Nowe technologie napędzają rozwój branży TSL

Postęp technologiczny napędza rozwój - zwłaszcza w przypadku branż takich jak transport, spedycja i logistyka. W których sektorach TSL najczęściej spotkamy innowacyjne rozwiązania technologiczne? W jakim kierunku rozwiną się nowe technologie? Na te pytania odpowiada Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny w TC Kancelarii Prawnej.

AI w transporcie

Doskonała analiza AI, połączona z odpowiednim oprogramowaniem, pozwoliłaby na redukcję kosztów oraz lepszą wydajność procesu przewozu, zmniejszając ilość pustych przebiegów i redukując również ślad węglowy. Oczywiście pamiętajmy, że istotny jest tu nadzór specjalistów, którzy będą sprawdzać zgodność wygenerowanych przez algorytm harmonogramów ze stanem faktycznym, tym samym eliminując ewentualne błędy. Pamiętajmy, że AI nie może całkowicie zastąpić nieocenionej pracy spedytorów – to narzędzie przeznaczone jest do analizy dużej ilości danych i ułożenia odpowiednich planów przewozu, pozostawiając tak istotny element jakim są relacje z klientami oraz kontrahentami w rękach specjalistów. Sztuczna inteligencja nie ma czasu pracy określonego w kodeksie pracy – może cały pracować bez przerw, pozostawać do dyspozycji kierowców w każdym czasie i pomagać bez ograniczeń – mówi Maciej Maroszyk, Dyrektor Operacyjny TC Kancelarii Prawnej.

Robotyka transportu

W tej materii wielu producentów dąży jednak do pełnej autonomiczności – czyli do samodzielnego poruszania się, ale i monitorowania oraz reagowania na zmieniające się warunki na drodze, bez takich elementów jak kierownica. Nam pozostaje wytyczenie kierunku podróży, tak jak w spotykanych lokalnie, bezzałogowych taksówkach. Rewolucja technologiczna może dotyczyć nie tylko samochodów osobowych, ale również i pojazdów ciężarowych, szynowych oraz samych procesów logistycznych - robotów magazynowych. Rozwój tej technologii wspomoże pracowników, a i zwiększy wydajność procesów. Bardzo ciekawym przykładem tego są testowane ekoszkielety, wspomagające podnoszenie ciężkich ładunków i odciążające fizycznie pracowników magazynowych lub pierwsze w Polsce roboty pomagające w realizacji zamówień paczkowych w magazynach szwedzkiego giganta z branży meblarskiej – wyjaśnia ekspert TC Kancelarii Prawnej.

Systemy telematyczne i GPS

System telematyczny pozwala także na kontrolę i optymalizację kosztów, na przykład za pomocą sprawdzania zużycia paliwa, stanu pojazdów czy układania jak najkrótszych tras. Dzięki temu wiemy, czy pojazd jest prowadzony ekonomicznie. Dodatkowo, w prosty sposób możemy przydzielić naszym kierowcom zadania, ograniczając do minimum problemy organizacyjne. Chodzi tu o przydzielanie do danych zleceń tylko takich kierowców, którzy znajdują się jak najbliżej celu danej trasy. Dane z systemu telematycznego są również istotne w momencie pojawienia się sporów - pomagają w udowodnieniu wykonania transportu, nawet tych wykonanych kilka miesięcy wcześniej. GPS, często wyposażony również w monitoring, rejestruje działania kierowcy - rozładunek towaru w danym miejscu, jak również jego odbiór czy wykonanie samej trasy. Dla nas, jako kancelarii prawnej działającej w transporcie, jest to bardzo ważny dowód na przykład przy sprawach związanych z opłatami drogowymi.

Cyfryzacja branży TSL

To samo tyczy się systemu e-faktur, których termin obowiązywania cały czas jest przekładany. To, że bez obecności w systemie i odpowiedniego identyfikatora, faktur nie ma w obiegu, eliminuje pojawianie się fałszywych dokumentów. Dla nas, jako kancelarii prawnej, w kontekście obrony naszych klientów i udowadniania wykonania transportu, to naprawdę ogromny krok do przodu. W końcu zrezygnujemy z papierowego obiegu dokumentów, potwierdzania wykonania usługi, odebrania faktur czy ich rejestracji – zapowiada Maciej Maroszyk z TC Kancelarii Prawnej.

