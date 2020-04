Czy pandemia wpływa na ceny ubezpieczenia OC? Sprawdzamy

Porównywarka Rankomat.pl przedstawia cokwartalną analizę średnich cen OC. Okazuje się, że w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku przeciętny kierowca na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu musiał wysupłać 687 zł, a więc nieco mniej niż pod koniec 2019 roku (-1,6%). Sytuacja na rynku polis komunikacyjnych wygląda zatem na stabilną i niedotkniętą - póki co - symptomami obecnego kryzysu.

Jakie była średnie ceny OC w I kwartale br.?

Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku

Średnia cena OC w I kwartale 2020 roku była o 11 zł (1,6%) w stosunku do poprzedniego.

Najtańsze i najdroższe miasta

Największe odchylenia od średniej ceny OC odnotowano w województwach: pomorskim (+13,7%) i dolnośląskim (+10,9%).

- Od początku 2019 r. średnie ceny OC utrzymują się poniżej 700 zł. Podobnie było w I kwartale 2020 r., w którym wysokość składki była o 1,6% niższa niż w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Nic nie wskazuje na to, aby ceny obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego miały w najbliższym czasie wzrosnąć. To powinno być dobrą informacją dla wielu posiadaczy pojazdów, biorąc pod uwagę silny negatywny wpływ epidemii koronawirusa na finanse gospodarstw domowych – mówi Tomasz Masajło, Prezes Zarządu Rankomat.

W I kwartale 2020 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia, Gdańska i Warszawy.

Przed nami rezultaty najnowszego "RanKINGu – rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych", w którym analitycy Rankomat.pl, jak co kwartał, podsumowali sytuację cenową na rodzimym rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. I wprawdzie o sytuacji rynkowej mówi się dziś głównie w kontekście kryzysu, to jednak w ubezpieczeniach jego symptomów jeszcze nie widać. Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez porównywnarkę, średnia cena OC w pierwszym dniach rozprzestrzeniającej się w naszym kraju pandemii wyniosła 687 zł i niewiele różniła się od tych z poprzednich 12 miesięcy.Średnia cena OC na poziomie 687 zł to wynik o 11 zł niższy od zanotowanego przed kwartałem (-1,6%). Biorąc jednak pod uwagę podobny okres w 2019 roku, obserwujemy zniżkę o 5 zł (0,7%).Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (781 zł), dolnośląskiego (762 zł) i mazowieckiego (751 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (566 zł), opolskiego (578 zł) i świętokrzyskiego (588 zł).Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach oprócz podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Tam podwyżka wyniosła od 0,2% do 0,6%. Obniżki w pozostałych regionach wyniosły od -0,6% (woj. podlaskie) do -3,7% (woj. lubelskie).Największe odchylenia od średniej ceny OC odnotowano w województwach: pomorskim (+13,7%), dolnośląskim (+10,9%) i mazowieckim (+9,3%) – wynika z danych rankomat.pl.Z analizy cen OC porównywarki rankomat.pl wynika, że w I kwartale 2020 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Rzeszowa, Opola i Kielc. Różnica cen OC pomiędzy najtańszym Rzeszowem a najdroższym Wrocławiem wyniosła aż 48,1%.W pięciu miastach wojewódzkich ceny OC wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego. Podwyżki wyniosły od 0,4% w Poznaniu do 5,4% w Białymstoku. W I kwartale 2020 r. największe obniżki dotyczyły mieszkańców Opola (-7%), Lublina (-5,2%) i Wrocławia (-3,8%). W Kielcach cena pozostała bez zmian.