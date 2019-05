Kto stawia na ubezpieczenie komunikacyjne?

Ubezpieczenie komunikacyjne (OC i autocasco) to potężna część działalności krajowych ubezpieczycieli. Porównywarka Ubea.pl postanowiła przyjrzeć się, które z towarzystw są w największym stopniu uzależnione od tych polis. Oto wyniki tej analizy.

Ubezpieczenie komunikacyjne to przeszło 90% składki w Link4 …

„Warto odnotować, że obowiązkowe OC dla posiadaczy pojazdów lądowych wygenerowało aż 37,5% zebranej składki. Wynik dotyczący casco wszystkich pojazdów lądowych (z wyjątkiem pojazdów szynowych) był znacząco niższy (20,5%), mimo że polisy AC zwykle cechują się o wiele większą jednostkową ceną niż OC komunikacyjne” - zwraca uwagę Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

„Ten ubezpieczyciel należący obecnie do grupy kapitałowej PZU jest przykładem rynkowego gracza, który skupia się na sprzedaży polis komunikacyjnych. Inne ubezpieczenia (np. mieszkaniowe i turystyczne) stanowią tylko skromny dodatek, jeżeli weźmiemy pod uwagę wartość składki zbieranej przez Link4” - komentuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Jakub Jirsák - Fotolia.com Które firmy stawiają na komunikacyjne polisy? Najwyższe wyniki dotyczące udziału obowiązkowego OC i łącznego udziału polis komunikacyjnych w zebranej składce osiągnął Link4 TU S.A.

„Drogowe” ubezpieczenia są ważne też dla Warty oraz PZU

„Na samym końcu zestawienia znaleźli się ubezpieczyciele bardzo rzadko sprzedający polisy komunikacyjne. Mowa o Polski Gaz TUW, TUW Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych i Partner TUiR S.A.” - wymienia Andrzej Prajsnar, ekspert porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

W autocasco najbardziej specjalizuje się Allianz i Compensa

„O wiele większe wyniki odnotowano dla firm Compensa TU VIG (29,1%) oraz TUiR Allianz Polska (35,8%). Można śmiało stwierdzić, że dwaj wspomniani ubezpieczyciele specjalizują się w polisach casco” - podsumowuje Paweł Kuczyński, prezes porównywarki ubezpieczeniowej Ubea.pl.

Sprawdzenie udziału ubezpieczenia komunikacyjnego w łącznej składce towarzystw stało się możliwe dzięki danym, które niedawno opublikował KNF. Dotyczą one zarejestrowanych w naszym kraju ubezpieczycieli z działu II, którzy w minionym roku posiadali w swojej ofercie ubezpieczenie komunikacyjne . Okazuje się, że od stycznia do grudnia 2018 przeciętny udział, który posiadały w składce zebranej przez towarzystwa ubezpieczeń polisy komunikacyjne, sięgał 58%.Dane za miniony rok wyraźnie jednak dowodzą, że w przypadku poszczególnych ubezpieczycieli różnice pod względem zaangażowania w rynek OC i AC są znaczne. Najwyższe wyniki dotyczące udziału obowiązkowego OC i łącznego udziału polis komunikacyjnych w zebranej składce osiągnął Link4 TU S.A. (odpowiednio: 76,0% i 91,7%).Trzeba podkreślić, że TUiR Warta S.A. także wyróżnia relatywnie wysokim udziałem polis komunikacyjnych w całej zebranej składce (69,4%). Wynik tego ubezpieczyciela był większy od analogicznej wartości osiągniętej w 2018 r. przez PZU SA (60,8%). Dane KNF-u wskazują, że ponadprzeciętnym udziałem polis komunikacyjnych w składce cechowały się też następujące zakłady ubezpieczeń: TUW TUW (68,7%), TUZ TUW (66,7%), Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group (64,9%), AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. (64,5%), Generali T.U. S.A. (62,9%), Gothaer TU S.A. (61,9%), STU Ergo Hestia SA (61,3%) oraz TUiR Allianz Polska S.A. (60,8%).Jeżeli natomiast chodzi o większe zakłady ubezpieczeń, dla których polisy komunikacyjne generowały niewielki przypis składki, to warto wskazać chociażby na Aviva TU Ogólnych S.A. (38,9%) oraz Concordia Polska TUW (31,7%).Informacje zebrane przez analityków Ubea.pl, pozwalają na wyciągnięcie również innych ciekawych wniosków. Interesujące wydaje się np. porównanie udziału ubezpieczeń casco pojazdów lądowych (głównie autocasco) w łącznej składce analizowanych zakładów ubezpieczeń z 2018 r. Dane KNF-u wskazują, że dwóch ubezpieczycieli mocno angażujących się w rynek komunikacyjny, sprzedaje relatywnie mało polis casco. Chodzi o TUW TUW oraz TUZ TUW. Wśród porównywanych zakładów ubezpieczeń znajdziemy również takie firmy, w przypadku których polisy casco mają udział składki znacznie wyższy od rynkowej średniej. Warto przypomnieć, że ta średnia w 2018 r. wyniosła 20,5%.