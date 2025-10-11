Ile kosztuje naładowanie elektryka? Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych X 2025
2025-10-11 00:01
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie są aktualne ceny ładowania samochodów elektrycznych w Polsce w październiku 2025.
- Jak duża jest różnica cenowa między najtańszymi a najdroższymi stacjami ładowania ultraszybkiego.
- Którzy operatorzy oferują najkorzystniejsze stawki, a którzy należą do segmentu premium.
- Jakie strategie cenowe stosują operatorzy i jakie promocje można obecnie wykorzystać.
Październikowy ranking cen ładowania na stacjach ładowania potwierdza, że polski rynek infrastruktury dla pojazdów elektrycznych wciąż pozostaje areną intensywnej walki i niespójnej polityki cenowej. Kierowcy chcący zaoszczędzić na ładowaniu muszą nie tylko uwzględnić lokalizację stacji, ale coraz częściej także porę dnia.
ORLEN Charge ponownie z promocją na ładowanie
Po zakończeniu wakacyjnej promocji ORLEN Charge przeanalizował jej wyniki i potrzeby użytkowników. Rezultatem jest kolejna korzystna oferta – 25% zniżki na ładowanie w okresie od 2 października 2025 r. godz. 9:00 do 3 listopada 2025 r. godz. 9:00. Teraz za ładowanie AC zapłacimy 1,46 zł/kWh, natomiast za szybkie ładowanie DC – w zależności od mocy stacji – 2,02 zł/kWh (do 50 kW), 2,17 zł/kWh (50–125 kW) oraz 2,39 zł/kWh (powyżej 125 kW).
Tesla Supercharger – bezkonkurencyjny lider cenowy
Niekwestionowanym liderem wśród operatorów jest Tesla. Choć Superchargery w Polsce są dostępne tylko dla użytkowników Tesli, to z punktu widzenia cen za kilowatogodzinę utrzymuje pozycję lidera we wszystkich segmentach.
Na stacjach High Power Charging – HPC (powyżej 150 kW) minimalna stawka wynosi zaledwie 0,80 zł/kWh, a standardowa 1,60 zł/kWh. To oznacza, że kierowcy Tesli mogą naładować swoje pojazdy (w wybranych lokalizacjach, w określonych godzinach) nawet czterokrotnie taniej niż u najdroższych operatorów. Również na stacjach DC do 150 kW Tesla oferuje ceny zaczynające się od 0,90 zł/kWh w godzinach pozaszczytowych.
Operatorzy walczą o pozycję
ChargeIn+ konsekwentnie buduje swoją pozycję jako atrakcyjną alternatywę dla kierowców różnych marek pojazdów. Z cenami 1,69 zł/kWh (minimum), 1,99 zł/kWh (standard) i 2,49 zł/kWh (maksymalnie) na stacjach DC oraz analogicznymi 1,79-1,99-2,69 zł/kWh na HPC, firma plasuje się w czołówce najtańszych uniwersalnych operatorów.
Ekoen z kolei utrzymuje strategię wykorzystywania dynamicznych cen energii, oferując w sprzyjających warunkach ładowanie od 1,49 zł/kWh za ładowanie na swoich stacjach. Enefit kontynuuje swoją konkurencyjną politykę z cenami 2,00 zł/kWh na DC i 2,10 zł/kWh na HPC w taryfie standardowej.
Segment premium z cenami powyżej 3 zł/kWh
Na przeciwległym krańcu cenowego rankingu znajdują się operatorzy jak IONITY (do 3,50 zł/kWh bez abonamentu) czy Shell Recharge (3,29-3,59 zł/kWh). Różnica polega jednak na tym, że pierwszy operator oferuje atrakcyjne pakiety abonamentowe, czego nie można powiedzieć o Shellu.
Ładowanie AC – nowe promocje
W segmencie ładowania wolnego (AC) różnice są mniejsze, ale wciąż znaczące. ORLEN Charge oferuje promocyjną stawkę 1,46 zł/kWh, podczas gdy PowerDot pobiera 2,48 zł/kWh. Większość operatorów plasuje się w przedziale 1,79-1,99 zł/kWh.
MOYA Energia po raz pierwszy uruchomiła również wybrane punkty AC na swoich stacjach DC. Operator wprowadził w związku z tym promocję na ładowanie AC w nocy, dzięki czemu stawka za ładowanie w godzinach 22:00-8:00 wynosi 0,99-1,69 zł/kWh (w zależności od lokalizacji), a pomiędzy 8:00 a 22:00 zapłacimy 1,79-1,99 zł/kWh.
Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych w Polsce - październik 2025
Październikowe zestawienie pokazuje wyraźną polaryzację rynku. Z jednej strony mamy Teslę, która dzięki kontroli całego łańcucha wartości – od produkcji aut po infrastrukturę – może utrzymywać stawki na poziomie 0,80-1,60 zł/kWh dla swoich użytkowników. Z drugiej strony rynkowi operatorzy muszą balansować między konkurencyjnością cenową a rentownością inwestycji.
Ciekawe, że coraz więcej firm stawia na promocje czasowe i dynamiczne ceny – to sygnał, że rynek uczy się zarządzać popytem. Dla użytkowników oznacza to jedno: elastyczność w planowaniu podróży może przełożyć się na realne oszczędności rzędu 40-50% na jednym ładowaniu – komentuje Łukasz Lewandowski, CEO EV Klub Polska.
Różnica 337% między najtańszą a najdroższą opcją ładowania ultraszybkiego to już nie jest anomalia rynkowa – tylko potwierdzenie znacznych różnic w strategii operatorów. Problem polega na tym, że kierowcy często nie mają narzędzi, by świadomie dokonać wyboru przed wyjazdem w trasę.
Aplikacje planowania tras pokazują lokalizacje stacji, ale rzadko wskazują aktualne ceny uwzględniające pory dnia czy promocje. Efekt? Kierowca podjeżdża pod stację i dopiero wtedy dowiaduje się, że kilowatogodzina kosztuje 3,50 zł zamiast spodziewanych 2 zł. Branża potrzebuje przekazywania cen w czasie rzeczywistym – to byłby game changer dla całego ekosystemu – wskazuje Maciej Gis, Kierownik Kampanii elektromobilni.pl.
O rankingu
Ranking cen ładowania, przygotowany przez Fundację EV Klub Polska oraz portal użytkowników samochodów elektrycznych elektromobilni.pl, aktualizowany jest cyklicznie co miesiąc. Ranking publikowany jest na stronach evklub.pl, elektromobilni.pl, w aplikacji EV Klub Polska oraz na profilach mediów społecznościowych.
W październikowym rankingu uwzględniono stawki następujących operatorów: Tesla Supercharger, ChargeIn+, Ekoen, Enefit, ORLEN Charge, Polenergia eMobility, Eleport, Budimex Mobility, Tauron, Horyzont EV, MOYA energia, power dot, Greenway Polska, Shell Recharge, NOXO, IONITY, Lidl.
