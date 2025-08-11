eGospodarka.pl
Chińskie auta zdobywają polski rynek. Co to oznacza dla flot i leasingu?

2025-08-11 01:01

Chińskie auta zdobywają polski rynek. Co to oznacza dla flot i leasingu?

Chińskie auta zdobywają polski rynek. Co to oznacza dla flot i leasingu? © wygenerowane przez AI

Chińskie marki samochodów coraz śmielej wchodzą na polski rynek, zdobywając już ponad 6% udziału w sprzedaży nowych aut. Dynamiczny wzrost dotyczy także segmentu CFM i leasingu, choć eksperci ostrzegają przed ryzykami związanymi z serwisem, dostępnością części i niepewnością co do trwałości obecności niektórych producentów.

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jak rośnie udział chińskich marek samochodowych na polskim rynku motoryzacyjnym i w segmencie CFM.
  • Jakie ryzyka dla flot niesie brak rozwiniętej sieci serwisowej i dostępności części do chińskich aut.
  • Dlaczego strategia chińskich producentów opiera się na początkowej sprzedaży aut spalinowych, a później elektryków i hybryd plug-in.
  • Jakie znaczenie mają dla rynku leasingowego nowe umowy dystrybucyjne, takie jak wprowadzenie w Polsce marki Forthing.

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego z początku 2025 roku, udział samochodów elektrycznych w sprzedaży nowych aut osobowych w Europie jest najwyższy w Norwegii, gdzie sięga 95,8% oraz Danii z wynikiem 64,3%. W Szwecji, Finlandii, Portugalii czy Wielkiej Brytanii ten udział wynosi ok. 20 – 30%. Na tym tle Polska z wynikiem 4.4% jest wciąż w ogonie Europy.

Producenci chińskich aut elektrycznych wciągu ostatnich kilku lat zdobyli mocną pozycję na światowym rynku. Już dziś roczna produkcja chińskich pojazdów lekkich osobowych, pickupów, minivanów i vanów wynosi około 26 mln samochodów to jest ok. 9 mln więcej niż w Stanach Zjednoczonych (17 mln). Jednak wiąż ma ogromne niewykorzystane moce produkcyjne, które szacowane są na kolejnych 25 milionów aut. W Stanach Zjednoczonych ten potencjał wynosi 4 mln. W Europie natomiast produkcja roczna to 22 mln samochodów z potencjałem dodatkowym 9 mln pojazdów z tego segmentu.

Co dla CFM oznacza popularność chińskich marek?


Branża flotowa w popularności chińskich aut upatruje szansy rozwoju, ale dostrzega również ryzyka. Na pierwszym miejscu wśród ryzyk pojawia się sieć serwisowa i dostępność części do napraw. Nadal nie mamy pewności czy powstaną planowane przez chińskich producentów magazyny, jak będzie wyglądała dostępność części czy też jaka będzie skala dostępności punktów serwisowych. Z punktu widzenia firm flotowych, które gwarantują klientom auto zastępcze na czas naprawy, istotne będzie również jaka będzie efektywność i tempo szkolenia mechaników.

Kolejne z ryzyk to zmiany cen używanych samochodów elektrycznych. Z uwagi na fakt, że na rynek wtórny nie trafiają jeszcze chińskie elektryki, trudno jest prognozować wartości rezydualne.

TOP 3 wśród ryzyk zamyka podejście do biznesu. Dziś trudno jest określić ile i które chińskie marki zostaną na polskim i europejskim rynku. Czy nie podzielą losów marki Seres, która w ubiegłym roku zniknęła z Polski czy GWM w Niemczech. To jest uzależnione od ich rentowności, wysokiej konkurencji cenowej oraz rządowego wsparcia w Chinach.

Rynek chińskich aut w Polsce dynamicznie rośnie


Sprzedaż chińskich marek w Polsce w ostatnim roku wzrosła kilkadziesiąt razy. Udział chińskich marek na polskim rynku w 2023 roku wyniósł 0,03% , a już na koniec 2024 roku zanotował wzrost do poziomu 1,9%.
Po pierwszych sześciu miesiącach tego roku udział chińskich pojazdów w rynku nowych aut w Polsce wyniósł już 6,2%(!), jednocześnie udział tych marek wśród aut finansowanych leasingiem lub najmem wyniósł ponad 4,7%, czyli prawie 6,4 tys. aut.

Ta ekspansja jest elementem strategii chińskich marek w Polsce. Zdobywają klientów pojazdami spalinowymi, aby następnie zaoferować im w przyszłości auta elektryczne, zarówno BEV jak i plug-in. Wskazuje na to chociażby struktura rejestracji nowych aut osobowych według rodzaju paliwa.

Na koniec 2024 roku 86% sprzedaży chińskich samochodów stanowiły pojazdy spalinowe, a 3,3% PHEV, ale już w czerwcu br. tradycyjne napędy miały niecałe 73%, a plug-iny ponad 23%. Udział chińskich PHEV-ów oraz EE w łącznych rejestracjach nowych pojazdów osobowych na firmy leasingowe i CFM na koniec 2024 wyniósł 2,2%, choć sześć miesięcy później spadł do poziomu 1,7%. Ta zmiana dynamiki może wiązać się ze słabnącym zainteresowaniem pojazdami zeroemisyjnymi wśród przedsiębiorstw finansujących zakup leasingiem bądź najmem - komentuje Aneta Nowak Asset Product Manager w Carefleet.

Chińskie auta marki Forthing w finasowaniu EFL


W połowie maja 2025 roku EFL zawarł umowę z Asian Automotive Distribution Center (AADC), który jest generalnym dystrybutorem pojazdów marki Forthing w Polsce. W ramach współpracy EFL i spółek Grupy Credit Agricole Polska, w tym z Credit Agricole Bank Polska, przygotowano promocyjne oferty finansowe dla modeli FORTHING T-FIVE oraz U-TOUR. W ramach oferty, klienci indywidualni mogą skorzystać z kredytu konsumpcyjnego z RRSO 0% - Forthing 50/50 MY24 RRSO 0%.


[1] Rejestracje nowych aut – Maj 2025, IBRM Samar
oprac. : eGospodarka.pl

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

