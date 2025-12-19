Czy chińskie samochody elektryczne są bezpieczne? Eksperci ostrzegają

Nowoczesne samochody elektryczne, coraz częściej produkowane przez chińskich producentów, to w zasadzie komputery na czterech kółkach. Jak alarmują eksperci Check Point Software Technologies, stała łączność aut z siecią, rozbudowane systemy infotainment i integracja z chmurą znacząco zwiększają ryzyko cyberataków oraz wycieków danych. Ostrzeżenia te zyskują na znaczeniu w kontekście rosnącej liczby EV na europejskich drogach i nowych regulacji UE.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Dlaczego samochody elektryczne są szczególnie narażone na cyberataki?

Jakie dane gromadzą nowoczesne auta i dlaczego są tak atrakcyjne dla hakerów?

W jaki sposób UE reaguje na rosnące zagrożenia cyberbezpieczeństwa w motoryzacji?



Samochody elektryczne są dziś znacznie bardziej połączone i zależne od oprogramowania niż tradycyjne pojazdy, co poszerza ich powierzchnię podatności na ataki – mówi ekspert Check Point.

Samochody są coraz bardziej zaawansowane technologicznie i powiązane ze światem zewnętrznym. Funkcje, które kiedyś były dostępne tylko w luksusowych markach premium, są dziś standardem nawet w podstawowych modelach miejskich – podkreśla W. Głażewski.

UE reaguje, ale zagrożenia rosną

Hakerzy już pokazali, że potrafią

Prywatność pod znakiem zapytania

Bezpieczna przyszłość – ale za jaką cenę?