9 pojęć z zakresu ubezpieczenia OC i AC, które powinni znać wszyscy kierowcy

Franszyza, bezpośrednia likwidacja szkód, regres ubezpieczeniowy - to pojęcia, które powinien znać każdy kierowca. Eksperci Compensa TU SA Vienna Insurance Group wyjaśniają znaczenie tych i kilku innych pojęć związanych z polisami OC i autocasco (AC).

Problem szkód komunikacyjnych dotyczy milionów osób w Polsce. Nawet ostrożna jazda nie eliminuje ryzyka udziału w kolizji lub wypadku. Dlatego warto znać ważne, choć nieraz trudne i rzadko używane pojęcia, które mogą budzić wątpliwości podczas likwidacji szkody. Wybraliśmy i tłumaczymy dziewięć terminów, o które dość często pytają nas poszkodowani kierowcy. To subiektywny wybór, a lista z pewnością mogłaby być dłuższa, ale liczymy na to, że już w tej postaci przypomni użytkownikom pojazdów o formalnościach związanych z likwidacją szkody – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny m.in. za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Kliknij, aby powiekszyć fot. rawpixel.com na Freepik Niektóre terminy związane z polisami OC i AC warto znać Franszyza, bezpośrednia likwidacja szkód, regres ubezpieczeniowy - te pojęcia warto znać.

Poniżej lista 9 pojęć, których znajomość przydać się po zgłoszeniu szkody z OC lub AC.

Część ubezpieczycieli pozwala też na zakup AC w tzw. wariancie partnerskim. Oznacza on likwidację szkody za pośrednictwem warsztatu, który znajduje się na liście partnerów ubezpieczyciela. To wygodny model, który często obejmuje usługę „door to door”. Zapewnia też poszkodowanemu odpowiednią jakość naprawy, bo ubezpieczyciele kierują klientów do zaufanych warsztatów, z którymi mają podpisane umowy o współpracy – są więc pewni ich umiejętności i poziomu usług – tłumaczy Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Poza znajomością przydatnych terminów, warto też wiedzieć, jak zachować się w razie szkody. Po wypadku lub kolizji kluczowe jest przede wszystkim wypełnienie tzw. wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym – powinny znaleźć się na nim zwłaszcza dane osobowe i kontaktowe sprawcy i poszkodowanego, numery ich polis OC czy opis okoliczności, lokalizacji i skutków zdarzenia. Taki dokument – uzupełniony o fotografie – ułatwia ubezpieczycielowi ocenę sytuacji oraz przyspiesza bieg zgłoszonej sprawy. Szkody, które kwalifikują się do likwidacji w ramach AC, również trzeba precyzyjnie opisać i w miarę możliwości pokazać na zdjęciach. W wielu przypadkach przekazane od kierowców informacje wystarczają do ustalenia wartości szkody bez konieczności angażowania rzeczoznawcy – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Ubezpieczyciele wypłacają rocznie kilkanaście miliardów złotych odszkodowań i świadczeń w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych. Jak podaje Polska Izba Ubezpieczeń (PIU), tylko w I kwartale 2024 r. wypłaty sięgnęły 5,1 mld zł. Większa część tej kwoty dotyczy szkód likwidowanych z obowiązkowych polis OC: 3,03 mld zł przy 9,9 tys. zł średniej wartości jednej szkody. Suma wypłat z AC wyniosła natomiast 2,1 mld zł. Z danych PIU wynika też, że suma odszkodowań i świadczeń z polis komunikacyjnych wzrosła w ujęciu r/r – po I kw. o ok. 13% w przypadku OC i niemal 20% w AC.Ten termin określa maksymalną kwotę odszkodowania, jaką ubezpieczyciel wypłaci w przypadku szkody likwidowanej z AC. Jest równa wartości samochodu w dniu zakupu ochrony, określonej na podstawie niezależnych systemów eksperckich, m.in. EUROTAX, Info-Ekspert czy DAT.Oznacza górną granicę finansowej odpowiedzialności ubezpieczyciela w ramach obowiązkowego OC. Zgodnie z dyrektywą unijną w przypadku jednego wypadku i bez względu na liczbę poszkodowanych sumy zostaną niebawem podniesione w Polsce do wysokości: 29 876 400 zł dla szkód osobowych (polegających na utracie zdrowia) i 6 021 600 zł dla szkód majątkowych (uszkodzone lub zniszczone mienie).To przeniesienie na ubezpieczoną w ramach AC osobę odpowiedzialności za część poniesionej szkody. Można wyróżnić franszyzę integralną (brak odszkodowania poniżej umówionej wartości, np. 500 zł) oraz redukcyjną, którą wymiennie nosi też nazwę udziału własnego (franszyza jest odejmowana od wysokości szkody). Wielu kierowców decyduje się na pozostawienie franszyzy redukcyjnej w umowie, aby obniżyć w ten sposób składkę za polisę.W niektórych przypadkach ubezpieczyciel, który wypłacił odszkodowanie, może dochodzić zwrotu pieniędzy od osoby, która była sprawcą szkody. Tak jest m.in. w przypadku osób, które spowodowały wypadek pod wpływem alkoholu.Podczas zakupu AC klient wybiera zazwyczaj jeden z dwóch wariantów likwidacji szkody. Serwisowy polega na obliczeniu wartości strat na podstawie faktury z warsztatu. Kosztorysowy oznacza wypłatę na podstawie wyceny przygotowanej przez ubezpieczyciela.Niektórzy ubezpieczyciele umożliwiają zgłoszenie szkody z OC lub AC w aplikacji. Kierowca podaje swój numer konta, dodaje zdjęcia uszkodzeń, niezbędną dokumentację i opis zdarzenia. Zajmuje to kilka minut. Niedługo później dostaje propozycję odszkodowania, której akceptacja uruchamia natychmiastową wypłatę.Usługa polega na zgłoszeniu szkody z polisy OC sprawcy, ale poszkodowany robi to u swojego ubezpieczyciela, a nie w firmie, która wystawiła polisę. Ta możliwość dotyczy zdarzeń, do których doszło z udziałem dwóch pojazdów na terenie Polski – sprawca musi być zidentyfikowany i posiadać OC w zakładzie ubezpieczeń zarejestrowanym w naszym kraju.Rozszerzenie ubezpieczenia, dzięki któremu spowodowanie przez ubezpieczonego szkody nie obniża poziomu jego zniżek przy zakupie polis OC lub AC w tym samym zakładzie ubezpieczeń.To pojęcie brzmi groźnie i wielu kierowców reaguje na nią wątpliwościami. Tymczasem oznacza ono po prostu naprawę pojazdu przy użyciu nieoryginalnych zamienników, które muszą być tej samej lub porównywalnej jakości, co oryginalne części. Stosuje się je m.in. po to, aby przyspieszyć likwidację szkody.