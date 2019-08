5 sposobów na bezpieczeństwo wakacyjnej jazdy samochodem

Mamy wakacje, a więc czas podróży, podczas których często korzystamy z własnego auta. Przy tej okazji warto pamiętać, aby jeszcze przed udaniem się w trasę sprawdzić, czy nasze auto bezpiecznie dowiezie nas do miejsca wypoczynku. W tym celu warto sprawdzić m.in. stan akumulatora oraz opon. Specjalista Nokian Tyres radzi, na co zwrócić uwagę, aby wakacyjna jazda samochodem gwarantowała bezpieczeństwo zarówno pasażerom, jak i innym użytkownikom ruchu drogowego.

„Gdy jesteśmy na wakacjach czas nie ma tak dużego znaczenia. Autostrady to nie zawsze najlepszy wybór; czasem mniej uczęszczane, boczne drogi mogą okazać się lepszym rozwiązaniem. Jazda samochodem w malowniczej scenerii z pewnością bardziej wprawi nas w wakacyjny nastrój niż przejazd przez zabudowaną ekranami akustycznymi autostradę, nawet jeśli oznacza to, że podróż wydłuży się z sześciu do siedmiu godzin” – mówi Martin Dražík, Product Manager w Nokian Tyres Europe.

Upały obciążają akumulator

„Wysokie temperatury mogą wiązać się z dużym obciążeniem dla akumulatora. Nie możemy zapominać, że w trakcie podróży dodatkowo może być on używany do ładowania telefonów czy innych urządzeń mobilnych” – zwraca uwagę Dražík.

Przed podróżą sprawdź stan opon

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samochód Przed wyjazdem na wakacje wart przyjrzeć się m.in. ciśnieniu powietrza oraz głębokości bieżnika opon

O czym należy pamiętać przed wyruszeniem w wakacyjną podróż:



1. Zrób odpowiednio wcześnie przegląd samochodu

Najlepiej wybrać się do serwisu trochę wcześniej tak, aby przegląd czy zakup nowych opon nie kolidowały z wakacyjnymi wydatkami. Serwisy oponiarskie Vianor na przykład oferują możliwość rozłożenia płatności na raty.



2. Pamiętaj o bezpieczeństwie opon

Zadbaj o odpowiednie



3. Zadbaj o czystość wewnątrz i na zewnątrz

Pozbądź się wszystkich niepotrzebnych przedmiotów i wyczyść auto zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Sprawdź czy na przedniej szybie nie ma pęknięć. Od wewnątrz szyby samochodowe najlepiej czyścić za pomocą ściereczki z mikrofibry nasączonej delikatnym środkiem do mycia szyb. Pozostałości owadów na szybie czy karoserii należy usunąć możliwie jak najszybciej, zanim zdąża na dobre zaschnąć.



4. Bądź przygotowany na niespodzianki

Aby być przygotowanym na każdą ewentualność zawsze woź ze sobą apteczkę pierwszej pomocy, wodę pitną oraz przenośną ładowarkę do telefonu. Dobrym pomysłem jest także pobranie na telefon aplikacji „112”.



5. Zachowaj ostrożność podczas jazdy

Aby zmaksymalizować szanse na bezpieczeństwo wakacyjnej jazdy samochodem , warto podchodzić do podróży z należytą dozą zdrowego rozsądku. Wyruszanie w długą trasę w piątek, tuż po pracy, w pośpiechu i wypakowanym do granic możliwości autem, raczej nie należy do najlepszych pomysłów.Warto pamiętać, że podczas jazdy samochodem dobrym pomysłem są postoje na posiłek czy rozprostowanie kości. Jeśli w podróży towarzyszą nam dzieci, warto wcześniej sprawdzić, gdzie znajdują się odpowiednie dla nich miejsca postoju.Odpowiednio wcześniej przed podróżą należy zrobić przegląd samochodu, którym planujemy wybrać się na wakacje, a przynajmniej sprawdzić stan akumulatora Należy także pamiętać o wymianie filtra kabinowego co najmniej raz do roku oraz kompleksowym przeglądzie klimatyzacji raz na dwa lata. Zarówno kierowca, jak i pasażerowie, szczególnie to docenią podczas letnich upałów.Jeśli chodzi o kontrolę stanu opon należy zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy: ciśnienie powietrza oraz – szczególnie ważną podczas letnich opadów – głębokość bieżnika . Gdy nastąpi nagłe pogorszenie pogody i opady deszczu, opony gorszej jakości mogą nie poradzić sobie z odprowadzaniem dużych ilości wody, co może skutkować wystąpieniem zjawiska aquaplaningu. Dla zachowania bezpieczeństwa bieżnik samochodowych opon powinien mieć głębokość nie mniejszą niż 4 mm.Ciśnienie powietrza w oponach sprawdzić można na stacji benzynowej czy w warsztacie samochodowym. Podczas wakacyjnych podróży i przy komplecie pasażerów nasz samochód jest zwykle wypełniony po brzegi bagażami, dlatego też należy dostosować ciśnienie do pełnego obciążenia, które podane jest w instrukcji obsługi. Odpowiednie ciśnienie powietrza w oponach pozwala wydłużyć ich okres eksploatacji, a także ograniczyć zużycie paliwa i zwiększyć bezpieczeństwo jazdy samochodem.