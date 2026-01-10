Acer Predator ES Storm Pro - elektryczna hulajnoga z zasięgiem do 60 km
2026-01-10 00:10
Acer Predator ES Storm Pro - elektryczna hulajnoga z zasięgiem do 60 km © fot. mat. prasowe
Z tego tekstu dowiesz się m.in.:
- Jakie parametry mocy i zasięgu oferuje hulajnoga elektryczna Predator ES Storm Pro?
- Jakie rozwiązania poprawiają kontrolę i bezpieczeństwo jazdy w warunkach miejskich?
- W jaki sposób Acer wykorzystuje aplikację mobilną do zarządzania hulajnogą?
- Kiedy i w jakiej cenie Predator ES Storm Pro trafi do sprzedaży w regionie EMEA?
Predator ES Storm Pro - moc, kontrola i mobilność w codziennych trasach
Predator ES Storm Pro został zaprojektowany dla użytkowników, którzy regularnie pokonują dłuższe odcinki lub wybierają trasy o większym stopniu trudności, w tym podjazdy i nawierzchnie mieszane.
Konstrukcja wykorzystuje silnik o mocy 500 W z maksymalnym wyjściem do 1200 W oraz układ elektryczny 48 V, co ma wspierać sprawne przyspieszenie i utrzymanie prędkości na zróżnicowanym terenie. Różne tryby jazdy pozwalają dopasować reakcję hulajnogi, wybierając między wydajnością a efektywnością.
fot. mat. prasowe
Acer Predator ES Storm Pro z boku
Dla lepszej kontroli na mokrej lub nierównej nawierzchni hulajnoga łączy system kontroli trakcji z 10-calowymi oponami bezdętkowymi, zawieszeniem przednim i tylnym oraz hamowaniem wspieranym przez eABS. W warunkach miejskich ma to pomagać w utrzymaniu stabilnego kontaktu z podłożem oraz bardziej przewidywalnym hamowaniu w ruchu ulicznym.
Składana, aluminiowa rama ma równoważyć stabilność jazdy i mobilność: hulajnogę można złożyć na czas krótkiego przenoszenia lub przechowywania w domu, w biurze czy w transporcie publicznym. Model spełnia normę IPX5, co oznacza odporność na zachlapania i pozwala korzystać z hulajnogi także przy lekkim deszczu i wilgoci na nawierzchni.
fot. mat. prasowe
Acer Predator ES Storm
Widoczność, identyfikacja i odzysk energii
Elementy podświetlenia RGB nawiązujące do identyfikacji Predator mają poprawiać widoczność innym uczestnikom ruchu podczas hamowania i skręcania. Zastosowano również wbudowany uchwyt na kompatybilny smart tag, dzięki któremu użytkownicy mogą dodać własny moduł lokalizacyjny - zależnie od wybranego systemu śledzenia.
Predator ES Storm Pro oferuje zasięg do 60 km na jednym ładowaniu, co ma odpowiadać dłuższym dojazdom w obrębie miasta. Hulajnoga wykorzystuje także hamowanie rekuperacyjne, które - we współpracy z eABS - odzyskuje część energii podczas zwalniania i przekazuje ją z powrotem do akumulatora.
Inteligentna łączność dzięki aplikacji Acer eMobility
Predator ES Storm Pro współpracuje z aplikacją Acer eMobility, która wyświetla statystyki przejazdów i status pojazdu, w tym przybliżony pozostały zasięg oraz informacje o baterii. Użytkownicy mogą zmieniać wybrane ustawienia i preferencje bezpośrednio w aplikacji, a także personalizować efekty świetlne. Aplikacja oferuje również funkcję elektronicznej blokady, która ma wspierać codzienne zabezpieczenie hulajnogi przy użyciu kompatybilnego smartfona.
Cena i dostępność
Predator ES Storm Pro dostępny będzie w regionie EMEA w pierwszym kwartale 2026 r. w cenie od 629 EUR.
oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina / eGospodarka.pl
-
