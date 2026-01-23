eGospodarka.pl
Ceny używanych samochodów vs budżety kupujących. Idą w parze?

2026-01-23 00:10

Ceny używanych samochodów vs budżety kupujących. Idą w parze?

Ile kosztuje używany samochód i ile chcemy za niego zapłacić? © fot. mat. prasowe

Ile naprawdę chcemy wydać na używane auto? Dane z Raportu Autoplac.pl pokazują wyraźnie: Polacy celują w jakość, nawet kosztem wyższej ceny. W minionym roku ponad połowa kupujących planowała wydać minimum 20 tys. zł, a podobny odsetek badanych szukał samochodów młodszych niż 10 lat. Wśród faworytów dominowała niemiecka klasyka, w tym również auta klasy premium.

Przeczytaj także: Kupno samochodu używanego: jak negocjować, by zyskać więcej niż obniżkę ceny

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Ile Polacy chcieli wydać na używany samochód w 2025 roku?
  • Jakie marki i modele samochodów są najczęściej poszukiwane?
  • Dlaczego segment premium zyskuje na popularności?
  • Czy na rynku wtórnym nadal trwa dominacja SUV-ów?

Z Raportu Autoplac.pl wynika, że kupujący coraz częściej szukają jakości, młodszych roczników i aut z niższym przebiegiem, nawet jeśli oznacza to wyższą cenę. Analizując wystawione ogłoszenia - sprzedający odpowiadają na te potrzeby, a rozbieżności między popytem a podażą są niewielkie.


Budżet do 35 000 zł i… ponad 20 000 zł


Ile nabywcy zamierzali wydać na używany samochód w 2025 roku? Odpowiedź na to pytanie zapewne interesuje wiele osób, a Raport Autoplac.pl śpieszy z odpowiedzią. Około 30% kupujących nie chciało zapłacić więcej niż 20 000 zł, a nieco ponad 50% mieściło swój budżet do 35 000 zł. Jednocześnie ponad 50% użytkowników zamierzało wydać co najmniej 20 000 zł, a niemal 15% rozważało zakup auta powyżej 50 000 zł.

Co na to sprzedawcy? Po ich stronie napotykamy na podobną równowagę – 36% samochodów wystawionych na Autoplac.pl kosztowało do 35 000 zł, ale aż 21% ofert przekraczało 100 000 zł, a 5% nawet 200 000 zł. Czyli zarówno budżetowi, jak i bardziej wymagający klienci mają szeroki wybór środków lokomocji.
Z punktu widzenia kupującego to idealne warunki — dostępne są auta popularne, lecz również droższe, lepiej wyposażone modele. Rynek daje realny wybór, a nie tylko pozorne możliwości. Potencjalni nabywcy pojazdów mogą porównywać różne segmenty cenowe, roczniki i przebiegi, a dzięki szerokiej ofercie łatwiej dopasować samochody używane do własnych potrzeb i budżetu. Decyzje zakupowe mają szanse być coraz lepiej przemyślane, zatem klienci nie muszą już iść na niepotrzebne kompromisy — mówi Marcin Korzeniewski, członek zarządu Autoplac.pl.

Premium jest w cenie


Wśród liderów najbardziej poszukiwanych aut używanych znajdziemy aż trzech przedstawicieli z sektora premium — Audi, BMW i Mercedes. Kierowcy stawiają na renomę i zakładają, że pojazdy kiedyś kosztujące wiele złotówek, teraz będą prezentowały się świetnie pod względem jakości. Nawet jeśli są one starsze od samochodów z segmentu ekonomicznego.

Jedną z zalet wspomnianych niemieckich liderów często stanowi bogate wyposażenie, choć w porównaniu do najnowszych środków lokomocji prezentuje ono gorszą jakość technologiczną. Ta ostatnia na szczęście dla wielu osób jest trudno zauważalna. Rywalizację o serca, a przede wszystkim portfele klientów podejmują Volkswagen i Ford.

Badając kwestie podaży, dominują marki popularne — najczęściej wystawiane na sprzedaż były samochody spod znaku Volkswagena, Forda i Opla. Aczkolwiek segment premium także „ma się dobrze”, bowiem Audi zajmuje czwarte miejsce, BMW piąte, a Mercedes-Benz siódme.

Chiny (jeszcze?) poza czołówką


Co istotne, zarówno po stronie popytu, jak i podaży, marki francuskie (Renault i Peugeot) stabilnie utrzymują się w pierwszej dziesiątce, wyprzedzając producentów koreańskich (Hyundai i Kia). Jednocześnie w Top 20 wciąż nieobecne są marki chińskie, które w żadnej z kategorii (wyszukiwanie, klikanie, wystawianie) nie zgromadziły 1 procenta. Ich rynkowa ekspansja na rynku wtórnym w Polsce jest jeszcze przed nami.
Można śmiało powiedzieć, że mimo delikatnych różnic potrzeby klientów pokrywają się z tym, co rynek ma do zaoferowania. Zatem osoby chcące kupić pojazd w określonym celu przeważnie go znajdą. Pomijam oczywiście mocno indywidualne potrzeby związane z silnikiem, wyposażeniem, kolorem, rocznikiem itp. Standardowo kupujący często wybierają starszy rocznik, ale markę i segment wyższej klasy zamiast młodszego samochodu z segmentu budżetowego. Trend nie jest bardzo wyraźny, lecz występuje od kilku lat — dodaje Marcin Korzeniewski, członek zarządu Autoplac.pl.

Popyt na używane samochody kontra oferta


Wśród modeli czołówka stabilna: Audi A4, VW Golf i BMW Serii 3, Opel Astra, Škoda Octavia, Audi A6, czy Ford Focus interesowało kupujących oraz nierzadko znajdowało się na placach sprzedających. Ale… Najczęściej wyszukiwane i przeglądane Audi A4 zajmuje dopiero piąte miejsce wśród najczęściej wystawianych pojazdów. Inna sprawa, że różnice procentowe w zestawieniach modeli nie są wysokie, bo i modeli dostępnych na rynku jest bardzo wiele.

Warto dodać, że w Top 10 najczęściej wyszukiwanych modeli, aż pięć pochodzi z Grupy VW (Golf, Volkswagen Passat, A4, A6 oraz Octavia), a kolejne dwa to samochody BMW (serii 3 i 5). To potwierdza dominację niemieckiej (z domieszką „czeskiej krwi”) motoryzacji na polskim rynku wtórnym.

SUV-y pod presją


Choć wciąż pozostają najczęściej wystawianym i najczęściej poszukiwanym typem nadwozia w serwisie Autoplac.pl, to jednak przewaga SUV-ów nad innymi segmentami nie jest już tak wyraźna, jak jeszcze do niedawna. Dane z Raportu Autoplac.pl pokazują, że to nadwozie wciąż dominuje po stronie podaży i popytu, lecz różnice między nim a hatchbackami, kombi czy sedanami stopniowo się zmniejszają.
Może to świadczyć o pewnym nasyceniu rynku tego typu pojazdami. Wielu kierowców, którzy chcieli przesiąść się do SUV-a, zrobiło to już w poprzednich latach. Część kupujących zaczyna ponownie doceniać klasyczne nadwozia, często oferujące niższe koszty eksploatacji, lepszą aerodynamikę i bardziej przewidywalne ceny na rynku wtórnym — komentuje Marcin Korzeniewski, członek zarządu Autoplac.pl.

Mimo to trudno zakładać, że SUV-y w najbliższym czasie stracą pozycję lidera. W 2026 roku prawdopodobnie nadal będą pierwszym wyborem dla dużej grupy kupujących, zwłaszcza rodzin i osób szukających uniwersalnego auta do miasta i na dłuższe trasy.

Magiczna granica


Kobiecie nie należy wypominać wieku, ale samochodom jak najbardziej. Ponad 45% użytkowników Autoplac.pl szukało aut mających maksymalnie 10 lat, a 77% — nie więcej niż 15 lat. Jednocześnie po stronie podaży występuje podobna tendencja: aż 62% wystawianych pojazdów mieściło się w granicy 10 lat. To wyniki lepsze niż średnia wieku samochodu w Polsce wynosząca około 16 lat.

Ciekawe są preferencje dotyczące przebiegu.
Cieszy, że ponad 47% użytkowników rozpoczynało wyszukiwania od przedziału 0-25 000 km, a niemal 78% od przebiegu mniejszego niż 100 000 km. Co ważne, 18% kierowców szukało samochodu, który przejechał nie więcej niż 100 000 km, a aż 80% kupujących nie chciało pojazdu z przebiegiem powyżej 200 000 km — analizuje Marcin Korzeniewski z Autoplac.pl.

Sprawdzając oferty widać zarówno dobrą dostępność aut „z rozsądnym przebiegiem”, jak i pewną różnicę w oczekiwaniach części sprzedających. Z jednej strony 40% ogłoszeń stanowią samochody, które (jeszcze) nie przekroczyły „magicznej” bariery 100 000 km. Z drugiej — blisko 25% sprzedawców wystawia auta z przebiegiem powyżej 200 000 km, co pokazuje, że ta część rynku nadal szuka swojego odbiorcy i wymaga lepszego dopasowania oferty do oczekiwań kupujących.

Dla każdego coś… na czterech kołach


Rok 2025 pokazał, że rynek wtórny jest przestrzenią realnego wyboru — dla osób szukających sprawdzonego auta w rozsądnym budżecie, ale także dla kierowców gotowych zapłacić więcej za komfort, wyposażenie i renomę marki. Firmy handlujące używanymi pojazdami radzą sobie z tym dobrze, choć przecież są „skazane” na samochody kiedyś kupowane jako nowe. Kolorytu dodają mające wartość kolekcjonerską auta powodujące uśmiech niemal każdego fana motoryzacji.

Analizując rynek wtórny pojazdów, należy wziąć pod uwagę także sytuację gospodarczą Polski. Do tego komisy i dealerzy zmagają się z podwyżkami kosztów działalności, więc, aby nie odbiło się to na cenach aut, szukają oszczędności. Część z nich na przykład rezygnuje z płatnych portali ogłoszeniowych.

Eksperci Autoplac.pl prognozują, że w kolejnych latach zauważalny będzie wzrost popytu na młodsze pojazdy, z niższym przebiegiem i lepszym wyposażeniem. Sporo zamieszania mogą wprowadzić używane auta chińskie oraz elektryczne. Na razie jednak zamiast rewolucji jest lepsza sytuacja dla klienta. I to zdecydowanie dobra wiadomość.

Przeczytaj także: Jak bezpiecznie kupić używane auto? Jak bezpiecznie kupić używane auto?

oprac. : Aleksandra Baranowska-Skimina

Więcej na ten temat: kupno samochodu używanego, kupno samochodu, samochody używane, zakup samochodu, samochody, samochód, zachowania konsumentów, ceny samochodów, najpopularniejsze samochody

