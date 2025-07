Jak prawidłowo zabezpieczyć ładunek? Przepisy i kary w krajach Unii Europejskiej

Co roku na drogach Unii Europejskiej dochodzi do incydentów i wypadków spowodowanych niewłaściwym rozmieszczeniem lub zamocowaniem ładunków. W niektórych państwach członkowskich obowiązują szczegółowe przepisy w tym zakresie, których należy przestrzegać, by nie narazić się na dotkliwe kary. Wykrycie nieprawidłowości w tym zakresie może kosztować nawet kilka tysięcy euro i zakaz jazdy do chwili, gdy ładunek zostanie zabezpieczony właściwie.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak bezpiecznie zamocować ładunek na pojeździe?

Jakie kary grożą za niewłaściwe zabezpieczenie ładunku w krajach Unii Europejskiej.

Jakie normy i przepisy regulują mocowanie ładunków w transporcie drogowym.

Które służby kontrolują zabezpieczenie ładunków w wybranych krajach UE.

Jakie działania podjąć, aby uniknąć kar i przestojów podczas przewozu towarów.

Jak bezpiecznie zamocować ładunek na pojeździe?

EN 12195-1 – Obliczenia sił mocowania

EN 12195-2 – Pasy mocujące ładunki

EN 12195-3 – Odciągi łańcuchowe

EN 12640 – Punkty mocowania

EN 12642 – Zabezpieczanie ładunków na pojazdach drogowych

Ile wynoszą kary za niewłaściwe zabezpieczenie pojazdu?

Sankcje za niewłaściwe zamocowanie ładunku w wybranych krajach UE

Kraj Podstawa prawna Mandat/kara dla kierowcy Kara dla firmy/przewoźnika Inne sankcje Niemcy §22, §23 StVO;

§31 StVZO;

OWiG 35 – 120 € do 5.000 € Punkty karne; zakaz jazdy Francja Code de la route art. R312-19;

Arrêté 1999 135 - 750 € Odpowiedzialność solidarna z kierowcą Zakaz jazdy do czasu poprawy Włochy Codice della Strada art. 164;

Circolare MIT 85 – 338 € Kary administracyjne przy ponownych naruszeniach Zakaz jazdy do czasu poprawy Holandia RVV1990;

Dyrektywa 2014/47/UE wdrożona 370 € Możliwa odpowiedzialność Zakaz jazdy do czasu poprawy Rumunia Codul Rutier;

OG nr. 43/1997;

HG nr. 69/2012 ok. 290–580 lei

(~60–120 €) od 1.000 do 4.000 lei

(~200–800 €) Zakaz jazdy do czasu poprawy

Specyfika kontroli ładunku w krajach UE

Jak uniknąć kar za niewłaściwe zamocowanie ładunku?

– tłumaczy Maurycy Kieruj, prawnik w TC Kancelarii Prawnej.Mocowanie trzeba sprawdzić po gwałtownym hamowaniu lub innym nadzwyczajnym zdarzeniu podczas jazdy, a także po częściowym doładowaniu lub rozładowaniu na trasie przewozu. Po załadowaniu lub rozładowaniu drobnicy, jak to często ma miejsce w transporcie dystrybucyjnym, należy przywrócić mocowania pozostałych towarów.Rozwiązania z zakresu mocowania ładunków, siły i wytrzymałość konstrukcji nośnych, wymagania mocowania i osprzętu mogą być znalezione w następujących normach ISO oraz EN:Nieprzestrzeganie warunków zabezpieczania ładunku na pojeździe naraża kierowcę i przewoźnika na poważne konsekwencje. Mowa nie tylko o konieczności zapłaty odszkodowania przy uszkodzeniu przesyłki, ale także o karach administracyjnych, których wielkość w poszczególnych krajach bywa różna.– mówi Maurycy Kieruj z TC Kancelarii Prawnej.W Niemczech BAG (Federalny Urząd Transportu Towarowego) jest bardzo aktywny w zakresie kontroli ładunków. Służby sprawdzają obliczenia według normy EN 12195-1 i wymagają posiadania dowodu obliczeń mocowania w razie kontroli (jest zalecany, ale nie zawsze wymagany formalnie).Z kolei we Francji z kontrolą trzeba się liczyć nie tylko na drodze, ale też na parkingach, a prowadzi je kilka różnych jednostek, w tym lokalna żandarmeria, policja i DREAL (Regionalne Dyrekcje ds. Środowiska, Planowania i Mieszkalnictwa). W niektórych regionach kontrole są szczególnie skrupulatne, a jako wzorca do oceny często używa się normy EN 12195-1.Za kontrole ładunków we Włoszech kontrole odpowiada Polizia Stradale i Motorizzazione, która coraz częściej zatrzymuje pojazdy również na głównych trasach. Posiadanie dokumentacji mocowania (np. wyliczenia sił mocujących) jest zalecane. Natomiast Rumunii kontrolę mocowania ładunku przeprowadza Policja drogowa (Poliția Rutieră) i ARR (Autoritatea Rutieră Română). Do zatrzymania w tym celu coraz częściej dochodzi na przejściach granicznych i w głównych korytarzach transportowych.Znajomość lokalnych przepisów w zakresie mocowania ładunków jest kluczowa, żeby nie narazić się na sankcje podczas kontroli. Warto również mieć na uwadze, że stan mocowań w poszczególnych krajach sprawdzać mogą różne służby.– przestrzega Maurycy Kieruj z TC Kancelarii Prawnej.