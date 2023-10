Co z ubezpieczeniem AC przy zakupie używanego samochodu?

Do formalności po zakupie używanego samochodu należą kwestie związane z ubezpieczeniami. Obowiązkowa polisa OC automatycznie przechodzi na nowego właściciela wraz z samochodem. A jak jest z autocasco (AC)? Wyjaśniają to eksperci Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Tak nowy, jak i używany samochód musi być ubezpieczony w ramach obowiązkowego OC. Zgodnie z polskim prawem polisa zawarta przez poprzedniego właściciela przechodzi na nabywcę wraz z pojazdem. Ten natomiast może korzystać z polisy do końca okresu, na jaki jego poprzednik ubezpieczył auto. Pamiętajmy, że sprzedawca mógł też posiadać dobrowolne ubezpieczenie AC. W tym przypadku ochrona nie przeniesie się na kupującego. Może się tak stać tylko na podstawie cesji polisy. To jednak bardzo rzadko praktykowane rozwiązanie – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Czy po sprzedaży auta można liczyć zwrot składki za AC?

Tymczasem takie ubezpieczenia komunikacyjne jak AC są dobrowolne. O zakupie ochrony i wyborze zakładu ubezpieczeń decyduje aktualny właściciel pojazdu. Może zaryzykować jazdę bez AC lub kupić ubezpieczenie, które przyda mu się w razie m.in. kradzieży czy zniszczeń spowodowanych zdarzeniami losowymi lub uszkodzeniem szyby – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Kiedy przydaje się AC?

Warto wiedzieć, że AC można na wiele sposobów rozszerzać. Do najpopularniejszych dodatków należy oczywiście assistance, czyli świadczone w ramach ubezpieczenia usługi pomocowe. Takie jak holowanie czy naprawa unieruchomionego auta na trasie. Polisę można też rozbudować m.in. o NNW, ochronę opon, bagażu, sprzętu sportowego czy szyb. Kilkanaście dostępnych na polskim rynku rozszerzeń pozwala dopasować ochronę do swoich potrzeb – podsumowuje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Pod koniec 2022 roku aż 63 proc. Polaków myślało o kupnie używanego zamiast nowego samochodu – wynika z danych Volkswagen Financial Services, zawartych w raporcie „Portfele Polaków pod lupą”. Odsetek takich deklaracji wyraźnie wzrósł, bo w dwóch wcześniejszych edycjach badania wynosił ok. 58 proc. Zainteresowanie pojazdami z drugiej ręki rośnie przede wszystkim ze względu na niższe koszty zakupu w porównaniu z autami prosto z salonu. Transakcja musi oczywiście być udokumentowana i wiąże się z szeregiem obowiązków – samochód trzeba m.in. przerejestrować, zapłacić podatek od transakcji i zadbać o kwestie ubezpieczeniowe.Różne zasady przenoszenia praw do korzystania z OC i AC wynikają z charakteru tych ubezpieczeń. OC jest obowiązkowe, a za jego brak Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) nakłada na mocy ustawy kary liczone w tysiącach złotych. „Związanie” polisy OC z samochodem w momencie sprzedaży chroni więc nowego właściciela przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży auta nowy właściciel może więc na własną rękę wybrać ofertę AC spośród dostępnych na rynku opcji. Natomiast sprzedawca powinien zgłosić się do ubezpieczyciela, żeby wypowiedzieć swoją umowę AC. Dzięki temu otrzyma zwrot składki za niewykorzystany okres ochrony. Zgłoszenie w formie pisemnej lub online musi zawierać numer polisy oraz dane pojazdu i właściciela.Ubezpieczenie AC zapewnia wypłatę odszkodowania wtedy, gdy pojazd zostanie uszkodzony, zniszczony lub skradziony. Ochrona jest przeważnie kupowana w pakiecie z obowiązkowym OC. Uzupełnia je m.in. o szkody spowodowane w ubezpieczonym aucie przez jego właściciela, nieznanych sprawców (np. wandali), a także powstałe wskutek takich zdarzeń jak kolizja ze zwierzęciem czy złe warunki atmosferyczne.