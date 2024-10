Renault Captur mild hybrid EDC

To bez wątpienia jeden z najbardziej udanych SUV-ów reprezentujących segment B. Wśród jego zalet są spore możliwości konfiguracyjne. To oznacza, że potencjalny klient może mieć sporą zagwozdkę - który wariant wybrać?

Pas przedni oferuje zupełnie nowe reflektory, które sąsiadują z światłami LED do jazdy dziennej.

Tym razem otrzymałem kluczyki do najmocniejszej wersji napędowej, która, ku zaskoczeniu, nie jest tą najdroższą. Okazuje się, że w ofercie jest słabsza, pełna hybryda stanowiąca większy wydatek. Od razu pozwolę sobie stwierdzić, że prezentowany wariant jest od niej korzystniejszym wyborem. Dlaczego? O tym nieco później.Standardowo, zacznijmy od stylistyki, która uległa pewnym zmianom. Wszystko za sprawą liftingu, który śmiało można nazwać udanym. Pas przedni oferuje zupełnie nowe reflektory, które sąsiadują z światłami LED do jazdy dziennej. Te drugie mają awangardowy kształt będący jednym z wiodących motywów nowego języka designu tej marki.Na tym nie koniec zmian. Klasyczny grill ustąpił miejsca panelowi z wypustkami. Wygląda to ciekawie, choć nie powiedziałbym, że lepiej. Centralne miejsce zajmuje oczywiście zaktualizowane logo producenta. Niżej wkomponowano zderzak z szarymi wstawkami. Summa summarum, jest bardzo dobrze.Profil samochodu prezentuje się tak samo, ale może być wzbogacony nowymi możliwościami personalizacji. I tu warto wspomnieć o wersji esprit Alpine, która jest częścią nowej oferty. Dodatkowe oznaczenia, dedykowane felgi aluminiowe oraz niebieski lakier to jej znaki rozpoznawcze. Modyfikacje tylnej części karoserii ograniczyły się do wypełnienia lamp. I tyle wystarczyło, by uatrakcyjnić auto.Uczciwie przyznam, że bardzo lubię kabinę tego modelu. Łączy naprawdę godną jakość wykonania ze starannym spasowaniem i nowoczesnością. To akurat bardzo pożądany zestaw cech, który jest doceniany przez większość europejskich nabywców.Materiały są w większości miękkie i mają przyjemną fakturę. Wspomnianą wersję wyposażenia wyróżniają dekory i obicia tapicerowane na kokpicie, które uzupełniono równymi szwami i flagą Francji. Cieszą także dobrze wyglądające i starannie zmontowane panele drzwi.Cyfrowe zegary można w dużym stopniu personalizować, ale brakuje analogowego wzoru - z myślą o konserwatywnych fanach tej marki. Na szczęście każdy motyw jest czytelny. Przed nimi zamontowano kierownicę z nowym logo i fizycznymi przyciskami na ramionach. Wzorowo leży w dłoniach i jest bardzo wygodna w obsłudze.Pionowo wkomponowany ekran multimedialny wystaje poza obrys podszybia. Wolę, gdy mieści się w „desce”, ale w tym przypadku nie zasłania widoku, dlatego nie będę na siłę kręcił nosem. Co ważne, pracuje szybko i ma duże możliwości. Wśród nich znajdują się funkcje Google ze świetnymi mapami.Aby było bardziej ergonomicznie, zintegrowana z nim klimatyzacja ma fizyczny panel klawiszy. Obsługa i rozmieszczenie nie budzą więc najmniejszych zastrzeżeń. Fajnie, że są tu również gniazda USB, 12V, spore półki oraz indukcyjna ładowarka.Fotele bardzo ładnie wyglądają i dobrze podpierają. Ich gabaryty nie są może rekordowe, ale osoby średniego wzrostu na pewno odbędą wygodną podróż. Przydałaby się tylko przedłużana końcówka siedziska. Na plus zasługuje elektryczna regulacja w obu głównych płaszczyznach.Tylna kanapa to liderka w swoim segmencie. Ma nie tylko słuszne rozmiary, ale też zapewnia regulację, czym daje możliwość „manipulowania” przestrzenią. Oprócz tego, pasażerowie drugiego rzędu mogą liczyć na dodatkowe gniazda ładowania i dysze nawiewu.Czas przejść do bagażnika, którego pojemność jest uzależniona od położenia wspomnianej kanapy. Gdy ta druga jest odsunięta maksymalnie do tyłu, to użytkownicy mają do dyspozycji 484 litry wolnej przestrzeni - całkiem sporo. Jeśli jednak zostanie przybliżona do pierwszego rzędu, to możliwości przewozowe urosną do 616 litrów, co jest wręcz rekordową wartością w tej klasie.Co więcej, można złożyć oparcia. W efekcie, Renault Captur mild hybrid EDC oddaje do dyspozycji 1596 litrów. A to pozwala na przewożenie naprawdę sporego ładunku. Projektanci nie zapomnieli także o praktycznych rozwiązaniach, do których należą dodatkowe haczyki, solidna półka i podwójna podłoga.A teraz przejdę do kluczowego wątku, czyli układu napędowego. Sercem auta jest silnik 1.3 TCe, który uchodzi za jedną z najlepszych małolitrażowych konstrukcji. Zastąpił bardzo przeciętną jednostkę 1.2 TCe, która ustępuje mu zarówno pod względem kultury pracy, jak i niezawodności. Francuzi zrobili spory postęp w tym zakresie.Prezentowany wariant tej konstrukcji oddaje do dyspozycji 158 koni mechanicznych i 270 niutonometrów. Zintegrowano z nim siedmiobiegową przekładnię automatyczną oraz napęd na przednią oś. Jest tu także instalacja 48-woltowa z akumulatorem o pojemności 0,13 kWh. Taki zestaw utrzymuje masę własną na rozsądnym poziomie. Renault Captur mild hybrid EDC waży 1298 kilogramów.Osiągi samochodu są naprawdę dobre. Przyspieszenie do setki trwa 8,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 180 km/h. Ten drugi wynik to efekt zastosowania elektronicznego ogranicznika, który jest montowany we wszystkich nowych samochodach tego producenta - z myślą o poprawie bezpieczeństwa.Dynamika to nie wszystko. Zużycie paliwa wynoszące 6,5 litra nie wymaga od użytkownika żadnych ekwilibrystycznych sztuczek. Wystarczy jeździć zgodnie z przepisami, by uzyskać taki rezultat, co tylko potwierdza dobrą robotę inżynierów.Captur od zawsze uchodzi za jeden z najdojrzalszych modeli swojego gatunku. Pod względem prowadzenia nie ustępuje większości kompaktów, co można odczuć szczególnie na drogach szybkiego ruchu i autostradach, gdzie daje dużą pewność. Układ kierowniczy jest precyzyjny, a zawieszenie nie pozwala na przesadnie przechyły nadwozia.Komfort jazdy też zasługuje na wysoką ocenę. Zawieszenie dobrze tłumi nierówności. Wyciszenie nie budzi zastrzeżeń, ale Megane jest w tej dziedzinie lepsze, dlatego przy okazji kolejnej aktualizacji można podnieść poziom w tej kategorii. Na tle rywali wypada jednak i tak powyżej przeciętnej.Układ napędowy jest jednym z najważniejszych argumentów tego modelu. Silnik ma sporo wigoru i tworzy dobry duet z automatem, który szybko i płynnie dobiera przełożenia. Dynamika nie pozostawia absolutnie nic do życzenia.Dlaczego uznałem, że miękka hybryda w tym wydaniu jest lepsza od tej pełnej? Kalkulacja jest stosunkowo prosta. Oprócz lepszych osiągów, można liczyć na większą wszechstronność układu, który sprawdza się także podczas szybkiej jazdy. Wersja E-Tech przystosowana jest przede wszystkim do spokojnego przemieszczania się, a różnice w spalaniu nie są tak duże, jak można było przypuszczać.Ceny tego modelu wydają się bardzo korzystne w porównaniu do konkurentów. Bazowa wersja stanowi wydatek 86 800 złotych. Za tyle można kupić egzemplarz w wersji evolution, którą uzupełnia litrowy silnik o mocy 90 koni mechanicznych. Ciekawą alternatywą jest 100-konny wariant z instalacją LPG, który z tym samym wyposażeniem kosztuje 89 900 złotych.Miękka hybryda w wydaniu 160-konnym kosztuje co najmniej 113 900 złotych. Tylko ona dysponuje siedmiobiegowym automatem. Za wersję 140-konną z sześciobiegową przekładnią mechaniczną trzeba zapłacić 105 900 złotych. Według nas warto dopłacić.Z kolej pełna hybryda w tej samej specyfikacji wyposażeniowej została wyceniona 120 800 złotych. Jeżeli komuś na niej bardzo zależy, to nie będzie rozczarowany, ale odmiana „miękka” w 160-konnej konfiguracji będzie po prostu lepsza dla większości potencjalnych nabywców.Renault Captur mild hybrid to propozycja dla fanów niewielkich SUV-ów. Świetnie spisuje się w mieście, a przy tym nadaje się na długie dystanse. Do tego, oferuje bardzo wysokie poziomy wykonania i praktyczności.