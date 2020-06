Czy opony zimowe latem są dopuszczalne?

Śnieg, lód, niskie temperatury, sól na drogach. To tylko niektóre z zimowych niedogodności, na które narzekają kierowcy. Pomagają im zapobiegać opony zimowe. Teraz jednak mamy lato i ci, którzy ciągle jeżdżą na zimówkach, powinni się jeszcze raz zastanowić. Eksperci podkreślają, że nie ma opon na wszystkie warunki pogodowe. Nawet uniwersalne ogumienie wielosezonowe, jest pewnego rodzaju kompromisem, bo produkowane jest głównie z myślą o zimie.

– Bieżnik opon zimowych jest zrobiony z bardziej miękkiej mieszanki gumowej, dzięki czemu w niższych temperaturach nie stają się twarde i pozostają elastyczne. Ta cecha, która zimą jest zaletą, staje się dużą wadą latem, kiedy temperatury rozgrzanej jezdni osiągają 50-60ºC i więcej. Wtedy przyczepność opony zimowej drastycznie maleje. Zimówki nie są przystosowane do letnich warunków pogodowych! Używanie opon zimowych latem jest więc całkowicie nieuzasadnione z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz ekonomiki jazdy – zwraca uwagę Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).



Opony zimowe latem? Opony zimowe latem to pomysł, który należy przemyśleć dwa razy

– Jeśli ktoś chce jeździć tylko na jednym komplecie opon i głównie po mieście, to bezpiecznym rozwiązaniem będzie dobre ogumienie całoroczne z homologacją zimową, które łączy właściwości typu letniego i zimowego. Tego typu opony powinniśmy jednak kupować przynajmniej klasy średniej, jeśli nie premium. Całoroczne gumy zawsze jednak będą miały tylko kompromisowe osiągi w stosunku do opon dedykowanych do pory roku – nawet najlepsze opony całoroczne latem nie będą tak dobre, jak najlepsze letnie, a zimą tak dobre, jak najlepsze zimowe. Jednak przy przebiegach poniżej 10 tys. kilometrów, w mniejszych samochodach i tylko do jazdy po mieście będzie to wystarczające rozwiązanie, znacznie bezpieczniejsze niż jazda na oponach zimowych latem – dodaje Sarnecki.

Jak czytamy w komunikacie PZPO, opony zimowe latem to zdecydowanie zły pomysł. Jest to nie tylko nieuzasadnione ekonomicznie (niedostosowane do sezonu ogumienie szybciej się zużywa i zwiększa spalanie), ale również - jeśli nie przede wszystkim - niebezpieczne.Opony zimowe latem słabiej trzymają się drogi i gorzej hamują i to zarówno na mokrej, jak i na suchej nawierzchni. Są też mniej odporne na aquaplaning i szybciej się przegrzewają, zwiększając tym samym ryzyko uszkodzenia ich warstw wewnętrznych.Jak wyjaśnia PZPO, gdy poruszamy się z prędkością 140 km/h, koło samochodowe w popularnym rozmiarze dokonuje przeszło 1000 obrotów na minutę. Co stanie się, jeśli w takich warunkach przeciążona i rozgrzana opona zimowa pęknie?Nie zapominajmy o tym, że ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania lub zmniejszyć jego wysokość, jeśli kierowca przyczynił się do wypadku, jadąc niesprawnym samochodem. Jako niesprawność w tym przypadku rozumiemy jazdę na oponach, które nie zapewniają bezpiecznej podróży. Owszem, samochód na nich jedzie, ale już słabe trzymanie boczne, większa podatność na poślizg w czasie deszczu czy dłuższa nawet o kilkanaście metrów droga hamowania w awaryjnej sytuacji każą się zastanowić nad sensem takiej jazdy. Kiedy spowoduje się wypadek na nieodpowiednich oponach, koszty likwidacji szkody będą znacznie przewyższać sumę kosztu kompletu opon i paliwa na wakacje. Bądźmy mądrzy przed szkodą – brzmi banalnie, ale jednak ta zasada w życiu zawsze działa.Niektórzy próbują też latem „dojechać” zimówki zbliżające się do końca swego życia. Jest to bardzo ryzykowne – przy letnich deszczach w naszym klimacie granica ich przyczepności nawet na prostej drodze jest położona bardzo nisko. Jest też taka grupa kierowców, którzy uważają, że opony zimowe są całoroczne – nie, nie są. Jeśli ktoś chce mieć opony całoroczne, to musi takie kupić. Opony zimowe z oponami całorocznymi i letnimi mają wspólnego to, że też są czarne i okrągłe. Jednak różnica w ich osiągach w letnich warunkach może zadecydować o zdrowiu lub życiu kierowcy. Nie ma tu przesady – pojazd może jedynie zahamować przed przeszkodą lub nie. Według testów niemieckiego automobilklubu ADAC droga hamowania samochodu na oponach zimowych latem ze 100 km/h do całkowitego zatrzymania auta może być nawet o 16 m dłuższa niż na oponach letnich! To aż cztery długości samochodu.