na europejskich drogach w dalszym ciągu przeważają samochody spalinowe. Boom na auta elektryczne i hybrydowe, który można było obserwować do nie dawna przeżywa obecnie spadek. Wyniki pokazują również, że Europejczycy coraz chętniej decydują się na mikromobilność (rowery, hulajnogi, chodzenie). Co prawda mobilność w Europie przechodzi transformację w kierunku bardziej zrównoważonych i różnorodnych form transportu, ale na daną chwilę jest to podyktowane głównie chęcią zaoszczędzenia pieniędzy.