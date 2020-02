462 auta elektryczne w styczniu. Elektromobilność czeka na dopłaty

Przed nami najnowsza odsłona uruchomionego przez PSPA oraz PZPM Licznika Elektromobilności, czyli wskaźnika określającego m.in. ilość poruszających się po polskich drogach samochodów elektrycznych. Okazuje się, że pierwszy miesiąc bieżącego roku nie przyniósł pod tym względem żadnej rewolucji. U schyłku stycznia zarejestrowanych było w naszym kraju niewiele więcej niskoemisyjnych osobówek niż miesiąc wcześniej. Być może amatorzy aut elektrycznych wstrzymują się z zakupami do czasu startu zapowiedzianych dopłat z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu.

-Zapowiedzi dotyczące obniżenia poziomu dopłat do zakupu aut elektrycznych znajdują swoje odbicie w rozwoju rynku. Potencjalni nabywcy EV czekają na ujawnienie konkretnych kwot wsparcia, natomiast osoby, które już dokonały rezerwacji, licząc na dotacje w pierwotnej wysokości, wstrzymują się z realizacją zakupu. W konsekwencji zamówione przez dealerów pojazdy blokują place parkingowe przy salonach sprzedaży. Zdaniem branży, konieczne jest jak najszybsze podanie do publicznej wiadomości informacji zarówno na temat ogłoszenia pierwszego naboru wniosków, konkretnych kwot dotacji, jak i sumy środków alokowanych na wsparcie - mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez PSPA oraz PZPM, w styczniu bieżącego roku rejestracji doczekały się 462 auta elektryczne (+190% rdr), w efekcie czego łączna liczba zarejestrowanych nad Wisłą osobówek elektrycznych (BEV, ang. battery electric vehicles) i hybryd typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) wzrosła do 9 099 sztuk, z czego 60% stanowiły pełne elektryki (5 415).Wzrosty zanotowano również w grupie elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych (do 541 szt.), autobusów (do 225 szt.) oraz motorowerów i motocykli (do 6 322 szt.).Najświeższe dane potwierdzają również, że wraz ze wzrostem ilości samochodów elektrycznych rozrasta się również pierwsza struktura ładująca. Pod koniec stycznia br. w Polsce funkcjonowało 1049 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1 893 punkty). 30% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W ciągu ostatniego miesiąca przybyło 38 stacji.