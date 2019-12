UOKiK: jak wybrać zimowy płyn do spryskiwaczy i chłodnic?

Mamy zimę, a więc okres niespecjalnie lubiany przez kierowców. Wymiana opon jest w tym okresie niezbędnym minimum. UOKiK przypomina również o konieczności zadbania o odpowiedni płyn do spryskiwaczy szyb i do chłodnic. Na rynku dostępna jest szeroka gama tego rodzaju produktów, a kontrola przeprowadzona ostatnio przez laboratoria UOKiK dowiodła, że ich jakość przedstawia się zadowalająco.

Kupujesz zimowy płyn do spryskiwaczy szyb samochodowych? Sprawdź:

jaka jest temperatura zamarzania (krystalizacji, krzepnięcia) – tego rodzaju informację producent powinien umieścić na opakowaniu. Obowiązujące przepisy nie wskazują, jaka powinna być jej wysokość, ale warto pamiętać, że im jest ona niższa, tym lepiej. W naszym klimacie optymalną wartością jest -20 st. C lub np. -25 st. C. Nieodpowiedni płyn do spryskiwaczy będzie zamarzał w przewodach lub na szybach, co może prowadzić do ograniczenia widoczności,

(krystalizacji, krzepnięcia) – tego rodzaju informację producent powinien umieścić na opakowaniu. Obowiązujące przepisy nie wskazują, jaka powinna być jej wysokość, ale warto pamiętać, że im jest ona niższa, tym lepiej. W naszym klimacie optymalną wartością jest -20 st. C lub np. -25 st. C. Nieodpowiedni płyn do spryskiwaczy będzie zamarzał w przewodach lub na szybach, co może prowadzić do ograniczenia widoczności, jaki jest skład płynu – szukaj takich informacji na opakowaniu. Zwróć uwagę na: alkohol: im wyższe jego stężenie, tym niższa temperatura zamarzania; najczęściej jest to etanol, ale bywają stosowane też tańsze odpowiedniki: izopropanol i metanol (lepiej go unikać) oraz mieszaniny alkoholi, środki powierzchniowoczynne - odpowiadają za usuwanie zabrudzeń, glicerynę, glikol propylenowy, glikol etylenowy - zapewniają lepsze smarowanie dla wycieraczek, jednak ze względu na dużą toksyczność glikolu etylenowego, lepiej wybierać produkty, które go nie zawierają, środki antypienne – zapobiegają powstawaniu piany, środki regulujące pH - opóźniają korozję metalowych elementów, substancje stabilizujące – wyrównują różnicę w szybkości parowania składników płynu.

– szukaj takich informacji na opakowaniu. Zwróć uwagę na:

Kliknij, aby powiekszyć fot. CandyBox Images - Fotolia.com Jak wybrać zimowy płyn do spryskiwaczy i do chłodnic? Kupując zimowy płyn do samochodu, zwróć uwagę przede wszystkim na jego skład i temperaturę zamarzania.

Kupujesz płyn do chłodnic samochodowych? Sprawdź:

jaka jest temperatura zamarzania – wskazane jest, żeby było to -35 st. C lub mniej, aby płyn chłodniczy nie zamarzł nawet, jeśli zostawimy go na mrozie. Inaczej ryzykujemy uszkodzeniem silnika. W przypadku koncentratów upewnijmy się, czy na etykiecie jest tabela rozcieńczeń wraz z temperaturami możliwymi do osiągnięcia, i dokładnie się do niej stosujmy, gdy samodzielnie przygotowujemy płyn, rozcieńczając go wodą destylowaną lub demineralizowaną,

– wskazane jest, żeby było to -35 st. C lub mniej, aby płyn chłodniczy nie zamarzł nawet, jeśli zostawimy go na mrozie. Inaczej ryzykujemy uszkodzeniem silnika. W przypadku koncentratów upewnijmy się, czy na etykiecie jest wraz z temperaturami możliwymi do osiągnięcia, i dokładnie się do niej stosujmy, gdy samodzielnie przygotowujemy płyn, rozcieńczając go wodą destylowaną lub demineralizowaną, do jakiego rodzaju chłodnic przeznaczony jest płyn,

przeznaczony jest płyn, jaki jest jego skład . Najczęściej są w nim woda, glikol etylenowy lub propylenowy (z tymi składnikami powiązana jest temperatura zamarzania), środki zapobiegające powstawaniu kamienia oraz uszkodzeniom gumowych elementów układu chłodniczego, środki antykorozyjne i antypienne. Tak jak w przypadku płynów do spryskiwaczy, lepiej jest wybierać produkty bez glikolu etylenowego ze względu na jego wysoką toksyczność,

. Najczęściej są w nim woda, glikol etylenowy lub propylenowy (z tymi składnikami powiązana jest temperatura zamarzania), środki zapobiegające powstawaniu kamienia oraz uszkodzeniom gumowych elementów układu chłodniczego, środki antykorozyjne i antypienne. Tak jak w przypadku płynów do spryskiwaczy, lepiej jest wybierać produkty bez glikolu etylenowego ze względu na jego wysoką toksyczność, czy płyn można mieszać z innymi , np. tym, który stosowaliśmy wcześniej,

, np. tym, który stosowaliśmy wcześniej, czy ciecz jest jednolita – bez grudek, osadów.

Jak donosi UOKiK, jego laboratoria zbadały w ostatnim czasie 36 próbek: 25 zimowych płynów do spryskiwaczy szyb i 11 płynów do chłodnic. W obu przypadkach eksperci sprawdzali, jaka jest temperatura zamarzania i porównywali ją z deklaracją producenta. Rozbieżności na niekorzyść konsumentów wystąpiły jedynie w dwóch przypadkach. Płyn do chłodnic Stapar G11 zamiast w deklarowanych -35 st. C zamarzał już przy -19,3 st. C, a zimowy płyn do spryskiwaczy AC Cosmetics zamiast w -20 st. C – w -19,1 st. C.Płyny do spryskiwaczy szyb zostały zbadane w laboratorium także pod kątem stężenia metanolu. Zgodnie z obecnymi przepisami musi być ono mniejsze niż 0,6 proc. Przed 9 maja 2019 r. w Polsce dopuszczalne było maksymalnie 3 proc. metanolu w płynach do spryskiwaczy, ale po przypadkach śmiertelnego zatrucia tym alkoholem Komisja Europejska na wniosek Polski wprowadziła większe ograniczenia. Chodzi o to, aby zapobiec tragediom spowodowanym wypiciem płynu np. przez dzieci lub osoby uzależnione. Spośród badanych produktów tylko jeden miał przekroczone dopuszczalne stężenie metanolu. W zimowym płynie do spryskiwaczy Axenol było go 1,76 proc.Badania laboratoryjne zakończyły się 29 listopada. Ich wyniki trafiły do wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej. Po zapoznaniu się z nimi inspektorzy podejmą odpowiednie działania wobec produktów zakwestionowanych podczas badań. Informacja o nieprawidłowych wynikach zostanie przekazana też do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.