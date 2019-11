Podróż służbowa wypożyczonym autem?

Czy podróże służbowe wypożyczonym autem to coś, co przekonuje Polaków? Najwyraźniej tak. Tego przynajmniej dowodzą wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Avis Polska. Okazuje się, że aż 70 proc. Polaków, którzy w minionym roku wypożyczali samochód w czasie służbowego wyjazdu, zamierza zrobić to ponownie. Co nimi kieruje? Dlaczego wybierają akurat wynajem samochodu a nie inny sposób przemieszczania się? Które auta cieszą się największą popularnością?

Decydują komfort, szybkość, możliwość dotarcia tam, gdzie chcemy

– Polacy cenią sobie komfort podróży i bezpieczeństwo. Często wyjazd służbowy wiąże się z pośpiechem – każda minuta jest cenna. Właśnie dlatego pracownicy nie mają czasu, aby oczekiwać na transport publiczny, czy nawet taksówkę i decydują się na pewniejsze rozwiązanie, jakim jest poruszanie się własnym, wynajętym autem – komentuje Martin Gruber, dyrektor zarządzający Avis Budget Group na Europę Środkową.

– Firmy chcące mieć gwarancję stałej ceny dla swoich pracowników oraz indywidualne rozwiązania dopasowane do swoich potrzeb, mogą zawrzeć z wypożyczalnią samochodów umowę o stałej współpracy – stwierdził Martin Gruber.

Pracownicy samodzielnie rezerwują auto

Królują małe i kompaktowe auta

Zrealizowane badanie potwierdza, że w czasie podróży służbowych polscy pracownicy nader chętnie korzystają z wypożyczonych samochodów. 48 proc. badanych przyznało, że wynajmowało auto podczas delegacji krajowej, a 38 proc. robiło to zarówno w kraju, jak i za granicą. Pozostałe 14 proc. ankietowanych na wypożyczenie samochodu zdecydowało się w trakcie wyjazdu zagranicznego.Poza granicami kraju najczęściej (połowa wskazań) korzystaliśmy z wypożyczalni niemieckich, a w następnej kolejności z włoskich (31 proc.), hiszpańskich (26 proc.) oraz francuskich (19 proc.).Dlaczego podczas podróży służbowych decydujemy się właśnie na wynajem samochodu? Okazuje się, że powodem jest przede wszystkim chęć zapewnienia sobie wygody. Tę przyczynę wskazuje niemal połowa (48 proc.) badanych. Możliwość dotarcia do celu szybciej wynajętym autem przekonuje do tej usługi 44 proc. ankietowanych. Dla 36 proc. istotna jest możliwość dotarcia samochodem z wypożyczalni do miejsc, które nie są połączone komunikacją miejską*.Najważniejszym kryterium, które decyduje o wyborze oferty danej wypożyczalni podczas podróży służbowej jest z kolei cena. Taką odpowiedź podało 48 proc. ankietowanych. Tuż za nią uplasowały się możliwość odbiory samochodu w dogodnym miejscu (wskazało ją 39 proc.) i ochrona ubezpieczeniowa (istotna dla 33 proc. badanych)*.Większość pracowników, która wzięła udział w badaniu na zlecenie Avis Polska, samodzielnie rezerwuje samochód – robi to 62 proc. ankietowanych. Rzadziej rezerwacji dokonuje osoba odpowiedzialna za zarządzanie flotą w firmie (23 proc.), asystent lub asystentka (13 proc.) czy dział HR (10 proc.). Samochody na wyjazd służbowy najczęściej są rezerwowane poprzez narzędzia online, oferowane przez wypożyczalnię.W trakcie podróży służbowej polscy pracownicy najchętniej sięgają po samochody kompaktowe – taki wybór zadeklarowało 34 proc. badanych oraz małe samochody, jak np. Toyota Yaris – wybrało je 31 proc. Tego typu pojazd jest niedrogi w użytkowaniu i ułatwia sprawne przemieszczanie.