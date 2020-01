Ceny OC: dlaczego ubezpieczenie BMW i Audi jest droższe?

Polityka cenowa stosowana przez obecnych na rodzimym rynku ubezpieczycieli komunikacyjnych już od wielu lat dowodzi, że cena OC stanowi wypadkową szeregu czynników. Znaczenie mają m.in. wiek i staż kierowcy oraz (bez)szkodowość jazdy. Analiza Rankomat.pl dowodzi, że dla ustalenia kosztów obowiązkowej polisy istotna jest również marka samochodu. Kto płaci najwięcej i dlaczego?

Pojemność kosztuje

Wiek auta ma znaczenie

Ile na liczniku?

Młodsi płacą więcej

Kierowcy BMW i Audi deklarują najmniej szkód

Jak wynika z najświeższych doniesień Rankomat.pl, na najwyższe ceny OC muszą być przygotowani właściciele BMW (średnio 896 zł) oraz Audi (794 zł). To sporo więcej od tego, co muszą wysupłać właściciele Skody (614 zł) czy Renault (619 zł). Drożej jest również, jeśli zestawić ceny dla BMW i Audi z przeciętną stawką rynkową, odpowiednio 207 i 105 zł. Okazuje się, że za taki obrót spraw odpowiedzialność ponosi kilka czynników leżących po stronie tak kierowców, jak i ich pojazdów. Na ten stan rzeczy wpływa kilka czynników. Dotyczą one zarówno kierowców, jak i pojazdów.W raporcie cen OC RanKING eksperci Rankomat sprawdzili, jak wygląda zależność pojemności silnika , przebiegu i wieku samochodu oraz wieku kierowcy do ceny obowiązkowej polisy dla właścicieli BMW i Audi. Z reguły większa pojemność silnika oznacza wyższą cenę polisy. Statystyczny polski kierowca dysponuje silnikiem o pojemności 1,8 l. Kierowcy BMW mają jednak znacznie więcej, bo aż 2,4 l, zaś Audi prawie 2,2 l. Średnie liczby nie obrazują jednak dokładnie sytuacji na polskich drogach. Większość Polaków (prawie 64%) dysponuje samochodem o pojemności silnika do 1,9 l. Od 2,0 do 2,5 l, to kolejnych 28% procent. Natomiast ci, którzy podnoszą statystyki z pojemniejszymi silnikami, stanowią niecałe 8%.Innym czynnikiem jest wiek samochodu. Ten średni dla pojazdów na polskich drogach to 14 lat. Analizowane marki są o rok starsze i wyprzedzają je tylko Volkswageny ze średnią 16 lat. Dla porównania statystyczna Skoda ma 11 lat. Zazwyczaj wycena OC dla młodszych aut jest niższa.Ważny dla ubezpieczycieli jest także przebieg, a w Polsce przeciętne aut ma na liczniku 190 tys. km. W przypadku BMW jest to 224 tys., a Audi 226 tys. Towarzystwa ubezpieczeniowe zazwyczaj proponują wyższą stawkę dla aut z większym przebiegiem.Kolejnym wspomnianym elementem wpływającym na cenę OC jest wiek kierowcy. Okazuje się, że przeciętny polski kierowca ma 38 lat, jednak użytkownicy BMW są młodsi o 4 lata, a Audi o 3. Z reguły to starsi kierowcy płacą mniej za polisę. Dopiero osoby powyżej 57 roku życia zaczynają płacić za ubezpieczenie coraz więcej.Powyższe czynniki nie wpływają korzystnie na cenę ubezpieczenia BMW i Audi. Korzystnie zaś powinny wpłynąć ich deklaracje dotyczące szkodowości. Z danych Rankomat wynika, że deklarują oni najmniej wypadków ze wszystkich kierowców. 16,7% właścicieli BMW deklarowało spowodowanie szkody w 2019 roku i 16,6% właścicieli Audi. Na drugim biegunie zaś znaleźli się kierowcy Nissana (22,1%) i Toyoty (21,8%). Wszystkie deklaracje tego typu są weryfikowane w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Jeśli kierowca poda nieprawdziwe dane, podczas zawierania umowy zostanie mu zaproponowana inna cena.