Małe firmy nie mogą sobie pozwolić na elektromobilność

Z zamiarem zakupu samochodu elektrycznego nosi się dziś 4 proc. firm, z kolei 6 proc. planuje zakup hybrydy. To niewiele, a problemem jest przede wszystkim brak narzędzi, które wspierałyby rozwój elektromobilności, co zresztą znajduje swoje potwierdzenie w badaniu Leasing Index. 41 proc. przedsiębiorstw zainteresowanych zakupem ekologicznych sprzętów lub pojazdów wskazuje, że najprawdopodobniej skorzystałoby z leasingu. 22 proc. jest przekonanych, że wybrałoby właśnie to narzędzie.

- Wniosek jest prosty – chcielibyśmy jeździć samochodami elektrycznymi, ale w firmach, które nie mogą kierować się emocjami, a dbałością o swój rozwój – jest to wciąż za drogie. Wyniki badań PSPA wskazują, że na popularyzację elektromobilności wpłynąłby spadek cen o ok. 35-48 proc. – mówi Tomasz Jąder, Prezes Zarządu Santander Leasing. - To nierealne: produkcja takich aut stałaby się bowiem nieopłacalna. Nie oznacza to jednak, że nie ma możliwości by obniżyć koszty zakupu i używania „elektryków”. A to powinno być w interesie nas wszystkich – od konsumentów, przez biznes, po rządzących. Wszyscy bowiem żyjemy na jednej planecie i oddychamy tym samym powietrzem, o którego jakość musimy zadbać – dodaje.

- Tym bardziej cieszy fakt, że w projekcie rozporządzenia, skierowanym przez Ministerstwo Energii do konsultacji publicznych założono, że dopłatę do nowego auta na prąd lub wodór będą mogły uzyskać osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej. To krok w dobrym kierunku – podkreśla Tomasz Jąder.

- Tego typu działania przynoszą wiele korzyści. Przede wszystkim dają nam, naszym pracownikom i Klientom satysfakcję, że możemy uczestniczyć w czymś, co niesie pozytywne skutki dla naszego otoczenia. To jednak nie wszystko, ponieważ jako pionier działań proekologicznych w sektorze finansowym, zyskujemy przewagę komunikacyjną, a w związku z dynamiką zmian społecznych w obszarze ekologii – także biznesową – mówi Tomasz Jąder. - Liczę na to, że w najbliższym czasie coraz więcej firm będzie dostrzegało, że ekologia to nie moda. To nasz wspólny obowiązek. Jeśli będziemy działać razem, osiągniemy znacznie więcej – podsumowuje.

Z badań bazujących na deklaracjach składanych przez konsumentów wynika, że popyt na samochody elektryczne jest i rośnie. Z opublikowanego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) „Barometru Elektromobilności 2018” wynika, że kupno takiego auta rozważa aż 17 proc. Polaków, to o niemal 5 p.proc. więcej niż w poprzednim roku. Skąd te wzrosty?Dla popularyzacji elektromobilności najważniejsze są działania podejmowane przez rządy. Ulgi w podatku VAT czy w akcyzie, dopłaty do zakupu elektryków czy darmowe parkowanie to rozwiązania, które bez wątpienia wspierałyby tych, którzy zdają sobie sprawę z konieczności eliminowania spalin w środowisku, ale nie mogą sobie pozwolić na zakup hybrydy czy samochodu elektrycznego.To nie oznacza, że odpowiedzialność za stan powietrza spada tylko na rządzących. Swój udział w procesie zmian powinny mieć – i mają – firmy odpowiedzialne społecznie. Santander Leasing od lat wspiera rozwój elektromobilności. Od marca 2018 r. spółka daje możliwość skorzystania z promocyjnej oferty leasingu 100 proc. na finansowanie aut elektrycznych. To duże odciążenie dla leasingobiorców, oznacza bowiem brak kosztów odsetkowych nawet przez 36 miesięcy. Wcześniej – w 2017 roku Santander Leasing sfinansował dziesięć elektrycznych autobusów dla Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie oraz podjęta została współpraca z EBOR w zakresie finansowania inwestycji proekologicznych.