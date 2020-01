O ile wzrasta cena OC po stłuczce? Możesz być zaskoczony

Spowodowanie stłuczki czy wypadku drogowego zawsze niesie za sobą niemiłe konsekwencje. Jedną z nich jest wyższa cena OC. Z analizy przeprowadzonej przez multiagencję Punkta wynika jednak, że szkodowy kierowca płaci za ubezpieczenie niewiele więcej niż jego kolega z czystym kontem. Różnica wynosi zaledwie 53 złote. To jednak nie koniec dość zaskakujących wieści.

System wyceny polis OC zaskakuje. Jeszcze w 2017 roku szkodowi kierowcy musieli liczyć się z wydatkiem za OC wyższym nawet o 80 proc. niż przeciętna cena. Obecnie, nie dość, że różnica znacząco się zmniejszyła, to właśnie tym kierowcom stawki spadły bardziej niż bezpiecznie jeżdżącym. Wygląda więc na to, że ubezpieczyciele zaczynają walczyć ceną o każdego klienta. To dlatego opłaca się sprawdzać stawki OC przed zakupem – mówi Bartłomiej Roszkowski, członek zarządu Punkty.

"Wypadkowy" rekordzista pochodzi z dolnośląskiego i za obowiązkową polisę zapłacił 9 517 zł. Z kolei posiadacz najtańszej polisy w tej grupie przeznaczył na nią zaledwie 240 zł. Mieszka w województwie małopolskim.

Spowodowanie wypadku może oznaczać dla kierowcy szereg finansowych konsekwencji, w tym wzrost ceny OC. Doświadczenie pokazuje, że dla wysokości OC znaczenie ma szereg czynników, w tym m.in. miejsce użytkowania pojazdu, model samochodu, jego rocznik, wiek kierowcy, a także historia szkodowości. Im więcej szkód ma na koncie posiadacz auta, tym większa jest kwota, jaką zmuszony będzie wysupłać z portfela tytułem kolejnego OC.Jak to wygląda w praktyce? Okazuje się, że nie jest tak źle, jakby się mogło wydawać. Jak wynika z ustaleń multiagencji Punkta, kierowcy, którzy mają na koncie jedną szkodę, raczej nie muszą się martwić. W ich przypadku cena OC jest tylko o 1 proc. wyższa od przeciętnej (+25 zł). Im więcej szkód, tym różnica staje się jednak większa. I już kierowcy z dwiema szkodami płacą o 11 proc. (+88 zł) więcej, z trzema o 25 proc. (+167 zł), a z czterema o 37 proc. (+246 zł). Zmotoryzowani mający na swoim koncie 5 szkód zapłacą za OC średnio 1021 zł, czyli o 252 zł więcej niż wynosi średnia cena tego ubezpieczenia. Dla porównania, kierowcy bezszkodowi mają stawkę zaledwie o 3 proc. niższą od przeciętnej kwoty za OC.Analiza cen OC dla szkodowych kierowców przysparza jednak jeszcze większych zaskoczeń. Okazuje się, że w ciągu ostatnich 9 miesięcy tym właśnie kierowcom stawki spadały - od 3 do nawet 15 proc. (bezszkodowym kierowcom tylko o 1 proc.). Można uznać, że jedna kolizja nie decyduje jeszcze o stylu jazdy. Gdy jednak ta sama osoba popełnia tych szkód więcej, to znaczy że mamy do czynienia z nieostrożnym kierowcą. Tymczasem największy procentowo spadek dotyczył kierowców z 4 szkodami. Na początku tego roku płacili oni za OC średnio 976 zł, ale już w trzecim kwartale cena ta wynosiła 820 zł, czyli o 15 proc. mniej. Odwrotnie mieli tylko kierowcy po pięciu i więcej szkodach – im ceny wzrosły o jedną czwartą w porównaniu do początku roku (806 zł wobec 1007 zł w III kw. br).Jak wynika z analizy, najwięcej za OC szkodowi kierowcy płacą w województwach: pomorskim (813 zł), dolnośląskim (800 zł) i mazowieckim (778 zł). Z kolei najniższe składki w przypadku kierowców ze szkodami na koncie notujemy w województwie podkarpackim (587 zł), świętokrzyskim (623 zł) i opolskim (628 zł).Interesująco wygląda za to zmiana średniej ceny OC dla szkodowych kierowców w poszczególnych województwach. Po trzech kwartałach paradoksalnie w najlepszej sytuacji są mieszkańcy województwa dolnośląskiego (choć to im przypada jedna z najwyższych składek w Polsce), którym (porównując stawki OC z pierwszego kwartału do trzeciego) cena spadła aż o 11 proc. Wzrost ceny OC zanotowano natomiast w województwie podkarpackim, którego szkodowi właściciele aut w trzecim kwartale płacą średnio 602 zł, czyli o 7 proc. więcej niż w pierwszym kwartale tego roku.