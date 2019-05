Samochody elektryczne w końcu ruszyły

Wprawdzie mówi się, że samochody elektryczne ciągle są za drogie, aby cieszyć się wśród Polaków większą popularnością, to jednak okazuje się, że coś w tej kwestii zaczyna się dziać. Najświeższe dane ACEA wskazują bowiem, że w I kwartale br. sprzedaż elektryków (w pełni i hybryd plug-in) podskoczyła o 79,7% rdr. Ciągle jednak jest to zaledwie promil całkowitej sprzedaży aut w naszym kraju. Na większe zainteresowanie autami elektrycznymi można liczyć w 2022 roku, kiedy to ich ceny najprawdopodobniej zrównają się z cenami ich spalinowych odpowiedników.

Polska liderem w CEE

Hybrydy nadal popularne

Za nami bardzo dobry I kwartał, zarówno pod względem dynamiki sprzedaży, jak i wzrostu udziału aut elektrycznych w całości rejestracji. Wolumenowo plasujemy się na 14. pozycji w UE, jednak ponad nami jest szklany sufit. Na 13. miejscu znajduje się Finlandia z prawie trzykrotnie wyższą sprzedażą i ponad trzykrotnie wyższym PKB per capita. W czołowej 10 jedynie Portugalia ma PKB na poziomie nie przekraczającym 20 000 euro. Widać też wyraźny podział na Europę Zachodnią i resztę kontynentu. Obywateli biedniejszych państw nie stać na masowe kupowanie elektryków, dlatego w Polsce niezbędny jest system dopłat i zachęt podatkowych, które pomogą rozwijać ten rynek w okresie przejściowym, czyli zanim ceny napędów alternatywnych zrównają się ze spalinowymi. Istnieje obawa, że jeśli dynamika spadku cen ekoaut będzie niezadawalająca, wówczas regulator, w naszym przypadku UE, wprowadzi dodatkowe obciążenia na auta tradycyjne - mówi Jacek Opala, członek zarządu Exact Systems.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sprzedaż aut osobowych z alternatywnymi napędami w I kw. 2019 Obywateli biedniejszych państw nie stać na masowe kupowanie elektryków, dlatego w Polsce niezbędny jest system dopłat i zachęt podatkowych. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Silniki benzynowe wypierają diesle

Elektrorewolucja kwestią czasu

- Jeśli ten trend się utrzyma, już za kilka lat ceny dużych aut elektrycznych zrównają się z cenami swoich tradycyjnych odpowiedników, co jest bardzo dobrym prognostykiem dla krajów takich jak Polska. Kiedy to nastąpi? Według mocno optymistycznych założeń Bloomberg New Energy Finance (BNEF), nawet w 2022 roku. Autorzy BNEF podają, że kluczowy jest tutaj koszt wytworzenia akumulatorów, które jeszcze w 2015 roku stanowiły 57% wartości elektroauta, a w 2025 będzie to zaledwie 20% . I chociaż dużą rolę w tym procesie odegrają zmieniające się ceny surowców oraz skala popytu na nie, to upowszechnienie napędów elektrycznych staje się coraz bardziej prawdopodobne. A to wprowadzi elektromobilność na kolejny poziom – być może niedługo będziemy regularnie podróżować także elektrostatkami czy elektrosamolotami. Te drugie będą testowane już w tym roku m.in. przez magniX i Harbour Air – podsumowuje Jacek Opala.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów ACEA, w I kwartale br. rejestracji w naszym kraju doczekało się 620 nowych samochodów z napędem elektrycznym , w tym 413 aut w pełni elektrycznych oraz 207 hybryd plug-in, co w ujęciu rocznym oznacza wzrosty o odpowiednio +177% oraz 5,6%. Optymizmem napawać może zarówno dynamika (ponad 79% r/r), jak i wzrost udziału w rejestracji wszystkich nowych samochodów osobowych, któremu na przestrzeni 12 miesięcy udało się podskoczyć z 2 do 4,4 promila (0,44%). Ciągle jednak daleko nam do średniej unijnej, która jest obecnie ponad pięciokrotnie wyższa (2,46%). Wolumen sprzedaży elektryków pozwolił nam się uplasować na dość odległym 14. miejscu w Unii Europejskiej. Pierwszą trójkę tworzą kolejno Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja – w każdym z tych krajów w ciągu trzech pierwszych miesięcy br. zostało sprzedanych ponad 14 tys. aut elektrycznych. W regionie CEE Polska objęła pozycję lidera, wyprzedzając Węgry.Jeśli już Polacy decydują się na auto z alternatywnym napędem, to zdecydowanie częściej wybór pada na klasyczne hybrydy . Od początku roku w Polsce zostało ich zarejestrowanych 6046 (+5,3% r/r). Taki wynik daje nam dobre 6. miejsce w UE. Natomiast 4% udział aut hybrydowych w całkowitej sprzedaży nowych samochodów osobowych w I kwartale br. jest zbliżony do średniej Unii Europejskiej (4,6%).Ekomoda, afera Dieselgate oraz coraz wyższe standardy emisji spalin nie sprzyjają dieslom. Ich udział w łącznej sprzedaży nowych samochodów osobowych spada, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej. W naszym kraju w I kwartale br. diesle stanowiły 21,2% całkowitej sprzedaży nowych osobówek, rok temu – 23,2%. Zyskują na tym pojazdy z benzynowym silnikiem, których udział w rynku wzrósł do 72,5% (z 71,2%). W całej Unii udział diesli w całkowitej sprzedaży spadł z 37,9% do 32,2%, natomiast silników benzynowych wzrósł do 59,3% rejestracji (I kwartał 2018 – 55,5%).Jak podkreślają eksperci Exact Systems, przemysł motoryzacyjny mocno postawił na rozwój technologii dla aut o napędach alternatywnych. Skutkuje to wzrostem możliwości i osiągów przy jednoczesnym obniżaniu kosztów produkcji.