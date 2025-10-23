Rząd uruchamia dopłaty do tachografów - jak skorzystać z dofinansowania? © wygenerowane przez AI

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało nowe rozporządzenie dotyczące dofinansowania wymiany tachografów na inteligentne urządzenia drugiej generacji. Zmiany wprowadzają sprawiedliwszy system przyznawania dopłat, zapewniając wsparcie zarówno małym, jak i dużym firmom transportowym. Wnioski będzie można składać do sierpnia 2026 roku, a dofinansowanie może wynieść do 3 tysięcy złotych na jeden pojazd.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie są nowe zasady przyznawania dopłat do wymiany tachografów dla firm transportowych.

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać oraz jaka jest pula środków na ten cel.

Komu i na jakich warunkach przysługuje wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Wzmocnienia Odpornosci.

Jak i do kiedy składać wnioski o dopłaty oraz jakie dokumenty będą potrzebne.

Zmiana zasad kolejności przyznawania dopłat

To ważna korekta w stosunku do pierwotnych założeń, odnoszących się wyłącznie do firm posiadających maksymalnie dziesięć pojazdów. W praktyce mogłoby to ograniczyć szansę na dopłaty głównie dla najmniejszych podmiotów. Teraz zasady są bardziej zrównoważone.



Każdy przewoźnik, niezależnie od wielkości floty, będzie mógł skorzystać z dofinansowania przynajmniej na część pojazdów. To dobra wiadomość dla średnich i dużych firm, które poniosły duże koszty wymiany tachografów – komentuje Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń w Inelo z Grupy Eurowag.

Dofinansowanie do 3 tysięcy złotych

Skala wymiany tachografów w Polsce pokazuje, że przewoźnicy poważnie potraktowali obowiązek dostosowania się do przepisów unijnych, a możliwość uzyskania częściowego zwrotu kosztów będzie realnym wsparciem finansowym – dodaje Mateusz Włoch.

Gdzie i kiedy będzie można złożyć wniosek?

Jak się przygotować do zgłoszenia?