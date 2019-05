27 pożarów samochodów dziennie

Wydawać by się mogło, że pożar samochodu do wydarzenie, do którego dochodzi stosunkowo rzadko. Tymczasem okazuje się, że statystycznie płonie aż 27 aut dziennie. Jedno zdarzenie generuje przeważnie 15 tys. zł. strat i jest najczęściej następstwem wad pojazdu.

Ponad 10 tys. pożarów w 2018 r.

Gdzie i kiedy dochodzi do pożarów aut?

Ile kosztuje pożar samochodu?

Odszkodowanie zapewni ubezpieczenie AC

Statystyki dowodzą, że w minionym roku pożar atakował 1 na 3028 pojazdów, co daje nam dzienną średnią na poziomie 27 aut. Eksperci portalu rankomat.pl postanowili sprawdzić, w jakich okolicznościach najczęściej dochodzi do pożaru samochodu i jakie straty generuje to zdarzenie.Liczba pożarów samochodów, motocykli i autobusów notuje tendencję wzrostową. Niewielkie spadki widoczne były w latach 2011-2013, ale od 2014 r. ich liczba ponownie zaczęła rosnąć. Co więcej, w ubiegłym roku, po raz pierwszy od dekady, udało się jej przekroczyć 10 tysięcy.Najczęściej zniszczeniu przez pożar ulegają samochody osobowe w dużych miastach. W 2018 r. straż pożarna w Warszawie wzywana była do płonących pojazdów mniej więcej raz dziennie (369 interwencji). Rzadziej do tego typu zdarzeń dochodziło w Krakowie (169), Wrocławiu (165), Łodzi (150) i Gdańsku (144).Najczęściej samochody płoną w miesiącach letnich. W ubiegłym roku w lipcu przekroczona została granica 1000 pożarów. Do płonących pojazdów strażacy najrzadziej wzywani byli zimą (np. w styczniu 681 razy).Straty wynikające z pożarów pojazdów są coraz wyższe. Średnie straty po wygaszeniu jednego pożaru samochodu w poprzednim roku wyniosły 15,1 tys. zł. Państwowa Straż Pożarna zaznacza jednak, że dane przez nią ewidencjonowane opierają się na przybliżonych stratach, które ustala osoba kierująca działaniami ratowniczymi na miejscu zdarzenia.Na pokrycie strat poniesionych po pożarze z polisy OC lub na drodze cywilnej właściciel auta może liczyć tylko w przypadku wykryciu sprawcy, a i to nie daje gwarancji uzyskania szybkiej rekompensaty (sprawca może być np. nieubezpieczony i niewypłacalny).Jedynie wybór odpowiedniej polisy autocasco lub AC mini z ochroną od pożaru może skutecznie zapobiec utracie majątku. Kierowca otrzyma odszkodowanie nawet wtedy, gdy do pożaru doszło z jego winy lub sprawca nie udało się ustalić, kto jest sprawcą.