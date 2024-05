Sezonowa wymiana opon za nami. Jak je przechować?

Wiosna zagościła na dobre, sezonowa wymiana opon już za nami. Jak w sposób prawidłowy przechować opony, których nie będziemy używać przez najbliższe miesiące? Oto porady Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Opony przechowuj w suchym i zacienionym miejscu – najlepiej w temperaturach 5-30°C. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła – takich, jak grzejniki. Pamiętaj również, że opony nie lubią mrozu! Przechowywanie w temperaturze poniżej -5°C może doprowadzić do pękania mieszanki gumowej. Idealna wilgotność powietrza do przechowywania opon nie może przekraczać 75% – zbyt wysoka może sprzyjać rozwojowi pleśni i grzybów – radzi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Kluczowe wytyczne Temperatura przechowywania opon powinna być pokojowa, w przedziale 5-30ºC

Pomieszczenie magazynowe, w którym przechowywane są opony i koła, powinno być zadaszone i osłonięte przed oddziaływaniem promieni UV, w tym słonecznych

Pomieszczenie magazynowe musi być suche, bez nadmiernej wilgotności (ponad 75%) oraz mieć dobrą wentylację

W pomieszczeniu magazynowym nie mogą być przechowywane paliwa, oleje, rozpuszczalniki ani inne chemikalia

Opony nie mogą być składowane w pobliżu źródeł ciepła ani urządzeń elektrycznych wytwarzających iskry (np. prostowników)?

Pozycja ma znaczenie

Ochrona przed kurzem i brudem

Czyszczenie przed przechowywaniem

Regularne sprawdzanie stanu opon

Opony z felgami można przechowywać ułożone jedna na drugiej (maksymalnie 8 sztuk) lub zawieszone na hakach. Pamiętaj, aby nie układać więcej niż cztery opony jedna na drugiej, ponieważ może to doprowadzić do ich deformacji. Opony bez felg należy przechowywać w pozycji pionowej, obracając je co kilka tygodni.Opony bez felg należy ustawiać pionowo na podłożu, a raz na miesiąc należy je obracać, aby zapobiec ewentualnym deformacjom. Wskazane jest również umieszczenie ich na stojaku kilka centymetrów nad ziemią lub ułożenie płasko w stosie na równym i czystym podłożu. Nie zaleca się zawieszania opon na hakach – co może prowadzić do odkształceń, szczególnie tzw. stopki czyli miejsca przylegania do felgi. Opony z felgami mogą być przechowywane jedna na drugiej lub umieszczone w specjalnych stojakach, a także podwieszone za felgę na hakach.Oprócz odpowiedniej temperatury, wilgotności i pozycji, kluczowym aspektem prawidłowego przechowywania opon jest ochrona przed kurzem, brudem i chemikaliami. Te czynniki mogą negatywnie wpływać na stan opon, powodując ich degradację i utratę właściwości.Czyszczenie opon przed przechowywaniem jest kluczowym krokiem w dbaniu o ich kondycję i wydłużenie ich trwałości. Przed umieszczeniem opon w magazynie warto dokładnie je umyć, usuwając z nich wszelkie zabrudzenia i pozostałości drogowego brudu. Ważne jest, aby do czyszczenia nie używać agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić powierzchnię opony lub materiał, z którego są wykonane. Zamiast tego zaleca się korzystanie z łagodnych detergentów – takich, jak woda z mydłem lub specjalny preparat do czyszczenia opon – który nie tylko skutecznie usuwa zabrudzenia, ale także chroni powierzchnię opony przed szkodliwymi substancjami.Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać stan opon – nawet, jeśli są przechowywane w odpowiednich warunkach. Prawidłowe przechowywanie opon jest kluczowe dla zachowania ich jakości i bezpieczeństwa. Regularne czyszczenie, odpowiednie umieszczenie oraz rotacja opon pomagają uniknąć deformacji i utraty właściwości. Bezpieczne przechowywanie opon zapewni, że będą gotowe do użytku w odpowiednim stanie, gdy przyjdzie kolejny sezon.