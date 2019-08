PZWLP: CFM w I poł. 2019 r.

Jak wynika z analiz Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, branża wynajmu długoterminowego absolutnie nie powinna mieć powodów do narzekań. Minione półrocze okazało się bowiem kolejnym okresem wzrostów. Rynkowi udało się utrzymać dotychczasową dynamikę i osiągnąć na koniec czerwca dwucyfrowy wzrost 11,7% r/r. Okazuje się zatem, że obowiązujące od początku roku przepisy podatkowe odnośnie aut służbowych nie wpłynęły negatywnie na rozwój wynajmu długoterminowego w naszym kraju. Dobre rezultaty wypracowała również branża Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), która w badanym okresie urosła o 7,8% r/r.

Stagnacja na rynku, ale w wynajmie długoterminowym nadal jest nabywanych więcej aut niż rok wcześniej

W pierwszych 6 miesiącach roku firmy zakupiły niemalże tą samą ilość nowych aut osobowych (wzrost wyniósł jedynie 0,6%), co w tym samym okresie rok wcześniej

Zmiana przepisów podatkowych bez negatywnego wpływu na wynajem długoterminowy – rynek rozwija się nadal w wysokim dwucyfrowym tempie

Udział branży w sprzedaży nowych samochodów osobowych urósł o 0,6% w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego.

Dane po pierwszym półroczu pozwalają już na rzetelną ocenę sytuacji na rynku. Wyniki opublikowane przez PZWLP po drugim kwartale potwierdzają, że obawy związane ze zmianą przepisów podatkowych od aut służbowych w 2019 roku, nie znalazły odzwierciedlenia w rzeczywistości w przypadku wynajmu długoterminowego – mówi Grzegorz Szymański, Prezes Zarządu PZWLP, Regional Manager of Central Europe w Arval. – Branża wynajmu długoterminowego w Polsce utrzymuje nadal wysokie, dwucyfrowe tempo wzrostu w 2019 roku. Biorąc pod uwagę, że porównujemy się do tzw. wysokiej bazy, czyli rekordowo dobrych wyników odnotowanych w ubiegłym roku, obecne tempo wzrostu wynajmu długoterminowego napawa optymizmem i potwierdza, że ta forma finansowania cieszy się dużą popularnością w Polsce. Wynika to przede wszystkim z faktu, że rynek wynajmu długoterminowego w naszym kraju wciąż się rozwija i ma duży potencjał w porównaniu z nasyconymi już rynkami Zachodniej Europy. Jego główną siłą napędową jest od niedawna sektor małych i średnich firm. Zainteresowanie mniejszych przedsiębiorców tą formą finansowania samochodów jest coraz większe, a jednocześnie ich udział w portfolio wszystkich klientów jest nadal stosunkowo niewielki. Potencjał rozwoju naszej branży, tkwiący w sektorze MŚP jest w związku z tym nadal bardzo duży i jesteśmy pewni, że będzie on jeszcze przez kilka lat napędzał wzrost rynku wynajmu długoterminowego w Polsce.

W pierwszym półroczu branża wynajmu długoterminowego zakupiła o 3,6% aut więcej niż w porównywalnym okresie rok temu

Wynajem długoterminowy aut to w Polsce usługa wciąż relatywnie młoda, istnieje ponad 20 lat. Dla porównania, na niektórych rynkach zachodnioeuropejskich funkcjonuje już od lat 60. ubiegłego wieku – mówi Leszek Pomorski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Alphabet Polska. – Mimo to, rozwój tego rynku w naszym kraju jest bardzo szybki, obecnie już więcej niż co piąte nowe auto osobowe jest nabywane przez przedsiębiorców w ten sposób. Przeszliśmy już długą drogę, od usługi wręcz niszowej o marginalnym znaczeniu, do chętnie wykorzystywanej formy finansowania samochodów służbowych nie tylko przez duże firmy, ale coraz częściej także przez małych i średnich przedsiębiorców. Co więcej, wynajem długoterminowy odgrywa obecnie znaczącą rolę dla całej branży motoryzacyjnej w kraju. Rynek ten jest jednak nadal bardzo daleki od nasycenia i najbliższe lata z pewnością przyniosą kolejną dużą transformację – udział wynajmu długoterminowego w sprzedaży nowych aut do firm będzie bez wątpienia istotnie większy niż jest obecnie. Dalszemu szybkiemu rozwojowi sprzyjać będzie nie tylko rosnące zainteresowanie tą formą finansowania samochodów ze strony sektora MŚP, ale również dynamicznie zmieniająca się na naszych oczach rzeczywistość oraz mentalność i potrzeby przedsiębiorców. Zmiana podejścia do aut służbowych z posiadania, na używanie, dokonuje się obecnie bardzo szybko. Wynajem długoterminowy doskonale wpisuje się w te trendy.

Diesle już nie dominują we flotach w wynajmie długoterminowym

Diesli w wynajmie długoterminowym nadal ubywa i pojazdy wyposażone w takie napędy tracą swoją dominującą do niedawna pozycję we flotach

Branża Rent a Car urosła o 7,8% r/r

Po ubiegłorocznych, rekordowych wynikach, jakie zanotowała sprzedaż samochodów osobowych (ponad 530 tys. aut, +9,5% rdr), początek roku przyniósł pewne wyhamowanie, które widoczne było zarówno w I kwartale, jak i w całym I półroczu br. I nie ma w tym właściwie nic zaskakującego, bo rekordy pobić jest o prostu trudno. Obroty salonów w dalszym ciągu napędzają firmy, odpowiedzialne za 68,5% wszystkich zakupów. Warto jednak podkreślić, że ich udział w sprzedaży, choć nadal znaczny, jest o 0,9% niższy od zanotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nabywcy firmowi zakupili 191 tys. nowych samochodów osobowych, klienci indywidualni weszli natomiast w posiadanie przeszło 87 tys. aut.W pierwszych 6 miesiącach roku firmy zakupiły niemalże tą samą ilość nowych aut osobowych (wzrost wyniósł jedynie 0,6%), co w tym samym okresie rok wcześniej, co oznacza, że w tym obszarze rynku nastała stagnacja. Należy jednak zaznaczyć, że poziom, na którym zatrzymała się sprzedaż nowych samochodów do firm, jest bardzo wysoki.Analizując jednak bardziej szczegółowo dane w zakresie zakupu nowych samochodów przez firmy, a więc w podziale na różne formy finansowania pojazdów dostępne na polskim rynku, zauważalne są już jednak wyraźne różnice w popularności poszczególnych rozwiązań. Stagnacja widoczna w całkowitej sprzedaży samochodów osobowych do firm nie dotyczyła bowiem wynajmu długoterminowego , w przypadku którego odnotowany został wzrost. W pierwszym półroczu branża wynajmu długoterminowego zakupiła łącznie 40,4 tys. nowych aut osobowych, czyli o 3,6% więcej niż w porównywalnym okresie rok temu. Jeśli zaś chodzi o nowe samochody osobowe nabywane poprzez zakup ze środków własnych, w kredycie i z wykorzystaniem klasycznego leasingu finansowego łącznie, to w pierwszym półroczu 2019 r. zakupiono niemalże identyczną liczbę aut (- 0,13%) w porównaniu z analogicznym czasem rok wcześniej.Wynajem długoterminowy samochodów rozwija się również nadal w wysokim, dwucyfrowym tempie, porównywalnym do tego, jakie występowało w poprzednich latach, pod względem najważniejszego dla określania dynamiki wzrostu branży wskaźnika, a więc łącznej liczby aut znajdujących się na rynku w usłudze Full Serwis Leasing (leasing operacyjny z pełną obsługą pojazdów). Na koniec czerwca 2019 r. branża mogła poszczycić się pod tym względem dynamiką wzrostu na poziomie 11,7% r/r.Dobre rezultaty osiągnięte przez branżę wynajmu długoterminowego aut mają także odzwierciedlenie w udziale branży w sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w Polsce, który w pierwszym półroczu 2019 r. urósł o 0,6% w porównaniu do pierwszego półrocza roku ubiegłego.Na koniec czerwca 2019 r., w liczącej prawie 157,5 tys. aut* flocie w wynajmie długoterminowym firm PZWLP, zdecydowanie dominowała usługa Full Serwis Leasingu (FSL), która była wykorzystywana w przypadku 93,5% samochodów. Leasing z Serwisem (LS), będący uproszczoną wersją Full Serwis Leasingu (gwarantuje mniejszy zakres obsługi aut) stanowił 6,5% samochodów znajdujących się na koniec pierwszego półrocza 2019 r. w wynajmie długoterminowym. Wśród najpopularniejszych aut wynajmowanych długoterminowo znalazły się Skoda Octavia, Volkswagen Passat i Ford Focus.Dane PZWLP na koniec czerwca 2019 r., podobnie jak już od kilkunastu ostatnich miesięcy, po raz kolejny potwierdzają słabnące zainteresowanie ze strony firm i przedsiębiorców samochodami z silnikami wysokoprężnymi. Diesli w wynajmie długoterminowym nadal ubywa i pojazdy wyposażone w takie napędy tracą swoją dominującą do niedawna pozycję we flotach. Na koniec pierwszego półrocza auta tego typu stanowiły 60,6%, a ich udział zmniejszył się w ciągu roku o 2,9%. Na znaczeniu zyskują natomiast coraz bardziej samochody napędzane benzynowymi jednostkami, które na koniec pierwszego półrocza reprezentowały już 37% wszystkich aut w wynajmie długoterminowym, o 1,8% więcej niż rok wcześniej. Rośnie także i to w relatywnie szybkim tempie udział aut wyposażonych w ekologiczne napędy, a więc hybrydowe i elektryczne. Na koniec czerwca 2019 r. pojazdy tego typu stanowiły 2,4% łącznego parku aut w wynajmie długoterminowym, co oznacza wzrost ich udziału o 1,1% r/r. W większości były to auta hybrydowe (3064 samochody wobec 2270 rok temu). Aut napędzanych zeroemisyjnymi silnikami elektrycznymi było 495 i w ich przypadku w ciągu roku odnotowany został bardzo duży wzrost (z 28 pojazdów), jednakże został on wygenerowany w znakomitej większości za sprawą jednego kontraktu na dostawę samochodów na potrzeby usług car sharingu w stolicy.Średnia emisja dwutlenku węgla w przypadku kupowanych przez firmy PZWLP w drugim kwartale 2019 r. na potrzeby wynajmu długoterminowego nowych samochodów osobowych była na poziomie niemalże identycznym jak rok wcześniej (nieznaczny wzrost o 0,5% i 0,6 g/km). Jeśli zaś chodzi o auta dostawcze, to średnia emisja w ich przypadku wyniosła 141,7 g/km i w związku z tym była nieznacznie wyższa - o 1,6% i 2,3 g/km - w stosunku do stanu sprzed roku.Reprezentowana w PZWLP przez 8 dużych, sieciowych, polskich i międzynarodowych wypożyczalni samochodów branża Rent a Car odnotowała na koniec pierwszego półrocza 2019 r. wzrost na poziomie 7,8% r/r. Na koniec czerwca łączna flota firm Rent a Car w PZWLP** w usługach wynajmu krótkoterminowego (1-30 dni) oraz średnioterminowego (1 miesiąc – 2 lata) wynosiła ponad 20,5 tys. aut (20.695).