Kupno auta to dopiero początek. Przewodnik po formalnościach, terminach i karach za ich niedopełnienie

Kupno samochodu to dopiero pierwszy krok w całym procesie formalnym, który czeka nowego właściciela. Choć umowa kupna-sprzedaży została podpisana, a kluczyki przekazane, przed Tobą jeszcze szereg kluczowych obowiązków, których zaniedbanie może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych. Masz zaledwie 14 dni na opłacenie podatku PCC, który wynosi 2% wartości rynkowej pojazdu, oraz 30 dni na przerejestrowanie auta. Brak ciągłości w ubezpieczeniu OC może kosztować Cię nawet 9.610 zł, a nieuiszczenie podatku PCC w terminie grozi karą do 96.120 zł. Jakie dokumenty są niezbędne, jakie kroki podjąć, aby uniknąć kar, i jak prawidłowo przeprowadzić cały proces? Przeczytaj nasz przewodnik i dowiedz się, jak bezstresowo załatwić wszystkie formalności po zakupie auta.

Przeczytaj także: Jak bezpiecznie kupić używane auto?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak przygotować umowę kupna-sprzedaży samochodu: pełne dane stron/auta (VIN, przebieg, cena), oświadczenie sprzedawcy, data/godzina przekazania.

Jakie dokumenty są niezbędne do przerejestrowania samochodu i jakie terminy obowiązują.

Dlaczego ubezpieczenie OC musi być ciągłe i jakie kary grożą za jego brak.

Jak opłacić podatek PCC i dlaczego termin 14 dni jest tak ważny.

Jakie są różnice między rejestracją a przerejestrowaniem pojazdu.

O czym jeszcze należy pamiętać: weryfikacja VIN/dokumentów przed zakupem, zgłoszenie zbycia przez sprzedawcę (kara 250 zł), aktualne badanie techniczne.

Jak uniknąć kar za zaniedbanie obowiązków po zakupie auta.

Kupno auta to dopiero początek. Co dalej?

Umowa kupna-sprzedaży

markę,

model,

rok produkcji,

numer VIN,

numer rejestracyjny

aktualny przebieg (warto podać go jako stan licznika na moment przekazania)

Warto doprecyzować w dokumentach moment przekazania pojazdu, wskazując nie tylko datę, ale również godzinę. To porządkuje odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia drogowe i kwestie ubezpieczeniowe w dniu zakupu.



Nie zaszkodzi także zapis w umowie, ile kompletów kluczyków i dokumentów zostało przekazanych oraz wskazanie numeru polisy OC i ubezpieczyciela, co ułatwi szybkie potwierdzenie ochrony po transakcji — podpowiada Julia Langa, ekspert Autoplac.pl.

Oświadczenie sprzedającego

OC na start

Sprawdźmy, czy sprzedający opłacił składkę OC w całości, czy wykupił polisę w systemie ratalnym. Jeśli część rat nie została uregulowana, obowiązek ich opłacenia przechodzi na kupującego wraz z przejęciem ubezpieczenia — dodaje Julia Langa, ekspert Autoplac.pl.

Ważne terminy!

Rejestracja a przerejestrowanie

wniosek o rejestrację pojazdu (do pobrania online lub w urzędzie),

oryginał dowodu własności samochodu,

oryginał dotychczasowego dowodu rejestracyjnego,

dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub jednego ze współwłaścicieli)

tablice rejestracyjne.

pozostawienie dotychczasowych tablic, jeśli są w obowiązującym wzorze i w dobrym stanie

wymiana, np. gdy nowy właściciel chce tablice z nowego powiatu/województwa, stare są zniszczone lub występują przesłanki formalne wymagające wymiany

oryginał dowodu osobistego/paszportu/karty pobytu

oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane)

oryginał zaświadczenia z przeprowadzonych badań technicznych pojazdu, jeśli upłynął ich termin w złożonych dokumentach

potwierdzenie pełnomocnictwa

potwierdzenie zawarcia umowy OC lub dowód opłacenia składki.

Wysokie kary dla roztargnionych

Jeśli urząd skarbowy stwierdzi brak złożenia deklaracji i nieopłacenie podatku PCC w wymaganym terminie, może zastosować sankcję na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego. Wysokość kary ma związek z aktualnie obowiązującym minimalnym wynagrodzeniem i może wynieść od jednej dziesiątej najniższej krajowej pensji do jej dwudziestokrotności.



W tym roku wysokość płacy minimalnej to 4.806 zł więc mowa o kwotach od 481 zł do 96.120 zł. Dlatego, rozliczenia PCC nie odkładajmy na później — termin jest krótki i łatwo go przeoczyć, a kara za niedopełnienie obowiązku może być bardzo dotkliwa — podpowiada Julia Langa, ekspert Autoplac.pl.

Porządek w dokumentach