Kupujesz używane auto? Te błędy mogą Cię kosztować dziesiątki tysięcy złotych.

Jedna poważna usterka niewykryta przed podpisaniem umowy może zwiększyć koszt zakupu samochodu z rynku wtórnego o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego weryfikacja pojazdu nie powinna kończyć się na oględzinach wizualnych i wrażeniach estetycznych - ważne są dokumenty, stan techniczny oraz oszacowanie przyszłych kosztów eksploatacji. Tak istotną decyzję finansową warto podjąć w oparciu o twarde dane.

Brak dokumentacji serwisowej i historii napraw to jasny sygnał ostrzegawczy — może oznaczać nieudokumentowane szkody, cofnięty przebieg lub zaniedbania eksploatacyjne.

Przegląd przed zakupem kosztuje kilkaset złotych, a jest w stanie uchronić przed wydaniem wielokrotności tej kwoty na poważne naprawy w przyszłości.

Auto w niskiej cenie bywa drogie w użytkowaniu, dlatego warto zwrócić uwagę na TCO (Total Cost of Ownership) — spalanie, serwis, części, ubezpieczenie.

Uczciwi sprzedawcy mają świadomość, że kompletność informacji i transparentność świadczą o wiarygodności oferty. Samochody z udokumentowaną historią sprzedają się szybciej. Oczywiście brak kompletu dokumentów nie musi od razu oznaczać problemów, bo i tak najważniejszy jest stan techniczny, ale wzmaga niepewność — mówi Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Stan techniczny

Niezależna pomoc

Najbardziej profesjonalnym rozwiązaniem pozostaje przegląd przedzakupowy w niezależnym warsztacie lub stacji kontroli pojazdów. Taka usługa pozwala zweryfikować stan podwozia, układu hamulcowego, wycieki, błędy zapisane w elektronice samochodu.



Koszt diagnostyki jest niewielki w porównaniu z ryzykiem poważnych napraw. No, chyba że kupujemy auto za 2.000-3.000 zł... Natomiast jeśli sprzedawca nie wyraża zgody na przeprowadzenie takiej kontroli, należy potraktować to jako wyraźny sygnał ostrzegawczy i rozważyć rezygnację z zakupu – zaznacza ekspert Autoplac.pl.

Testowanie samochodu

Istotną kwestię stanowi także dopasowanie oczekiwań do wieku i przebiegu auta. Piętnastoletni samochód, który pokonał 300.000 km, będzie nosił ślady użytkowania i to normalne. W takim przypadku priorytetową kwestią pozostaje sprawność mechaniczna i brak poważnych usterek.



Inaczej należy oceniać dwuletni pojazd z przebiegiem 50.000 km — tu oprócz mechaniki ważna jest jakość wykończenia, stan tapicerki, brak luzów we wnętrzu oraz pełna sprawność systemów elektronicznych.



W młodszych samochodach kupujący często skupiają uwagę na przebiegu, a pomijają zużycie wnętrza. Tymczasem wytarta kierownica, zużyte przyciski bądź niedziałające elementy wyposażenia mogą świadczyć o intensywnej eksploatacji lub ingerencji w licznik — podpowiada Tomasz Czarnecki, ekspert Autoplac.pl.

Często pomijany aspekt

Gdy już wiemy, że auto nam się podoba, pod maską jest “właściwy silnik”, wyposażenie odpowiada potrzebom, warto przejść do mniej przyjemnych czynności – w tym dokładnej analizy dokumentów. Książka serwisowa, potwierdzenia wymiany elementów eksploatacyjnych, ewentualne faktury za naprawy pokazują, czy właściciel realnie dbał o pojazd i reagował na zużycie części.Ciekawą opcję stanowi inwestycja w raport zawierający informacje o zdarzeniach drogowych z udziałem samochodu. Dokument może ujawnić wcześniejsze szkody komunikacyjne, całkowite, rozbieżności w przebiegu czy rejestracje w kilku krajach w krótkim czasie, a co za tym idzie szansę uniknięcia kupna auta po poważnym wypadku lub z cofniętym licznikiem.Rzetelne oględziny samochodu nie mogą ograniczyć się do zajrzenia pod maskę i sprawdzenia rys na karoserii. Przy weryfikacji stanu technicznego należy także zwrócić uwagę na najważniejsze elementy eksploatacyjne: klocki i tarcze hamulcowe, poziom oleju, pióra wycieraczek itp. Dobrą praktyką jest zmierzenie głębokości bieżnika opon - zgodnie z polskim prawem minimalna dopuszczalna wartość w przypadku opon letnich to 1,6 mm, a zimowych 4 mm.Oczywiście priorytetem powinna być ocena podzespołów mechanicznych. Silnik, skrzynia biegów, układ kierowniczy, napęd generują duże ryzyko kosztownych reperacji. Pomocny będzie miernik grubości powłoki lakierniczej, który pozwala zweryfikować, czy samochód był ponownie lakierowany oraz czy zakres napraw blacharskich nie był większy, niż deklaruje sprzedawca. Oczywiście chodzi tutaj o ewentualność uszkodzenia czegoś więcej niż karoserii.Awarie techniczne mają realny wpływ na przyszłe koszty eksploatacji. Jednak drobne uszkodzenia karoserii, takie jak rysy tudzież wgniecenia, mogą stanowić argument w negocjacjach cenowych, szczególnie jeśli już zaistnieje ryzyko korozji.Podczas oględzin warto skorzystać ze wsparcia kogoś, kto ma doświadczenie techniczne i potrafi obiektywnie ocenić stan pojazdu. Zwłaszcza że taka osoba w trakcie jazdy próbnej zwróci uwagę na kulturę pracy silnika, płynność zmiany biegów, ale również reakcję układu kierowniczego i niepokojące odgłosy z zawieszenia. Łatwo o ich przeoczenie, będąc pod wpływem emocji.Jazda testowa ma na celu ocenę stanu technicznego, bowiem przez kilka, kilkanaście kilometrów ciężko sprawdzić na ile pojazd nam odpowiada. Warto zjechać z asfaltu, by „poczuć” zawieszenie, gwałtownie zahamować, zawrócić. Równie ważna jest dokładna weryfikacja wyglądu wnętrza oraz czy faktyczne wyposażenie odpowiada temu z oferty. Podczas oględzin należy przetestować działanie klimatyzacji (zarówno chłodzenia, jak i ogrzewania), świateł zewnętrznych i wewnętrznych, tempomatu, systemu multimedialnego, czujników parkowania, kamer, elektryki szyb i lusterek, centralnego zamka itp.Niesprawność oznacza konkretne koszty, nierzadko wysokie. Co więcej, awarie systemów elektronicznych bywają trudne do jednoznacznej diagnozy i mogą sygnalizować poważniejsze problemy, np. powypadkową przeszłość pojazdu lub ingerencję w instalację.Oględzin nie należy przeprowadzać w deszczu ani po zmierzchu. Wilgoć i słabe światło skutecznie maskują różnice w odcieniach lakieru, drobne deformacje blach, jak również ślady napraw powypadkowych. Samochód powinien być sprawdzany w suchy dzień i przy naturalnym świetle, to podstawowy warunek rzetelnej oceny wizualnej.Kupując świadomie samochód z rynku wtórnego, warto wziąć pod uwagę TCO (Total Cost of Ownership), czyli całkowity koszt użytkowania pojazdu — w perspektywie kilku lat. Obejmuje on cenę zakupu, realne spalanie, koszt ubezpieczenia, serwisów okresowych, części eksploatacyjnych, naprawy, utratę wartości.Warto sprawdzić, ile dany pojazd faktycznie zużywa paliwa w codziennym użytkowaniu - dla uzupełnienia wiedzy z katalogowych danych producenta, które przyjadą się bardziej do porównań modeli niż realnej oceny wydatków. Istotne są ceny rozrządu, sprzęgła, dwumasy, filtrów DPF, elementów zawieszenia itp. oraz dostępność części zamiennych. Samochód atrakcyjny cenowo może generować wysokie koszty w przypadku bardziej skomplikowanej konstrukcji silnika lub zaawansowanej elektroniki.Różnice w kosztach serwisu powinny realnie wpływać na decyzje zakupowe. Ten sam model z prostym silnikiem benzynowym i bez skomplikowanego osprzętu ma szansę znaleźć klienta szybciej niż wersja z zaawansowanym dieslem, mimo zbliżonej ceny wyjściowej. Kupujący analizują koszt wymiany rozrządu, serwisu automatycznej skrzyni, potencjalnych napraw po 150.000-200.000 km, bo to wydatki, które mogą wystąpić już w pierwszych latach użytkowania.Dlatego, rozmowę o cenie warto rozpocząć dopiero po dokładnej ocenie sprawności auta oraz oszacowaniu przyszłych wydatków serwisowych i paliwowych. Negocjacje prowadzone bez takiej wiedzy są pozbawione solidnych podstaw — dopiero rzetelna analiza daje konkretne argumenty.Zakup samochodu z rynku wtórnego wymaga analitycznego podejścia i weryfikacji faktów. Dokumentacja serwisowa, historia pojazdu, rzetelna ocena stanu technicznego oraz kalkulacja całkowitego kosztu posiadania to elementy, które ograniczają ryzyko finansowe. Najwięcej kosztują decyzje podejmowane zbyt szybko i pod wpływem emocji. Dobrze sprawdzone auto to przede wszystkim bezpieczniejszy zakup, ale także większa przewidywalność kosztów i stabilniejsza wartość w przyszłości.