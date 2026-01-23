Ceny używanych samochodów vs budżety kupujących. Idą w parze?

Ile naprawdę chcemy wydać na używane auto? Dane z Raportu Autoplac.pl pokazują wyraźnie: Polacy celują w jakość, nawet kosztem wyższej ceny. W minionym roku ponad połowa kupujących planowała wydać minimum 20 tys. zł, a podobny odsetek badanych szukał samochodów młodszych niż 10 lat. Wśród faworytów dominowała niemiecka klasyka, w tym również auta klasy premium.

Przeczytaj także: Kupno samochodu używanego: jak negocjować, by zyskać więcej niż obniżkę ceny

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile Polacy chcieli wydać na używany samochód w 2025 roku?

Jakie marki i modele samochodów są najczęściej poszukiwane?

Dlaczego segment premium zyskuje na popularności?

Czy na rynku wtórnym nadal trwa dominacja SUV-ów?

Budżet do 35 000 zł i… ponad 20 000 zł

Z punktu widzenia kupującego to idealne warunki — dostępne są auta popularne, lecz również droższe, lepiej wyposażone modele. Rynek daje realny wybór, a nie tylko pozorne możliwości. Potencjalni nabywcy pojazdów mogą porównywać różne segmenty cenowe, roczniki i przebiegi, a dzięki szerokiej ofercie łatwiej dopasować samochody używane do własnych potrzeb i budżetu. Decyzje zakupowe mają szanse być coraz lepiej przemyślane, zatem klienci nie muszą już iść na niepotrzebne kompromisy — mówi Marcin Korzeniewski, członek zarządu Autoplac.pl.

Premium jest w cenie

Chiny (jeszcze?) poza czołówką

Można śmiało powiedzieć, że mimo delikatnych różnic potrzeby klientów pokrywają się z tym, co rynek ma do zaoferowania. Zatem osoby chcące kupić pojazd w określonym celu przeważnie go znajdą. Pomijam oczywiście mocno indywidualne potrzeby związane z silnikiem, wyposażeniem, kolorem, rocznikiem itp. Standardowo kupujący często wybierają starszy rocznik, ale markę i segment wyższej klasy zamiast młodszego samochodu z segmentu budżetowego. Trend nie jest bardzo wyraźny, lecz występuje od kilku lat — dodaje Marcin Korzeniewski, członek zarządu Autoplac.pl.

Popyt na używane samochody kontra oferta

SUV-y pod presją

Może to świadczyć o pewnym nasyceniu rynku tego typu pojazdami. Wielu kierowców, którzy chcieli przesiąść się do SUV-a, zrobiło to już w poprzednich latach. Część kupujących zaczyna ponownie doceniać klasyczne nadwozia, często oferujące niższe koszty eksploatacji, lepszą aerodynamikę i bardziej przewidywalne ceny na rynku wtórnym — komentuje Marcin Korzeniewski, członek zarządu Autoplac.pl.

Magiczna granica

Cieszy, że ponad 47% użytkowników rozpoczynało wyszukiwania od przedziału 0-25 000 km, a niemal 78% od przebiegu mniejszego niż 100 000 km. Co ważne, 18% kierowców szukało samochodu, który przejechał nie więcej niż 100 000 km, a aż 80% kupujących nie chciało pojazdu z przebiegiem powyżej 200 000 km — analizuje Marcin Korzeniewski z Autoplac.pl.

Dla każdego coś… na czterech kołach

Z Raportu Autoplac.pl wynika, że kupujący coraz częściej szukają jakości, młodszych roczników i aut z niższym przebiegiem, nawet jeśli oznacza to wyższą cenę. Analizując wystawione ogłoszenia - sprzedający odpowiadają na te potrzeby, a rozbieżności między popytem a podażą są niewielkie.Ile nabywcy zamierzali wydać na używany samochód w 2025 roku? Odpowiedź na to pytanie zapewne interesuje wiele osób, a Raport Autoplac.pl śpieszy z odpowiedzią. Około, a nieco ponad 50% mieściło swój budżet do 35 000 zł. Jednocześnie, a niemal 15% rozważało zakup auta powyżej 50 000 zł.Co na to sprzedawcy? Po ich stronie napotykamy na podobną równowagę –, a 5% nawet 200 000 zł. Czyli zarówno budżetowi, jak i bardziej wymagający klienci mają szeroki wybór środków lokomocji.Wśród liderów najbardziej poszukiwanych aut używanych znajdziemy aż. Kierowcy stawiają na renomę i zakładają, że pojazdy kiedyś kosztujące wiele złotówek, teraz będą prezentowały się świetnie pod względem jakości. Nawet jeśli są one starsze od samochodów z segmentu ekonomicznego.Jedną z zalet wspomnianych niemieckich liderów często stanowi bogate wyposażenie, choć w porównaniu do najnowszych środków lokomocji prezentuje ono gorszą jakość technologiczną. Ta ostatnia na szczęście dla wielu osób jest trudno zauważalna. Rywalizację o serca, a przede wszystkim portfele klientów podejmują Volkswagen i Ford.Badając kwestie podaży, dominują marki popularne — najczęściej wystawiane na sprzedaż były samochody spod znaku. Aczkolwiek segment premium także „ma się dobrze”, bowiem Audi zajmuje czwarte miejsce, BMW piąte, a Mercedes-Benz siódme.Co istotne, zarówno po stronie popytu, jak i podaży, marki francuskie (Renault i Peugeot) stabilnie utrzymują się w pierwszej dziesiątce, wyprzedzając producentów koreańskich (Hyundai i Kia). Jednocześnie w Top 20 wciąż, które w żadnej z kategorii (wyszukiwanie, klikanie, wystawianie) nie zgromadziły 1 procenta. Ich rynkowa ekspansja na rynku wtórnym w Polsce jest jeszcze przed nami.Wśród modeli czołówka stabilna:interesowało kupujących oraz nierzadko znajdowało się na placach sprzedających. Ale… Najczęściej wyszukiwane i przeglądane Audi A4 zajmuje dopiero piąte miejsce wśród najczęściej wystawianych pojazdów. Inna sprawa, że różnice procentowe w zestawieniach modeli nie są wysokie, bo i modeli dostępnych na rynku jest bardzo wiele.Warto dodać, że w Top 10 najczęściej wyszukiwanych modeli, aż pięć pochodzi z Grupy VW (Golf, Volkswagen Passat, A4, A6 oraz Octavia), a kolejne dwa to samochody BMW (serii 3 i 5). To potwierdza(z domieszką „czeskiej krwi”) motoryzacji na polskim rynku wtórnym.Choć wciąż pozostają najczęściej wystawianym i najczęściej poszukiwanym typem nadwozia w serwisie Autoplac.pl, to, jak jeszcze do niedawna. Dane z Raportu Autoplac.pl pokazują, że to nadwozie wciąż dominuje po stronie podaży i popytu, lecz różnice między nim a hatchbackami, kombi czy sedanami stopniowo się zmniejszają.Mimo to trudno zakładać, że SUV-y w najbliższym czasie stracą pozycję lidera. W 2026 roku prawdopodobnie nadal będą pierwszym wyborem dla dużej grupy kupujących, zwłaszcza rodzin i osób szukających uniwersalnego auta do miasta i na dłuższe trasy.Kobiecie nie należy wypominać wieku, ale samochodom jak najbardziej.— nie więcej niż 15 lat. Jednocześnie po stronie podaży występuje podobna tendencja:. To wyniki lepsze niż średnia wieku samochodu w Polsce wynosząca około 16 lat.Ciekawe są preferencje dotyczące przebiegu.Sprawdzając oferty widać zarówno dobrą dostępność aut „z rozsądnym przebiegiem”, jak i pewną różnicę w oczekiwaniach części sprzedających. Z jednej strony 40% ogłoszeń stanowią samochody, które (jeszcze) nie przekroczyły „magicznej” bariery 100 000 km. Z drugiej —, co pokazuje, że ta część rynku nadal szuka swojego odbiorcy i wymaga lepszego dopasowania oferty do oczekiwań kupujących.Rok 2025 pokazał, że rynek wtórny jest— dla osób szukających sprawdzonego auta w rozsądnym budżecie, ale także dla kierowców gotowych zapłacić więcej za komfort, wyposażenie i renomę marki. Firmy handlujące używanymi pojazdami radzą sobie z tym dobrze, choć przecież są „skazane” na samochody kiedyś kupowane jako nowe. Kolorytu dodają mające wartość kolekcjonerską auta powodujące uśmiech niemal każdego fana motoryzacji.Analizując rynek wtórny pojazdów, należy wziąć pod uwagę także sytuację gospodarczą Polski. Do tego komisy i dealerzy zmagają się z podwyżkami kosztów działalności, więc, aby nie odbiło się to na cenach aut, szukają oszczędności. Część z nich na przykładEksperci Autoplac.pl prognozują, że w kolejnych latach zauważalny będzie wzrost popytu na młodsze pojazdy, z niższym przebiegiem i lepszym wyposażeniem. Sporo zamieszania mogą wprowadzić używane auta chińskie oraz elektryczne. Na razie jednak zamiast rewolucji jest lepsza sytuacja dla klienta. I to zdecydowanie dobra wiadomość.