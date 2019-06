PZWLP: CFM w I kw. 2019 r.

Branża wynajmu długoterminowego (CFM) samochodów radzi sobie bardzo dobrze - z danych udostępnionych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów, czyli organizację, która reprezentuje w naszym kraju branżę CFM oraz Rent a Car wynika, że w I kwartale br. rynkowi udało się zanotować wzrost na poziomie 14% rdr. Podobnego rzędu rezultaty, należące do najlepszych w historii, notowane są już od dwóch lat. Dobre wyniki stały się również udziałem branży Rent a Car, której tempo wzrostu sięgnęło 11,6% r/r.

Wzrost wynajmu długoterminowego Tempo wzrostu branży w pierwszym kwartale 2019 roku zachowało swój dotychczasowy wysoki poziom i na koniec marca wyniosło 14% r/r

Sprzedaż nowych aut hamuje, w wynajmie długoterminowym nadal nabywanych jest więcej aut niż przed rokiem

Wyhamowanie tempa wzrostu sprzedaży nowych aut w Polsce w I kwartale 2019 roku, do tej pory napędzanego w znakomitej większości przez firmy, nie jest zaskoczeniem i złożyło się na ten fakt kilka czynników – mówi Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP, Dyrektor Generalny Arval Polska. – W 2018 roku mieliśmy do czynienia z rekordami w polskich salonach, dzięki czemu ustanowiony został bardzo wysoki jak na nasz rynek poziom sprzedaży. W związku z tym, obecnie porównujemy się do tzw. wysokiej bazy i wolumen sprzedaży osiągnięty w zeszłym roku może być ciężko znacząco przekroczyć, niezależnie od tego jak dobra będzie ogólna koniunktura. Jednocześnie wiele zakupów zostało przyśpieszonych – ze względu na wchodzące od 1 stycznia zmiany podatkowe. Zostały przesunięte z pierwszego kwartału 2019 na ostatni kwartał 2018. W przypadku wynajmu długoterminowego wciąż odnotowany został jednak wzrost nowych kupowanych samochodów, co po raz kolejny udowadnia, że rozwija się on szybciej od konkurencyjnych form finansowania oraz jest wybierany przez klientów ze względu na wygodę i zapewnienie kontroli nad kosztami, a nie ze względu na korzyści podatkowe. Polski rynek wynajmu długoterminowego znajduje się bowiem wciąż w fazie nasycania i szybkiego wzrostu, a usługa ta jest coraz częściej wybierana przez duży w naszym kraju sektor MŚP, który często zastępuje wynajmem dotychczas wykorzystywany klasyczny leasing finansowy samochodów. Główny wskaźnik tempa rozwoju branży wynajmu długoterminowego, czyli wzrost łącznej floty pojazdów znajdujących się w tej usłudze na rynku, to po pierwszym kwartale 14% r/r, czyli wartość podobna do tych, jakie były notowane w dwóch poprzednich, rekordowych dla branży latach.



Rynek wynajmu długoterminowego kontynuuje wysokie tempo wzrostu

Udział wynajmu długoterminowego - sprzedaż aut w Polsce W wynajmie długoterminowym znalazło się więcej niż co piąte nowe auto osobowe nabywane przez firmy i przedsiębiorców.

Diesli nadal ubywa, przyśpiesza wzrost liczby samochodów elektrycznych – ponad 400 elektryków we flotach firm PZWLP



Pozytywnym trendem na polskim rynku jest dalsze zastępowanie pojazdów z silnikiem wysokoprężnym bardziej przyjaznymi środowisku napędami, zgodnie z ogólną tendencją w tym zakresie w większości krajów europejskich - mówi Rogier Klop, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający LeasePlan Polska. - Świadomość ekologiczna firm rośnie. Samochody wyposażone w silniki wysokoprężne stopniowo tracą swoją dominującą pozycję na rzecz samochodów benzynowych oraz rosnącej liczby samochodów o niskiej i zerowej emisji zanieczyszczeń.

Emisja CO2 nowych aut - wynajem długoterminowy Średnia emisja dwutlenku węgla spadła o 25,2% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

11,6% wzrostu rynku Rent a Car

Po ubiegłorocznych, rekordowych wynikach, jakie zanotowała sprzedaż samochodów osobowych (ponad 530 tys. aut, +9,5% rdr), początek roku przyniósł pewne wyhamowanie. Warto przy tym nadmienić, że pomimo tej stagnacji, wolumen sprzedaży pozostaje na stosunkowo wysokim poziomie. Dane IBRM Samar potwierdzają, że na przestrzeni trzech pierwszych miesięcy roku rodzime salony opuściło niemal 140 tys. nowych osobówek, z czego blisko 2/3 (91,5 tys.) to zakupy firmowe. Jednocześnie okazuje się, że stagnacja ominęła branże wynajmu długoterminowego samochodów. Najświeższe dane PZWLP wskazują, że w analizowanym okresie nabyła ona 19,4 tys. nowych aut osobowych, a więc o 3,7% więcej aniżeli rok wcześniej. W przypadku pozostałych form finansowania liczonych łącznie, odnotowany został pod tym względem wynik nieznacznie ujemny, na poziomie -0,8% r/r. wynajmie długoterminowym znalazło się więcej niż co piąte nowe auto osobowe nabywane przez firmy i przedsiębiorców w pierwszym kwartale roku. Łączny udział tej formy finansowania samochodów służbowych w całkowitej sprzedaży aut do firm wyniósł 21,2% i zwiększył się o 0,7% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.Biorąc pod uwagę najważniejszy w przypadku wynajmu długoterminowego wskaźnik, a więc łączną liczbę aut w usłudze Full Serwis Leasing, tempo wzrostu branży w pierwszym kwartale 2019 roku zachowało swój dotychczasowy wysoki poziom i na koniec marca wyniosło 14% r/r. W porównaniu do poprzednich lat, wynik ten plasuje dynamikę rozwoju branży na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu w roku 2018, kiedy było to 15,1% r/r i roku 2017 (wzrost w I kw. 13,2%) oraz ponad pięć procent wyższym niż 3 lata temu (8,9%). Wiele wskazuje na to, że bieżący rok będzie kolejnym, w którym rynek wynajmu długoterminowego w Polce będzie rósł w bardzo szybkim, dwucyfrowym tempie.Na koniec marca 2019 r. w łącznej flocie firm wynajmu długoterminowego należących do PZWLP znajdowało się łącznie blisko 153 tys. samochodów* (152.842). Absolutna większość z nich, bo aż 94,5% pozostawała w usłudze Full Serwis Leasingu, gwarantującej przedsiębiorcy poza finansowaniem auta służbowego, pełen zakres czynności administracyjnych i serwisowych związanych z eksploatacją pojazdu. Pozostała część pojazdów (5,5%) znajdowała się w usłudze Leasingu z Serwisem, podobnie jak Full Serwis Leasing zapewniającej firmie finansowanie i obsługę aut, jednakże w ograniczonym zakresie (serwis mechaniczny i jedna z wybranych usług dodatkowych np. opony wraz z ich pełnym serwisem). Do najpopularniejszych modeli i marek samochodów w wynajmie długoterminowym na koniec I kwartału należały: Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Ford Focus i Skoda Fabia.Dane PZWLP na koniec pierwszego kwartału wskazują, że widoczny już od kilkunastu miesięcy trend zmniejszającego się udziału aut z silnikami dieslowskimi we flotach w wynajmie długoterminowym jest nadal kontynuowany. Auta z silnikami wysokoprężnymi na koniec marca 2019 r. stanowiły 62,4% łącznej floty, o 2,5% mniej niż rok wcześniej. Samochody napędzane silnikami benzynowymi reprezentowały 35,1% całego parku pojazdów w wynajmie długoterminowym, a ich udział zwiększył się w ciągu ostatniego roku o 1,2%.Samochody wyposażone w napędy ekologiczne, a więc hybrydowe i elektryczne, jeszcze do niedawna stanowiły marginalny wręcz udział. Dane po pierwszym kwartale bieżącego roku wskazują jednak, że sytuacja w tym zakresie zaczyna się w coraz szybszym tempie zmieniać. Pomimo, że ekologicznych pojazdów jest wciąż relatywnie mało, to ich udział wzrósł w ciągu ostatniego roku o 1,3% i wynosi obecnie 2,5%. Co ciekawe, znacząco urosła nie tylko liczba samochodów hybrydowych (z 1974 do 3137), ale i elektryków. W przypadku tych ostatnich, wzrost w ciągu 12 miesięcy (w stosunku do końca marca 2018) był na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku aż szesnastokrotny - z poziomu 26 do 424 aut. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że liczba aut elektrycznych urosła tak znacząco niemalże całkowicie za sprawą jednego kontraktu – dostarczenia samochodów zeroemisyjnych na potrzeby usług car sharingu innogy go! w Warszawie.Średnia emisja dwutlenku węgla w przypadku kupowanych przez firmy PZWLP w pierwszym kwartale 2019 r. na potrzeby wynajmu długoterminowego nowych samochodów osobowych była niższa (o 25,2% i 41,7 g/km), w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej i wyniosła 124 g/km. Jeśli zaś chodzi o auta dostawcze, to średnia emisja w ich przypadku wyniosła 133,4 g/km i w związku z tym była niższa o 12,8% (19,6 g/km) w stosunku do stanu sprzed roku.Reprezentowana w PZWLP przez 8 dużych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów branża Rent a Car odnotowała w pierwszym kwartale 2019 r. wzrost na poziomie 11,6% r/r. Na koniec marca łączna flota firm Rent a Car w PZWLP** w usługach wynajmu krótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) wynosiła 18,5 tys. aut (18.507).