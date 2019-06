CUPRA Ateca - suv z charakterem

Kompaktowe SUV-y stanowią coraz większą część europejskiego rynku. Niemal każdy producent ma w swojej gamie tego typu model. Niewielu oferuje jednak sportowe wariacje takich samochodów. I tu pojawia się rodzynek, który jest jednocześnie otwarciem pierwszego rozdziału w historii nowej marki. Oto CUPRA Ateca!

Karoseria

Wnętrze

Technologia

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

Podsumowanie

Ateca jest oczywiście reprezentantką SEAT-a. CUPRA to natomiast nowy twór, który będzie wykorzystywał zarówno modele, jak i podzespoły hiszpańskiej firmy, by na ich podstawie produkować bardziej charakterne auta. I właśnie dlatego możemy mówić o SUV-ie z nieco innymi priorytetami... Zdradza to już sam body kit, w którego skład wchodzą m.in.: przeprojektowane zderzaki, duży spojler dachowy, nakładki na progi, zmodyfikowany grill, dyfuzor i cztery końcówki układu wydechowego. Całość dopełniają felgi w miedzianym kolorze. Trzeba przyznać, że Ateca w takiej konfiguracji prezentuje się naprawdę rasowo.Kokpit nie uległ specjalnym zmianom, dlatego wciąż cechuje go powściągliwy design i znakomita ergonomia. Rolę centrum dowodzenia pełni dotykowy ekran multimedialny. Co istotne, został on zintegrowany z normalnymi przyciskami i pokrętłami, dlatego obsługa jest szybka, łatwa i przyjemna. Pod nim umiejscowiono osobny panel klimatyzacji, gniazda AUX i USB oraz półkę na telefon bądź drobiazgi. Z kolei na tunelu środkowym znalazły się cup holdery, drążek skrzyni biegów i pokrętło odpowiedzialne za tryby jazdy. Tuż przed oczami kierowcy znajdują się natomiast sportowa kierownica i wyświetlacz zastępujący analogowe wskaźniki. Ten drugi można oczywiście personalizować.Fotele nie są w pełni kubełkowe, ale oferują bardzo dobre podparcie boczne. Mają także odpowiednią miękkość, dlatego nie ma problemu z wielogodzinną jazdą. Manualna regulacja zapewnia dobranie właściwej pozycji skrajnie różnym sylwetkom. W drugim rzędzie znajdziemy kanapę z dobrym kątem pochylenia oparcia. Charakteryzuje ją także długie siedzisko. Pasażerowie mogą korzystać z okna dachowego, dodatkowych kratek nawiewu, podłokietników i dwóch gniazd USB. Warte uwagi są również wygodne zagłówki.Pod elektrycznie sterowaną klapą znajduje się obszerny bagażnik. W standardowym ustawieniu dysponuje pojemnością 485 litrów. Wkładanie cięższych i większych przedmiotów ułatwiają niski próg załadunku i szeroki otwór. Kształt kufra, choć nie jest w 100% regularny, można optymalnie wykorzystać. Na pochwały zasługują dodatkowe wnęki, haczyki na reklamówki i łatwy system składania drugiego rzędu (dwa cięgna).Jaki zespół napędowy skrywa CUPRA? Bardzo zbliżony do Golfa R. Sercem całego układu jest 2-litrowy silnik TSI generujący 300 KM (przy 5500 obr./min.) i 380 Nm (2000-5400 obr./min.). Współpracuje z nim skrzynia automatyczna o 7 przełożeniach. Odpowiada ona za przeniesienie mocy na wszystkie cztery koła (4Drive). Tak skonfigurowana Ateca waży ponad półtorej tony. To nie jest tak dużo, jak na kompaktowego SUV-a. Potwierdzają to także osiągi. Sprint do pierwszej setki trwa w tym aucie zaledwie 5,2 sekundy, a prędkość maksymalna to niemal 250 km/h. Wierzcie mi, że żaden wśród popularnych producentów nie ma w swojej ofercie odpowiednika tego modelu... Zużycie paliwa nie jest jednak niskie. Nie będąc przesadnie oszczędnym (ale i nadpobudliwym) średnia z testu wyniosła 10,8 litra. Patrząc na to z innej strony, potencjał CUPRY jest tak duży, że można przymknąć na to oko...Ateca wydaje się niezwykle neutralna podczas pokonywania zakrętów. W dużej mierze ukrywa stosunkowo wysoko umieszczony środek ciężkości - choć to kompaktowy SUV. To zasługa progresywnego układu kierowniczego z systemem wspomagania R-EPS oraz adaptacyjnego zawieszenia, które może dostosować swoją pracę do panujących warunków albo potrzeb kierowcy. Podsterowność pojawia się jedynie wtedy, gdy przesadzimy, ale łatwo ją opanować, dlatego nawet mniej doświadczeni kierowcy nie będą mieli problemu z ujarzmieniem dużego potencjału.Zespół napędowy zasługuje na wysokie noty. Dwulitrowy benzyniak ma wysoką właściwą pracy i wykazuje sie wigorem w każdym zakresie obrotowym. Skrzynia jest natomiast płynna i szybka - także w trybie manualnym. Przeniesienie mocy na asfalt też nie stanowi problemu. Napęd na obie osie i "launch control" zapewniają błyskawiczny start i zostawienie w tylnym lusterku wiele naprawdę szybkich samochodów. Takimi osiągami nie może się poszczycić znaczna część renomowanych hot hatchy. 4Drive przydaje się także na śliskiej nawierzchni.Brakuje mi jedynie nieco bardziej basowego brzmienia układu wydechowego. To jednak dość zrozumiałe. Pamiętajmy że Ateca to wciąż kompaktowy SUV, czyli samochód o charakterze rodzinnym. Nie powinien więc męczyć na długich dystansach. Dzięki trybom jazdy można zrezygnować ze sportowych doznań i wybrać bardziej komfortowy wariant. Przydatność na co dzień to także niezła widoczność i dość skromny promień skrętu - 10,8 metra. Przydałyby się tylko nieco większe lusterka.Jak doskonale wiadomo, CUPRA stanowi teraz osobną markę. Właśnie dlatego Ateca może mieć dwa oblicza - także te cennikowe. O ile SEAT jest dostępny w różnych wariantach (ceny startują od 81 700 zł za 1.0 EcoTSI 115 KM Reference do 138 100 zł za 2.0 TSI 190 KM DSG 4Drive FR), o tyle tutaj mamy do dyspozycji od razu topowy zestaw napędowy. Właśnie dlatego ofertę otwiera kwota 191 900 zł. Czy to dużo? Z jednej strony tak, ale z drugiej... trudno ją porównać, bo na rynku nie ma jeszcze żadnego odpowiednika /konkurenta tego samochodu. Pamiętajmy również, że opcje mogą wywindować cenę do ponad 210 tysięcy złotych.Moda na SUV-y trwa i trwać będzie, dlatego nikogo nie powinno dziwić, że CUPRA rozpoczęła swoją działalność od tego modelu. Jej ambicje są jednak znacznie większe, czego dowodem jest kolejny, samodzielny już model - Formentor. Ateca stanowi ciekawe połączenie codziennej użyteczności ze świetnymi osiągami i bardzo dobrymi właściwościami jezdnymi. Jeżeli więc ktoś szuka SUV-a z charakterem, hiszpański gracz będzie uzasadnionym wyborem.