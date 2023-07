Fakty i mity o assistance na wakacje samochodem

Wakacje samochodem to – jak pisze CUK Ubezpieczenia – tegoroczny wybór aż 55 proc. Polaków. Efektem tego, w okresie urlopowym zauważalny jest wyraźny, bo około 20-procentowy wzrost zainteresowania ubezpieczeniem assistance. Decyzję o wykupieniu tego rodzaju polisy warto poprzedzić gruntowną analizą potrzeb, uwzględniając przy tym możliwość jej rozszerzenia o auto zastępcze, zapomogę na wypadek ewentualnej kradzieży czy gwarancję noclegu.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

O czym warto pamiętać planując wakacje samochodem?

Z jakich powodów asisstance assistance’owi nierówny?

Dobre assistance, czyli jakie?

Co robić w razie wypadku drogowego?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com

Podczas wakacji, ferii zimowych oraz w czasie poprzedzającym długie weekendy standardowo notujemy nawet o 20 proc. więcej zapytań o usługi pomocowe na drodze niż w pozostałych okresach roku. Również w tym czasie ubezpieczyciele bardzo często modyfikują swoje oferty oraz wprowadzają nowe i zarazem korzystne dla kierowców rozwiązania i usługi. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, wspólnie z Europ Assistance przygotowaliśmy bardzo ciekawą propozycję – mówi Justyna Mikołajczyk z CUK Ubezpieczenia.

Pomoc pomocy nie równa – uwaga na zakresy!

W najniższym pakiecie assistance zapewni z reguły jedynie wsparcie będące następstwem wypadku drogowego, czy próbę naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia. Bardzo często może okazać się to niewystarczające. Już sama usługa holowania może narazić nas na horrendalne koszty, nie wspominając o konieczności zapłacenia za przymusowy nocleg. Stąd rekomendujemy nie tylko dokładne zapoznanie się z ofertą, ale i wybór jak najszerszego zakresu po to, aby zarówno podczas podróży, jak i ewentualnego negatywnego zdarzenia czuć się komfortowo. W przypadku naszego produktu różnica na składce między wariantem premium a podstawowym wynosi 50 zł dla 7-dniowego okresu obowiązywania ochrony – stwierdza Justyna Mikołajczyk z CUK Ubezpieczenia.

Dobre assistance, czyli jakie?

Z pewnością przydatne jest zwrócenie uwagi na ilość przysługujących noclegów, kiedy dojdzie do awarii lub wypadku. Nie mniej istotne jest zapewnienie transportu do miejsca przeznaczenia lub czas, w jakim będziemy mogli korzystać z pojazdu zastępczego. Tym, co wyróżnia naszą propozycję, jest uzyskanie takiego samochodu również w opcji „klasa za klasę”. Dla podróżujących ważna może okazać się ponadto zapomoga finansowa na wypadek kradzieży pojazdu z limitem 2 tys. zł oraz ochrona szyb od stłuczenia, czy pęknięcia po wypadku lub zdarzeniu pogodowym – dodaje Justyna Mikołajczyk z CUK Ubezpieczenia.

Wypadek i co wtedy?

W ramach naszego produktu „Bezpieczni w drodze” sumy ubezpieczenia na skutek śmierci lub całkowitej niezdolności do pracy kształtują się nawet na poziomie 500 tys. zł i w takiej samej wysokości, jeżeli po wypadku komunikacyjnym doznamy trwałego uszczerbku na zdrowiu. Ochrona będzie dodatkowo uwzględniała assistance medyczny. Stąd możliwe stanie się pokrycie kosztów bardzo drogiego, głównie za granicą, transportu medycznego, organizacja i refundacja rehabilitacji, jaki i inne przydatne kwestie tj. opieka nad dziećmi oraz pomoc domowa. Składka za taki zakres ubezpieczenia wiąże się z wydatkiem w granicach 39 zł miesięcznie – podsumowuje Justyna Mikołajczyk z CUK Ubezpieczenia.

Z badań przeprowadzonych na zlecenie Związku Banków Polskich (ZBP) wynika, że 22 proc. Polaków spędzi tegoroczne wakacje za granicą, a 58 proc. wybierze wypoczynek w kraju. Wśród najpopularniejszych kierunków są Turcja, Grecja, Hiszpania i Włochy. Zainteresowaniem cieszą się jeszcze Chorwacja, Albania i Czarnogóra. W Polsce tradycyjnie przeważają nadmorskie i górskie kierunki oraz Mazury i Podlasie.Z uwagi na wysokie koszty wycieczek zorganizowanych oraz podróży lotniczych rosnącym powodzeniem cieszą się wyjazdy indywidualne, w tym wykorzystujące własny środek transportu. Bardzo często okazują się one zdecydowanie tańsze i dają lepsze możliwości dopasowania urlopowych oczekiwań. W efekcie wg badań „Wakacyjne plany Polaków 2023” przeprowadzonych przez Ipsos liczba osób samodzielnie organizujących urlopy wyniesie w tym roku ok. 5,2 mln. Równocześnie Barometr Providenta informuje, że 55 proc. urlopowiczów wyjedzie na wakacje samochodem. Powoduje to wzrost zainteresowania samochodowym assistance.Głównym zadaniem car assistance jest wsparcie w przypadku negatywnych zdarzeń na drodze. Mogą one dotyczyć jednakowo braku paliwa, uszkodzenia opony, awarii, wypadku, czy konieczności holowania do warsztatu naprawczego. Decydując się na wybór, warto przede wszystkim dokładnie przeanalizować oferowane warianty i wybrać taki, który najlepiej spełni nasze oczekiwania. Unikniemy wówczas niepotrzebnego stresu i problemów, które najpewniej pojawią się, gdy okaże się, że asysta, której właśnie potrzebujemy, akurat nie znajduje się w posiadanym zakresie.Okres obowiązywania plus obszar terytorialny to główne czynniki, które obok kategorii pojazdu wpływają na wysokość składki assistance. Należy w tym miejscu wspomnieć, że polisę możemy wykupić na taki okres, na jaki jest nam ona faktycznie potrzebna. Podróżując np. za granicę, opłaca się też oszacować, jaką trasę mamy do pokonania, aby dostosować do niej limity holowania. Trzeba poza tym mieć na uwadze, że wielu ubezpieczycieli stosuje kryterium wieku w odniesieniu do pojazdu. Stąd właściciele starszych aut powinni dokładnie zapoznać się z OWU, aby mieć pewność, że w przypadku problemów na drodze ich ochrona faktycznie zadziała. W ramach oferty CUK nie ma ograniczeń wiekowych, a limit holowania wynosi nawet 2 tys. km. Co jeszcze warto uwzględnić w zakresie usług pomocowych?Do samochodowego assistance można dokupić także dodatkowe produkty chroniące np. przed następstwami nieszczęśliwych wypadków (NNW) powstałych w wyniku zdarzeń komunikacyjnych. To bardzo korzystne rozwiązanie, gdyż ubezpieczenie powinno w szczególności chronić kierowcę i pasażerów. Stąd wybierając się w letnią podróż, korzystne jest zainteresowanie się również takim zabezpieczeniem.Ekspertka CUK wskazuje, że powyższe umożliwia uzyskanie świadczenia pozwalającego m.in. na pokrycie kosztów leczenia, czy pobytu w szpitalu oraz wypłatę środków finansowych najbliższym w wyniku śmierci ubezpieczonego. Koszty polisy mogą rozpoczynać się od 27 zł miesięcznie przy sumach ubezpieczenia 350 tys. zł na wypadek śmierci i 100 tys. zł przy trwałej niezdolności do pracy.