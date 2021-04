CUPRA Ateca po liftingu

Sportowy SUV? Brzmi jak oksymoron, ale w XXI pierwszym wieku nie brakuje takich połączeń. Ten model jest tego dobrym przykładem.

Wnętrze

Technologia

Wrażenia z jazdy

Okiem przedsiębiorcy

CUPRA Ateca reprezentuje grono kompaktowych SUV-ów, ale ma więcej charakteru od większości konkurentów. Została stworzona z myślą o dynamicznym prowadzeniu, co dla wielu może nie mieć sensu. Zanim jednak o właściwościach jezdnych, zwróćmy uwagę na design. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie jest to zwykły, rodzinny pojazd, który ma zawozić podróżnych na grzybobranie. Owszem, to też potrafi, ale jego potencjalny użytkownik będzie miał raczej inne plany.Fan hiszpańskiej marki bez problemu dostrzeże, że to wersja po liftingu. Zdradzają to przede wszystkim przeprojektowane reflektory, nowy zderzak i grill o zmienionym kształcie. Z tyłu dominują natomiast wąskie lampy zachodzące na klapę, spojler dachowy i cztery końcówki wydechu sąsiadujące z dyfuzorem. Dopełnieniem całości są dedykowane felgi z wstawkami w kolorze miedzianym, nawiązującym do logo producenta.W kabinie znajdziemy przyzwoite materiały wykończeniowe, które starannie spasowano. Nie jest to poziom aktualnie oferowanego Tiguana, ale niewiele brakuje. Sam kokpit to mieszanka dwóch światów. Warto dodać, że bardzo udana mieszanka. Zestawienie konserwatywnych rozwiązań z tymi nowoczesnymi nie zawsze jest wartościowe, ale w tym przypadku możemy na to liczyć. Patrząc na najnowsze modele koncernu Volkswagena, warto docenić ten projekt…Cyfrowe wskaźniki mają czytelną formę – w każdej konfiguracji. Działają bardzo sprawnie i nie męczą wzroku. Tuż obok nich wkomponowano dotykowy ekran multimedialny. Niestety, pozbawiono go fizycznych przycisków i pokręteł. Mimo tego, obsługa nie nastręcza problemów. Bardzo pozytywnie na ergonomię wpływa niezależny, konwencjonalny panel automatycznej klimatyzacji. Cieszą także pojemne kieszenie i schowki. Na szczególne uznanie zasługuje kierownica – świetnie leży w dłoniach.Niebieska, skórzana tapicerka? Czemu nie! Projektanci CUPRY pozwolili sobie na ten krok i wyszło całkiem nieźle. Fotele są wystarczająco obszerne i umożliwiają dobranie właściwej pozycji skrajnym sylwetkom. Podparcie boczne współgra tu z akceptowalną miękkością sprawdzającą się podczas dłuższej jazdy. W drugim rzędzie też nie ma powodów do narzekań. Dwie dorosłe osoby będą tu miały komfortowe warunki. Plusik a dobry kąt pochylenia oparcia.Z kolei pod elektrycznie sterowaną klapą kryje się duży bagażnik. Jego podstawowa pojemność to 485 litrów. Po złożeniu drugiego rzędu (za pomocą wygodnych cięgien) możliwości rosną do 1579 litrów. Praktyczność kufra zwiększają dodatkowe wnęki i szeroki otwór ułatwiający wkładanie większych rzeczy. Próg załadunku mógłby zostać poprowadzony nieco niżej, ale nie jest źle.Przechodzimy do kluczowych liczb. CUPRA Ateca ma pod maską silnik 2.0 TSI generujący 300 koni mechanicznych oraz 400 niutonometrów maksymalnego momentu obrotowego. Sprzęgnięto go z siedmiobiegową przekładnią DSG, która kieruje wszystkie argumenty na obie osie (4Drive). Hiszpański SUV w takim wydaniu waży dokładnie 1626 kilogramów. Dużo? Powiedziałbym, że optymalnie, biorąc pod uwagę gabaryty i napęd.Zresztą, osiągi mówią same za siebie. Rozpędzanie do pierwszej setki trwa zaledwie 4,9 sekundy. Przyspieszanie kończy się dopiero przy 247 km/h. To są parametry godne najżwawszych hot hatchy. I to robi wrażenie. Apetyt tego samochodu nie jest oczywiście tak optymistyczny, jak podaje producent, ale nie ma problemów, by uzyskać średnią w okolicach 10,5 litra w cyklu mieszanym.Konwencjonalna Ateca oferowana przez SEAT-a prowadzi się naprawdę dobrze, ale CUPRA podnosi poprzeczkę znacznie wyżej. Układ kierowniczy jest czuły i precyzyjny, a zawieszenie wyjątkowo sprężyste i mniej tolerancyjne. To oznacza, że przechyły nadwozia zostały zminimalizowane, ale trudno też oczekiwać wysokiego komfortu. Mogę jednak pokusić się o stwierdzenie, że warunki standardowej podróży są akceptowalne. Na gładkich nawierzchniach narzekać nie sposób. Dopiero poprzeczne nierówności zdradzają, ze to rasowy gracz.Hiszpański SUV lubi zakręty, co nie jest takie oczywiste w przypadku samochodów z takim nadwoziem. Fajnie, że udało się uzyskać taki efekt, nawet jeżeli wygoda jazdy musiała odrobinę ucierpieć. CUPRA daje ogromne poczucie pewności, także przy prędkościach autostradowych – wyczucie położenia przednich kół nie stanowi problemu. Nie ma też mowy o wrażliwości na podmuchy wiatru.Co ciekawe, samochód sprawdza się też w warunkach miejskich. Nie jest przesadnie duży, a na dodatek z pozycji kierowcy daje dobrą widoczność w każdym kierunku. Ponadto, posiada systemy, które rzeczywiście czuwają nad bezpieczeństwem. Nie działają one nadgorliwie, dlatego nie prowokują do wyłączania, co zdarza się niestety coraz częściej. Granica między pomocą a przeszkadzaniem jest w takich przypadkach bardzo cienka.Kompaktowy SUV z Hiszpanii jest dostępny od 192 000 złotych. Pod maską znajdziemy oczywiście 300-konny silnik benzynowy – inny nie występuje. Bazowe wyposażenie nie ma specjalnych braków, ale na liście opcji widnieją dodatki, które mogą podnieść wydatek o nawet 30 tysięcy złotych. Najdroższe są wyczynowe hamulce firmy Brembo wyceniane na ponad 10 tysięcy złotych.Ateca jest wyjątkowo udanym SUV-em. To propozycja dla posiadacza rodziny, który chciałby kupić hot hatcha, ale potrzebuje praktyczności oraz przestronności. CUPRA sprawdza się w roli samochodu na wiele okazji i stanowi świetny kompromis między osiągami a użytecznością na co dzień.