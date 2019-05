Zużyte opony zimowe nie stają się całoroczne!

Wprawdzie większość polskich kierowców wymieniła już opony zimowe na letnie, to jednak nie brakuje i takich, którzy pozostali przy zimówkach, uważając to za oszczędność czasu i pieniędzy. Taka decyzja, delikatnie mówiąc, nie należy do najbardziej rozsądnych. Warto zdawać sobie sprawę, że droga hamowania ze 100 km/h na oponach zimowych latem jest o nawet 16 metrów dłuższa niż na ogumieniu letnim. Ci, którzy upierają się przy niewymienianiu opon, powinni raczej wybrać opony całoroczne z homologacją zimową.

– Ze względu na częściej występujące sprzyjające warunki pogodowe, kierowcy jeżdżą latem szybciej. Ogumienie zimowe znacznie szybciej zużywa się na gorącym i suchym asfalcie – szczególnie przy wysokich prędkościach. Opony letnie już na etapie projektowania są odpowiednio wzmacniane, by być w stanie znieść wyższe temperatury. Używanie opon zimowych latem to zatem tylko pozorna oszczędność i hazard z własnym życiem – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Dlaczego nie można jeździć latem na oponach zimowych Droga hamowania samochodu na oponach zimowych latem ze 100 km/h do całkowitego zatrzymania auta może być nawet o 16 m dłuższa niż na oponach letnich! Kliknij, aby przejść do galerii (2)

– Jeśli ktoś chce jeździć tylko na jednym komplecie opon i głównie po mieście, to bezpiecznym rozwiązaniem będzie dobre ogumienie całoroczne z homologacją zimową, które łączy właściwości typu letniego i zimowego. Należy jednak pamiętać, że całoroczne gumy zawsze będą miały tylko kompromisowe osiągi w stosunku do opon dedykowanych do pory roku. Nawet najlepsze opony całoroczne latem nie będą tak dobre jak najlepsze letnie, a zimą tak dobre jak najlepsze zimowe. Pamiętajmy, że zdrowie i życie nasze, naszych bliskich i innych uczestników ruchu drogowego jest bezcenne – dodaje Piotr Sarnecki.

Do produkcji opon zimowych stosuje się bardziej miękką gumę, w efekcie czego przy niższych temperaturach nie stają się one twarde jak plastik i zachowują swoją elastyczność. Ta cecha, która w warunkach zimowych jest niewątpliwym atutem, latem, gdy temperatura jezdni osiąga nawet więcej niż 50-60ºC, staje się wadą. W takich warunkach przyczepność zimówki spada bowiem do minimum.Co więcej, używanie opon zimowych latem jest nieuzasadnione nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale również z czysto ekonomicznego punktu widzenia. W warunkach letnich opony zimowe nie tylko szybciej się zużywają, ale powodują również zwiększone zużycie paliwa.Podczas jazdy na zimówkach w warunkach letnich zwiększa się długość drogi hamowania, samochód traci sterowność na zakrętach i zmniejsza się komfort prowadzenia auta. Droga hamowania samochodu na oponach zimowych latem ze 100 km/h do całkowitego zatrzymania auta może być nawet o 16 m dłuższa niż na oponach letnich! To cztery długości samochodu. Nietrudno domyślić się, że opony letnie zatrzymałyby samochód przed przeszkodą, w którą na zimowych oponach uderzyłby on z całym impetem. Co, jeśli przeszkodą będzie pieszy albo dzikie zwierzę?