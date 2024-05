Kolizja ze zwierzęciem? Najłatwiej o odszkodowanie z polisy AC

Na pozór niegroźna kolizja ze zwierzęciem może się okazać bardzo kosztowna dla właściciela samochodu. Jak pokryć taką szkodę? Najłatwiej będzie to zrobić, starając się o odszkodowanie z autocasco. Ale są także inne możliwości. Oto porady ekspertów z Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Nawet niewielka kolizja ze zwierzęciem może skończyć się uszkodzeniem pojazdu i sporymi wydatkami w warsztacie. Zniszczenia przedniej części samochodu są w takiej sytuacji niemal pewne. Rozbity reflektor, nadkola do naprawy, zbita szyba, popsuta elektronika, wgniecenia zderzaka i klapy silnika – w zależności od segmentu pojazdu i rozmiaru szkody rachunek może bez trudu wynieść od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Jeżeli pojazd zostanie unieruchomiony, doliczyć trzeba też koszt holowania. Pokrycie tych strat z ubezpieczenia jest możliwe w ramach AC, ale nie wszyscy kierowcy korzystają z tej dobrowolnej ochrony. Inną opcją jest zgłoszenie szkody z polisy OC np. zarządcy drogi, koła łowieckiego lub nadleśnictwa, które odpowiadają za zwierzęta w miejscu zdarzenia – mówi Damian Andruszkiewicz, odpowiedzialny za ubezpieczenia komunikacyjne w Compensa TU SA Vienna Insurance Group.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels-izafi Bez AC będzie trudno o odszkodowanie po kolizji z dzikiem Na pozór niegroźna kolizja z sarną czy dzikiem może być bardzo kosztowna dla właściciela samochodu.

Najszybszy sposób na odszkodowanie

Co prawda brak AC nie zamyka drogi do odszkodowania, ale na pewno komplikuje sprawę. Wypłata z polisy OC podmiotu, który odpowiada za drogę lub zwierzęta, które znalazły się na niej w momencie szkody, wiąże się z koniecznością ustalenia jego odpowiedzialności za zdarzenie. Są na to szanse np. wtedy, gdy droga była nieoznakowana lub w wymagane na niej ogrodzenie było zniszczone – każda sprawa jest oceniana indywidualnie. Zgłoszenie należy odpowiednio opisać, m.in. precyzyjnie podając okoliczności zdarzenia, zakres zniszczeń oraz wskazując konkretne miejsce, numer drogi, kierunek jazdy czy kilometraż – te informacje pozwalają zidentyfikować, kto jest odpowiedzialny za daną lokalizację – dodaje Damian Andruszkiewicz z Compensy.

6 porad na uniknięcie zderzenia ze zwierzęciem Obserwacja znaków drogowych. Ostrzeżenie przed zwierzętami na drodze to nakaz zachowania ostrożności. Odpowiednia prędkość. Im większa prędkość, tym trudniej o szybką reakcję w niespodziewanej sytuacji. Szczególna ostrożność po zmierzchu. Zwierzęta są bardziej aktywne od zmroku do świtu – warto o tym pamiętać na trasie. Uwaga na proste odcinki dróg. Czujność kierowców spada na prostych i w teorii bezpiecznych drogach. To tam często dochodzi do kolizji. Redukcja prędkości przed zakrętem. Pozwala pewnie pokonać zakręt, ale także zareagować na czas, jeżeli przed autem pojawi się zwierzę. Uwaga na zwierzęta w stadach. Pamiętaj, że za pierwszym zwierzęciem na jezdnie mogą wybiec kolejne.

Z danych z Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji (SEWiK) wynika, że roczna liczba szkód w wyniku zderzeń ze zwierzętami mieści się w przedziale 20-30 tys. zdarzeń.Polisa AC pozwala ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli pojazd zostanie zniszczony z winy właściciela lub w zdarzeniach losowych. Zaliczają się do nich m.in. pożary, szkody pogodowe (spowodowane np. wichurą lub gradobiciem), akty wandalizmu czy właśnie kolizje ze zwierzętami – zarówno tymi, które żyją dziko, jak i domowymi lub hodowlanymi. Najczęstszym rozszerzeniem AC jest assistance, czyli usługi pomocowe w razie kłopotów z autem – wsparcie polega m.in. na holowaniu lub usprawnieniu pojazdu na miejscu zdarzenia.Sprawa może być prostsza w przypadku zwierząt hodowlanych i domowych. Zgodnie z art. 431 § 1 kodeksu cywilnego : „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. W tej sytuacji możliwa jest wypłata odszkodowania np. z polisy OC w życiu prywatnym lub OC z tytułu prowadzenia działalności rolniczej.