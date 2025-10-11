eGospodarka.pl
Ile kosztuje naładowanie elektryka? Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych X 2025

2025-10-11 00:01

Ile kosztuje naładowanie elektryka? Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych X 2025

© wygenerowane przez AI

W październiku 2025 roku ceny ładowania samochodów elektrycznych w Polsce wykazują rekordowe różnice sięgające aż 348% między najtańszymi a najdroższymi opcjami ultraszybkiego ładowania. Ranking przygotowany przez Fundację EV Klub Polska i elektromobilni.pl pokazuje rosnącą polaryzację rynku - od wyjątkowo konkurencyjnych cen Tesli Supercharger, poprzez strategiczne promocje ORLEN Charge, aż po premium segment z najwyższymi stawkami. Kierowcy coraz częściej muszą brać pod uwagę nie tylko lokalizację stacji, ale także porę dnia i dynamiczne oferty cenowe, by zoptymalizować koszty ładowania.

Przeczytaj także: 760 punktów ładowania aut elektrycznych tylko w listopadzie

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są aktualne ceny ładowania samochodów elektrycznych w Polsce w październiku 2025.
  • Jak duża jest różnica cenowa między najtańszymi a najdroższymi stacjami ładowania ultraszybkiego.
  • Którzy operatorzy oferują najkorzystniejsze stawki, a którzy należą do segmentu premium.
  • Jakie strategie cenowe stosują operatorzy i jakie promocje można obecnie wykorzystać.

Październikowy ranking cen ładowania na stacjach ładowania potwierdza, że polski rynek infrastruktury dla pojazdów elektrycznych wciąż pozostaje areną intensywnej walki i niespójnej polityki cenowej. Kierowcy chcący zaoszczędzić na ładowaniu muszą nie tylko uwzględnić lokalizację stacji, ale coraz częściej także porę dnia.

ORLEN Charge ponownie z promocją na ładowanie


Po zakończeniu wakacyjnej promocji ORLEN Charge przeanalizował jej wyniki i potrzeby użytkowników. Rezultatem jest kolejna korzystna oferta – 25% zniżki na ładowanie w okresie od 2 października 2025 r. godz. 9:00 do 3 listopada 2025 r. godz. 9:00. Teraz za ładowanie AC zapłacimy 1,46 zł/kWh, natomiast za szybkie ładowanie DC – w zależności od mocy stacji – 2,02 zł/kWh (do 50 kW), 2,17 zł/kWh (50–125 kW) oraz 2,39 zł/kWh (powyżej 125 kW).

Tesla Supercharger – bezkonkurencyjny lider cenowy


Niekwestionowanym liderem wśród operatorów jest Tesla. Choć Superchargery w Polsce są dostępne tylko dla użytkowników Tesli, to z punktu widzenia cen za kilowatogodzinę utrzymuje pozycję lidera we wszystkich segmentach.

Na stacjach High Power Charging – HPC (powyżej 150 kW) minimalna stawka wynosi zaledwie 0,80 zł/kWh, a standardowa 1,60 zł/kWh. To oznacza, że kierowcy Tesli mogą naładować swoje pojazdy (w wybranych lokalizacjach, w określonych godzinach) nawet czterokrotnie taniej niż u najdroższych operatorów. Również na stacjach DC do 150 kW Tesla oferuje ceny zaczynające się od 0,90 zł/kWh w godzinach pozaszczytowych.

Operatorzy walczą o pozycję


ChargeIn+ konsekwentnie buduje swoją pozycję jako atrakcyjną alternatywę dla kierowców różnych marek pojazdów. Z cenami 1,69 zł/kWh (minimum), 1,99 zł/kWh (standard) i 2,49 zł/kWh (maksymalnie) na stacjach DC oraz analogicznymi 1,79-1,99-2,69 zł/kWh na HPC, firma plasuje się w czołówce najtańszych uniwersalnych operatorów.

Ekoen z kolei utrzymuje strategię wykorzystywania dynamicznych cen energii, oferując w sprzyjających warunkach ładowanie od 1,49 zł/kWh za ładowanie na swoich stacjach. Enefit kontynuuje swoją konkurencyjną politykę z cenami 2,00 zł/kWh na DC i 2,10 zł/kWh na HPC w taryfie standardowej.

Segment premium z cenami powyżej 3 zł/kWh


Na przeciwległym krańcu cenowego rankingu znajdują się operatorzy jak IONITY (do 3,50 zł/kWh bez abonamentu) czy Shell Recharge (3,29-3,59 zł/kWh). Różnica polega jednak na tym, że pierwszy operator oferuje atrakcyjne pakiety abonamentowe, czego nie można powiedzieć o Shellu.

Ładowanie AC – nowe promocje


W segmencie ładowania wolnego (AC) różnice są mniejsze, ale wciąż znaczące. ORLEN Charge oferuje promocyjną stawkę 1,46 zł/kWh, podczas gdy PowerDot pobiera 2,48 zł/kWh. Większość operatorów plasuje się w przedziale 1,79-1,99 zł/kWh.

MOYA Energia po raz pierwszy uruchomiła również wybrane punkty AC na swoich stacjach DC. Operator wprowadził w związku z tym promocję na ładowanie AC w nocy, dzięki czemu stawka za ładowanie w godzinach 22:00-8:00 wynosi 0,99-1,69 zł/kWh (w zależności od lokalizacji), a pomiędzy 8:00 a 22:00 zapłacimy 1,79-1,99 zł/kWh.
Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych w Polsce - październik 2025
fot. mat. prasowe

Ranking cen ładowania samochodów elektrycznych w Polsce - październik 2025

Zestawienie aktualnych cen ładowania na największych sieciach stacji w Polsce pokazuje, jak duże są różnice w kosztach energii dla posiadaczy samochodów elektrycznych. Najtańsze ładowanie AC kosztuje 1,46 zł/kWh, podczas gdy ultraszybkie HPC może wynieść nawet 3,59 zł/kWh. Operatorzy stosują różne strategie cenowe, a znaczenie mają nie tylko lokalizacja stacji, ale także pora dnia i obowiązujące promocje.

Październikowe zestawienie pokazuje wyraźną polaryzację rynku. Z jednej strony mamy Teslę, która dzięki kontroli całego łańcucha wartości – od produkcji aut po infrastrukturę – może utrzymywać stawki na poziomie 0,80-1,60 zł/kWh dla swoich użytkowników. Z drugiej strony rynkowi operatorzy muszą balansować między konkurencyjnością cenową a rentownością inwestycji.

Ciekawe, że coraz więcej firm stawia na promocje czasowe i dynamiczne ceny – to sygnał, że rynek uczy się zarządzać popytem. Dla użytkowników oznacza to jedno: elastyczność w planowaniu podróży może przełożyć się na realne oszczędności rzędu 40-50% na jednym ładowaniu – komentuje Łukasz Lewandowski, CEO EV Klub Polska.

Różnica 337% między najtańszą a najdroższą opcją ładowania ultraszybkiego to już nie jest anomalia rynkowa – tylko potwierdzenie znacznych różnic w strategii operatorów. Problem polega na tym, że kierowcy często nie mają narzędzi, by świadomie dokonać wyboru przed wyjazdem w trasę.

Aplikacje planowania tras pokazują lokalizacje stacji, ale rzadko wskazują aktualne ceny uwzględniające pory dnia czy promocje. Efekt? Kierowca podjeżdża pod stację i dopiero wtedy dowiaduje się, że kilowatogodzina kosztuje 3,50 zł zamiast spodziewanych 2 zł. Branża potrzebuje przekazywania cen w czasie rzeczywistym – to byłby game changer dla całego ekosystemu – wskazuje Maciej Gis, Kierownik Kampanii elektromobilni.pl.



O rankingu
Ranking cen ładowania, przygotowany przez Fundację EV Klub Polska oraz portal użytkowników samochodów elektrycznych elektromobilni.pl, aktualizowany jest cyklicznie co miesiąc. Ranking publikowany jest na stronach evklub.pl, elektromobilni.pl, w aplikacji EV Klub Polska oraz na profilach mediów społecznościowych.

W październikowym rankingu uwzględniono stawki następujących operatorów: Tesla Supercharger, ChargeIn+, Ekoen, Enefit, ORLEN Charge, Polenergia eMobility, Eleport, Budimex Mobility, Tauron, Horyzont EV, MOYA energia, power dot, Greenway Polska, Shell Recharge, NOXO, IONITY, Lidl.

Przeczytaj także: Elektromobilność: już niemal 10 tysięcy punktów ładowania Elektromobilność: już niemal 10 tysięcy punktów ładowania

