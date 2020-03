Mercedesem zawładnął szał tworzenia. Marka wypełnia kolejne nisze i daje klientom coraz większy wybór. Świetnym tego przykładem może być grupa kompaktów z gwiazdą na masce, w której nie brakuje ani modnych, ani szybkich, ani wygodnych modeli. Jednym z jej przedstawicieli jest CLA Shooting Brake, który ma łączyć dwa skrajnie różne światy: stylu i praktyczności.

Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake - z przodu Pierwsze wcielenie designerskiego kombi ze Stuttgartu skutecznie przykuwało wzrok. Drugie jest jednak o niebo lepiej narysowane.

Mercedes-Benz CLA 200 Shooting Brake - tył Bagażnik ma natomiast bardzo przyzwoite rozmiary. W standardzie oddaje do dyspozycji 505 litrów wolnej przestrzeni.

Pierwsze wcielenie designerskiego kombi ze Stuttgartu skutecznie przykuwało wzrok. Drugie jest jednak o niebo lepiej narysowane. Sylwetki obu generacji są oczywiście zbliżone, ale w najnowszej znacznie lepiej wkomponowano oświetlenie i postawiono na jeszcze więcej obłości. I to się opłaciło. Wrażenie robi stylistyczna konsekwencja. Trudno bowiem wskazać jakikolwiek element, który odcina się pod względem optycznym. Wszystko tworzy spójną, bardzo przyjemną całość.Ciężko zaprojektować tył "kombiaka", który ma mieć w sobie dawkę sportu. Tu udało się uzyskać taki efekt. Śmiem twierdzić, że dla wielu ta część karoserii może wydać się wręcz atrakcyjniejsza, niż pas przedni (przejęty z sedana/czterodrzwiowego coupe). Widać, że w Mercedesie znaleźli nurt stylistyczny, który po prostu im leży i sprawdza się w wielu segmentach. Ponadto, prezentowany egzemplarz ma pakiet AMG, żółty lakier oraz czarne felgi ze srebrnymi rantami. W takiej konfiguracji kipi charakterem.Wnętrze czerpie garściami z Klasy A. Kokpit został stworzony w stylu high-tech, co oznacza sporo nowoczesnych instrumentów i podświetleń (w większej liczbie kolorów i odcieni niż zna jakikolwiek facet). Zegary są oczywiście cyfrowe i można je dostosować do indywidualnych potrzeb. Z kolei multimedia zostały zintegrowane nie tylko z ekranem dotykowym, ale też systemem MBUX, który ma bardziej przyjazną ergonomię niż poprzednie tego typu rozwiązanie stosowane w Mercedesach. Słynna obsługa głosowa oczywiście działa, ale z pewnością nie jest ona w stanie skutecznie zastąpić sprawnych dłoni.Kierownica tylko na pierwszy rzut oka wydaje się dość trudna w obsłudze ze względu na dużą liczbę przycisków, gładzików i pokręteł. W praktyce okazuje się, że znacznie przyspiesza korzystanie z wielu funkcji. Poza tym, wzorcowo leży w dłoniach, a to przecież jej najważniejsze zadanie. Pod względem jakości materiałów również nie sposób narzekać. W tej kategorii dokonano sporego postępu. Większość tworzyw ma miękką, przyjemną strukturę. Poza tym, bardzo dobrze wypada także spasowanie.Przednie fotele można osadzić wyjątkowo nisko, co spodoba się użytkownikom o sportowym zacięciu. Zresztą, już ich wygląd wiele obiecuje. Na szczęście są też wygodne i wystarczająco duże. Pod względem regulacyjnym, nie mam zastrzeżeń. Cieszy możliwość wydłużenia siedziska. W drugim rzędzie jest wyraźnie gorzej. Obicia wydają się twarde, a kąt pochylenia oparcia nie jest porywający, dlatego na dłuższych trasach można odczuć pewien dyskomfort.Bagażnik ma natomiast bardzo przyzwoite rozmiary. W standardzie oddaje do dyspozycji 505 litrów wolnej przestrzeni. Jej wykorzystanie ułatwiają praktyczne haczyki na drobniejsze przedmioty i szeroki otwór załadunkowy ułatwiający umieszczanie większych rzeczy. Owszem, próg mógłby zostać poprowadzony nieco niżej, ale musi być jakaś cena tak udanego designu. Gwoli ścisłości dodam, że po złożeniu drugiego rzędu, możliwości przewozowe CLA Shooting Brake rosną do 1370 litrów.Mercedes od dłuższego czasu współpracuje z Renault, czego efektem są samochody małe i dostawcze oraz silniki (zarówno diesle, jak i benzyniaki). Nikogo więc nie powinno dziwić, że pod maską prezentowanego auta mieszka konstrukcja francuska. To benzynowa jednostka o pojemności 1,3 litra generująca 163 KM (przy 5500 obr./min.) i 250 Nm (przy 1620 obr./min.). Jej uzupełnieniem jest 7-biegowa przekładnia automatyczna, która kieruje moc na oś przednią. Taki sam zestaw może znaleźć w Megane. W tym przypadku zapewnia on osiąganie pierwszej setki w 8,7 sekundy i rozpędzanie się do 226 km/h. I są to jak najbardziej pozytywne rezultaty. Co równie ważne, taki samo optymistyczne odczucia można mieć po zweryfikowaniu zużycia paliwa. Średnia z testu na dystansie 1000 km (cykl mieszany) wyniosła 6,7 litra. Biorąc pod uwagę dynamiczny styl jazdy, jest to świetny wynik.Pierwsza generacja CLA miała w sobie odrobinę sportu, co oczywiście potwierdzał układ jezdny. Samochód radził sobie z zakrętami i był przewidywalny przy wysokich prędkościach i nagłych zmianach toru jazdy. Nie oferował jednak zbyt dużego komfortu. Pozwolę sobie stwierdzić, że w pewnym stopniu był nawet toporny. Przy konfigurowaniu nowego wcielenia Shooting Brake'a nie pominięto tego wątku, dlatego można liczyć na wyraźny postęp. Niemieckie auto wciąż świetnie skręca, ale teraz o wiele lepiej radzi sobie z nierównościami i jest zwyczajnie wygodniejsze.Jeżeli ktoś ma wątpliwości związane z układem napędowym, spieszę uspokoić. Według mnie prezentowany silnik jest jednym z najlepszych wśród małolitrażowych konstrukcji. Bije na głowę swojego poprzednika (1.2 Turbo) wydajnością, siłą i kulturą pracy. Pozwala naprawdę sprawnie rozpędzać Mercedesa i nie brakuje mu wigoru nawet przy prędkościach autostradowych. Co ważne, tworzy bardzo udaną parę z automatem, który szybko i płynnie dobiera przełożenia. Nie ma też problemów z wykorzystaniem mocy - nawet na śliskiej nawierzchni przednia oś radzi sobie z takim stadem.Zaawansowanie technologiczne tego pojazdu objawia się w wielu drogowych sytuacjach. I nie trzeba podbramkowej sytuacji, by to docenić. CLA ma wbudowany aktywny tempomat, ostrzega przed martwym polem w lusterkach czy kolizją, ułatwia parkowanie oraz cofanie i utrzymuje pas ruchu. Ten cały bagaż systemów nie działa jednak inwazyjnie, dlatego kierowca nie czuje się osaczony, tylko skutecznie wspierany.Przejdźmy do cennika. CLA Shooting Brake startuje od 138 700 zł. Taka wartość umożliwia zakup bazowego egzemplarza, który ma pod maską... 1,5-litrowego diesla ( 116 KM i 260 Nm) współpracującego ze skrzynią manualną. No cóż, mało prestiżowy wariant. Za wersję "200" trzeba natomiast zapłacić przynajmniej 144 900 zł. To niewiele ponad połowę, ile trzeba wyłożyć na topową odmianę AMG CLA 45 S 4MATIC+ (421 KM), która zainteresuje zupełnie innego klienta...Samochód można nabyć za pośrednictwem podstawowych form finansowania. Wśród nich znajdziemy oczywiście kredyt, który w Polskim Oddziale Mercedesa zwany jest "pożyczką". Jego standardowa umowa może trwać od 12 do 72 miesięcy. Warto dodać, że istnieje możliwość stworzenia tzw. raty balonowej, spłacanej na samym końcu. Dla przedsiębiorców przygotowano leasing z umową na okres od 24 do 60 miesięcy. Pozostałe warunki dostosowywane są indywidualnie, dlatego o szczegóły należy pytać we własnym zakresie.Kompaktowe kombi może mieć styl. CLA Shooting Brake posiada jednak znacznie więcej argumentów, by zostać przebojem. Wśród nich znajdziemy atrakcyjne, dobrze wykonane wnętrze, liczne systemy bezpieczeństwa i świetny układ jezdny. W wersji "200" spodoba się klientom szukającym zdrowego kompromisu między osiągami a kosztami eksploatacji.