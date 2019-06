Jak technologia 5G zmieni motoryzację?

Technologia 5G przestała być kwestią odległej przyszłości. Czy jednak rzeczywiście wiemy, o co z nią chodzi? Kilkudziesięciokrotnie wyższa prędkość niż w przypadku LTE oraz ogromna przepustowość przyczynią się do rozwoju wzajemnej komunikacji aut i infrastruktury drogowej. Dzięki 5G oraz mnogości urządzeń podłączonych do sieci, wizja dróg pełnych autonomicznych pojazdów staje się całkowicie realna. Zobaczmy, kiedy można spodziewać się 5G w Polsce, jakie mity towarzyszą jej wdrożeniu i co przyniesie ona motoryzacji i kierowcom.

Usługi i aplikacje 5G dla fanów motoryzacji

„Technologia 5G zrewolucjonizuje motoryzację i przyspieszy wprowadzanie pojazdów autonomicznych. Korzyści z transmisji gigabajtów danych bez opóźnień wykraczają daleko poza oglądanie filmów 4k w podróży. Dzięki 5G, analizie danych i sztucznej inteligencji samochody zmienią swoją funkcjonalność. Dostarczą nowych wrażeń, wyręczą nas w wielu czynnościach i zadbają o bezpieczeństwo” – mówi Marcin Sugak, dyrektor ds. rozwoju w firmie Ericsson.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Nowe technologie w samochodzie Przyszłością są takie rozwiązania jak szyby wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną (AR)

Rzeczywistość rozszerzona i auta jak z gier komputerowych

Kiedy 5G zawita do Polski?

Możliwości technologii 5G są imponujące. Ma ona np. umożliwiać połączenie z siecią nawet 100 urządzeń mobilnych na metr kwadratowy! W praktyce oznaczać to będzie, że do już wszędobylskich smartfonów i komputerów już wkrótce dołączą inne urządzenia, w tym również zaawansowane systemy kontroli toru jazdy czy usytuowane przy drogach czujniki. Oczekiwaniu na wprowadzenie 5G towarzyszy jednak wiele mitów. Najnowsza edycja opracowanego przez Ericsson raportu ConsumerLab pochyla się nad najpopularniejszymi z nich. Opracowanie podważa m.in. teorię o braku krótkoterminowych korzyści z uruchomienia sieci 5G oraz tezę, że jedynymi urządzeniami, które skorzystają z nowej technologii będą smartfony W raporcie Ericssona użytkownicy smartfonów przewidują, że większość aplikacji i usług 5G upowszechni się w ciągu 2-3 lat od uruchomienia sieci 5G. W przypadku motoryzacji największe zainteresowanie dotyczy użycia nowej technologii w samochodowych centrach rozrywki. W dalszej kolejności – z perspektywą wprowadzenia w 3-5 lat od wejścia 5G – są takie rozwiązania jak szyby wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną (AR) oraz pojazdy autonomiczne. 4 na 10 uczestników badania twierdzi, że dostęp do sieci 5G będzie dla kierowców tak samo ważny jak zużycie paliwa czy moc silnika.Konsumpcja danych w erze 5G będzie wielokrotnie wyższa. Według raportu Ericsson ConsumerLab, transfery danych w smartfonach podłączonych do sieci 5G wzrosną nawet 14-krotnie, a użytkownicy tygodniowo będą oglądać 3 godziny materiałów wideo więcej niż robią to obecnie. Trend będzie widoczny również w podróży, podczas której pasażerowie, ale również kierowca półautonomicznego pojazdu, będą pochłonięci ulubionym serialem.Dzięki technologii 5G i rozwojowi rzeczywistości rozszerzonej przednia i boczne szyby samochodu zmienią się w ekrany prezentujące informacje z różnych źródeł. Na przykład wyświetlą komunikat z pobliskiej restauracji o ostatnim wolnym stoliku lub pomogą bezpiecznie wyprzedzić inny pojazd. Szyby w naszym aucie będą przypominać ekrany z najlepszych gier komputerowych. W raporcie Ericssona na liście wyczekiwanych rozwiązań z 5G znalazły się również tzw. przezroczyste auta. Brzmi jak magia, a w rzeczywistości polega na wykorzystaniu wielu kamer, transmisji danych w czasie rzeczywistym i zaawansowanego wyświetlacza. Dzięki temu nasz lub inny pojazd może być półprzezroczysty lub zniknie z pola widzenia. Dla wielu osób taka wizja to wciąż pomysł rodem z filmów science-fiction.Sama technologia jest już w Polsce dostępna, ale konieczne jest jeszcze przydzielenie odpowiednich pasm i częstotliwości. Komisja Europejska oczekuje, że do 2025 r. kraje członkowskie będą posiadać szerokie pokrycie siecią 5G. W Polsce pierwszym miastem z niej korzystającym będzie Łódź. Jeżeli plany wprowadzenia nowej technologii powiodą się, to sieć komercyjna 5G zacznie działać nad Wisłą około 2022 roku. Początkowo będzie dostępna w dużych miastach, na wszystkich autostradach i na najważniejszych drogach ekspresowych. Od 2015 roku Ericsson zainstalował juz ponad 3 mln stacji bazowych gotowych obsłużyć 5G. Instalacja stacji nowej generacji dotyczy także Polski. Technologia jest gotowa, a obecne ograniczenia wynikają z uwarunkowań prawnych.