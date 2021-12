Renault Arkana E-Tech Intens - modny i wygodny

Francuska marka postanowiła stworzyć model, który idealnie pasuje do aktualnych trendów. I tak powstał jej hybrydowy SUV Coupe.

Karoseria

Wnętrze

Technologia

Wrażenia z jazdy

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Renault Arkana E-Tech Intens - profil Wyraźnie opadająca linia dachu, mocno pochylona szyba i „odcinająca się” klapa to motywy, które nadają całości nieco sportowego sznytu. Kliknij, aby przejść do galerii (15)

Okiem przedsiębiorcy

Renault Arkana należy do grona kompaktów i plasuje się nieco wyżej niż Kadjar – pod względem gabarytów. Auto oferuje modną sylwetkę, którą uzupełniono aktualnie wykorzystywanym nurtem stylistycznym. Jak już wielokrotnie podkreślałem, ta koncepcja pasuje praktycznie do każdego nadwozia, dlatego wyglądałaby dobrze nawet w autach dostawczych. Jestem ciekaw, czy projektanci za jakiś czas przebiją samych siebie. Może być ciężko…Wróćmy jednak do głównego bohatera. Wyraźnie opadająca linia dachu, mocno pochylona szyba i „odcinająca się” klapa to motywy, które nadają całości nieco sportowego sznytu. Proporcje są natomiast całkiem niezłe i samochód wygląda na jeszcze większy, niż jest w rzeczywistości. Spora w tym zasługa masywnych błotników oraz dodatkowych osłon, które chronią dolne krawędzie karoserii. Pas przedni z charakterystycznymi rogami LED może się podobać, podobnie jak tylne lampy które biegną przez niemal całą szerokość.W kabinie można odnieść wrażenie obcowania z mniejszym samochodem. Skąd ten wniosek? To nie kwestia przestrzeni, tylko kokpitu, który jest prawie taki sam, jak w Clio. Czy to wada? Brzmi to mało korzystnie, jeżeli nie zna się miejskiego Renault. W rzeczywistości to dobra wiadomość, bo można liczyć na bardzo przyzwoitą jakość i nowoczesne instrumenty pokładowe, które bez problemu nadają się do segmentu C. Sam design też nie budzi zastrzeżeń.Zegary są cyfrowe i mają różne motywy. Jako że prezentowane Renault Arkana to hybryda, nie ma wyświetlanej tarczy zwykłego obrotomierza. Jest za to wskaźnik wykorzystywanej i odzyskiwanej energii. Nieco bliżej kierowcy znajduje się natomiast wielofunkcyjna kierownica, która dobrze leży w dłoniach. Z kolei na konsoli centralnej dominuje ekran dotykowy umieszczony pionowo. Opiera się na czytelnym interfejsie i sprawnym procesorze, który zapewnia płynną obsługę. Niżej zagościły fizyczne przyciski i niezależny panel klimatyzacji. Najbardziej cieszy ten ostatni, bo sprzyja wygodnej obsłudze. Producenci o tym coraz częściej zapominają. Uwagę zwraca także wysoko umieszczony drążek skrzyni biegów, który sam wpada w dłoń.Fotele mają manualną regulację, która powinna sprostać oczekiwaniom nawet wyższych użytkowników. Gdybym mógł czymś je uzupełnić, to byłoby to przedłużane siedzisko zapewniające lepsze podparcie nogom. Wyprofilowanie jest całkiem niezłe. W drugim rzędzie jest natomiast więcej miejsca, niż w Kadjarze. Pasażerowie mogą liczyć na wygodne oparcia, dwie dysze nawiewu i tyle samo gniazd USB. Wbrew pozorom, opadająca linia dachu nie zabiera za wiele przestrzeni nad głowami.A co z bagażnikiem? Wygląda na większy, niż wskazują to parametry techniczne uzyskane od producenta. Oddaje do dyspozycji 480 litrów, które łatwo wykorzystać, bo klapa otwiera się wraz z szybą. Kształty nie są może wyjątkowo regularne (wycięte burty), ale to nie przeszkadza w pakowaniu. Duży plus za szeroki otwór załadunkowy. Próg mógłby jednak być poprowadzony nieco niżej. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że to SUV.Jak już wspomniałem, mamy do czynienia z wariantem hybrydowym. To typ HEV, który uzupełniony jest niewielką baterią (1,2 kWh), której nie doładowuje się zewnętrznymi źródłami energii. Zacznijmy jednak od podstaw. Fundamentem całego układu jest wolnossący silnik benzynowy o pojemności 1,6 litra. Uzupełnia go jednostka elektryczna oraz automatyczna skrzynia biegów Multi-mode. Łączny potencjał tego zestawu to 145 koni mechanicznych i 255 niutonometrów.Wszystkie argumenty kierowane są na oś przednią, co pewnie nie jest dla kogokolwiek zaskoczeniem. Osiągi należą raczej do przeciętnych. Sprint do setki zajmuje 10,8 sekundy, a przyspieszanie kończy się już przy 172 km/h. Imponuje za to zużycie paliwa. Bez problemu można zmieścić się w 6 litrach w cyklu mieszanym. Poważnie. Warto w tym miejscu dodać, że masa własna sięga 1510 kilogramów. To oznacza, że układ napędowy jest naprawdę wydajny.Po pierwszych kilometrach odbytych za kierownicą tego modelu już wiedziałem, że sprosta on oczekiwaniom kierowców o spokojnym stylu jazdy. Renault Arkana E-Tech preferuje płynną i przewidywalną jazdę. Wtedy odwdzięcza się naprawdę niskim spalaniem i wysokim komfortem. Na to drugie wpływa także dobrze zestrojone zawieszenie, które nie pozwala na przesadne przechyły nadwozia, mimo iż jest stosunkowo miękkie.Sam układ kierowniczy nie rozczarowuje. Nawet przy wyższych prędkościach można czuć się pewnie. Niemniej jednak układ napędowy nie zachęca do dynamicznej jazdy. Gwałtowne traktowanie gazu nie zaowocuje błyskawicznym przyspieszaniem, bo mocy nie ma za wiele. Jedyne co się zmieni, to spalanie (choć i tak trudno byłoby przekroczyć maksymalnie 8 litrów, nawet podczas „katowania”) i warunki akustyczne (niepotrzebnie wysokie obroty). Z tego układu hybrydowego trzeba więc umieć korzystać. Nie jest to w żadnym stopniu trudne, ale wymaga spokoju – niczego więcej.Poza tym, Renault Arkana jest bardzo przyjemna w codziennym użytkowaniu. Nie ma przesadnie dużych zwisów nadwozia i posiada odpowiedni prześwit, dlatego miejskie przeszkody nie stanowią problemu. Zwrotność też jest bardzo przyzwoita. Co mogłoby się przydać? Teoretycznie lepsza widoczność do tyłu, ale dzięki kamerze cofania nie ma najmniejszego problemu z uniknięciem zderzenia z niską przeszkodą. Ponadto, można liczyć na szereg systemów wsparcia, które czuwają nad bezpieczeństwem podróżnych.Renault Arkana E-Tech kosztuje co najmniej 121 900 złotych. Co ciekawe, występuje w bazowej wersji wyposażeniowej, podobnie jak konwencjonalne odmiany spalinowe. Topowa konfiguracja, czyli R.S. Line to wydatek 144 900 złotych. Alternatywą dla niej może być 160-konna benzyna uzupełniona automatem EDC. Cena? 140 900 złotych.Renault Arkana E-Tech to modny i wygodny SUV Coupe, który sprawdza się podczas codziennego użytkowania. Hybrydowy układ napędowy zachęci przede wszystkim oszczędnych kierowców, który nie stawiają dynamiki na pierwszym miejscu. Pozostali powinni zainteresować się odmianami z jednostkami doładowanymi.