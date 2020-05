Jak kupić dobre opony? Na co zwracać uwagę?

Wymiana opon może, ale wcale nie musi wiązać się z sezonowością. O nowym ogumieniu powinniśmy pomyśleć również wtedy, gdy obecne ma zużyty bieżnik, uszkodzenia mechaniczne czy też jest po prostu leciwe. Jak wybrać dobre opony? Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego prezentuje kilka praktycznych wskazówek w tej kwestii. Zastosowanie się do nich maksymalizuje szanse na wybór ogumienia najbardziej dostosowanego do naszych potrzeb.

Po pierwsze - czytaj etykiety

Po drugie - dobierz właściwe parametry – według Twoich wymagań i rodzaju samochodu

215 – oznacza podaną w milimetrach szerokość mierzoną pomiędzy bokami opony;

– oznacza podaną w milimetrach szerokość mierzoną pomiędzy bokami opony; 55 – wskazuje wysokość profilu, czyli wartość procentową, która wyraża wysokość boku opony w stosunku do jej szerokości. W tym przypadku jest to 55%, czyli ok. 118 mm;

– wskazuje wysokość profilu, czyli wartość procentową, która wyraża wysokość boku opony w stosunku do jej szerokości. W tym przypadku jest to 55%, czyli ok. 118 mm; R16 – R oznacza typ opony, w tym przypadku radialną. 16 sygnalizuje średnicę osadzenia na feldze, która podawana jest w calach;

– R oznacza typ opony, w tym przypadku radialną. 16 sygnalizuje średnicę osadzenia na feldze, która podawana jest w calach; 91 – przedstawia indeks nośności, czyli wartość maksymalnego obciążenia jednej opony przy zachowaniu prędkości dopuszczonej przez producenta pojazdu;

– przedstawia indeks nośności, czyli wartość maksymalnego obciążenia jednej opony przy zachowaniu prędkości dopuszczonej przez producenta pojazdu; T – wskazuje indeks prędkości, który informuje nas o maksymalnej prędkości z jaką pojazd może się bezpiecznie poruszać, gdy ma zamontowaną daną oponę.

Sprawdź oznaczenia na oponach

Symbol E.C.E – oznacza homologację europejską, która dopuszcza ogumienie do użytku na drogach UE. Opony dostosowane do wymogów unijnych gwarantują bezpieczną jazdę;

– oznacza homologację europejską, która dopuszcza ogumienie do użytku na drogach UE. Opony dostosowane do wymogów unijnych gwarantują bezpieczną jazdę; Numer DOT – zakodowane oznaczenie producenta, fabryki oraz daty produkcji służące identyfikacji partii produkcyjnej opon;

– zakodowane oznaczenie producenta, fabryki oraz daty produkcji służące identyfikacji partii produkcyjnej opon; Symbol alpejski (płatek śniegu na tle gór) – bardzo istotny element opon zimowych i całorocznych – jedyny oficjalny symbol tego, że opony przeszły testy według norm potwierdzających ich osiągi w warunkach zimowych i uzyskały homologację zimową.

T to indeks prędkości, który informuje nas o maksymalnej prędkości z jaką pojazd może się bezpiecznie poruszać, gdy ma zamontowaną daną oponę.

Po trzecie – nie kupuj używanych opon!

– Opony są bardzo ważną częścią wyposażenia samochodu w zakresie bezpieczeństwa. Co więcej, są jedynym elementem systemu bezpieczeństwa samochodu, który dotyka drogi. Opony to skomplikowany technicznie produkt, który musi godzić przeciwstawne wymagania – takie jak przyczepność, wytrzymałość czy odporność na aquaplaning, Mają wiele parametrów, które możemy porównywać i skupiać się na tych, które są dla nas najważniejsze – warto czytać wyniki niezależnych testów i porozmawiać z doświadczonymi serwisantami. Nie ma jednak żadnego znaczenia, czy w momencie zakupu opony mają kilka dni czy kilka lat – nie są produktem spożywczym, nie mają określonego dopuszczalnego okresu magazynowania. Dobre opony wyprodukowane nawet kilka lat temu, ale przechowywane w odpowiednich warunkach, zachowują wszystkie swoje właściwości – są fabrycznie nowe. Zmiany fizykochemiczne zachodzą głównie podczas użytkowania i spowodowane są rozgrzewaniem się ich w trakcie jazdy i napięciem wynikającym z ciśnienia, deformacjami i innymi czynnikami, które nie występują w procesie przechowywania opon – mówi Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Aby przekonać się, jak szeroką gamę opon znajdziemy na polskim rynku, wystarczy otworzyć jakąkolwiek witrynę wyspecjalizowanego w ogumieniu sklepu internetowego. Jeden "klik" i naszym oczom ukazują się dziesiątki, jeśli nie setki czy tysiące produktów. Jak jednak wybrać dobre opony? Odpowiedź na to pytanie jest o tyle ważna, że właściwie dobrane ogumienie to jeden z czynników decydujących o bezpieczeństwie jazdy. Jak podkreśla PZPO,Oto, jak wybrać dobre opony i zadbać przy tym o bezpieczeństwo własne, swoich pasażerów i innych uczestników ruchu.Od kilku lat europejscy kierowcy – dzięki etykietom przyklejanym w widocznym miejscu na bieżniku – mogą już przy kupnie opon porównać podstawowe parametry ogumienia. Pamiętajmy, że opony różnych segmentów – premium, średnie, budżetowe – znacząco różnią się między sobą, jeśli chodzi o hamowanie na mokrej drodze, efektywność paliwową czy hałas.Różnica między oponami klasy A i G w przypadku drogi hamowania na mokrej nawierzchni przy 80 km/h to nawet 18 m – to są cztery długości samochodu średniej klasy.Rozmiar opon nie może być dowolny i nie służy tylko estetyce – producenci samochodów ustalają odpowiedni rozmiar ogumienia do każdego modelu auta, a nawet do każdej wersji silnikowej, które różnią się pomiędzy sobą parametrami i osiągami. To, na jakich oponach producent homologował swój pojazd w UE, znajdziemy w instrukcji obsługi. Są tam wszelkie dane, które pozwolą znaleźć odpowiedni rozmiar i typ opony. Jeśli nie chcesz się z tego doktoryzować, porozmawiaj ze specjalistami z renomowanego serwisu.Gdy na kole znajduje się oznaczenie np. 215/55R16 91T, to:Symbole znajdujące się na oponach pomagają świadomie podjąć decyzję zakupu kompletu ogumienia. Najważniejsze spośród oznaczeń to:Nawet opony klasy premium na nic się nie zdadzą, jeśli kupujemy je używane, o nieznanej historii. Poprzedni użytkownik mógł jeździć ze zbyt niskim ciśnieniem w oponach, co doprowadziło do nadmiernych przeciążeń, przegrzania i uszkodzenia warstw wewnętrznych ich ścian bocznych. Te istotne, nieznane nam wady mogą doprowadzić do rozerwania gumy w czasie jazdy! Na oko jesteśmy w stanie ocenić jedynie głębokość bieżnika kompletu i stwierdzić szczelność, brak przetarć, pęknięć oraz wybrzuszeń na boku opony – nie oznacza to jednak, że komplet ogumienia nadaje się do dalszej, bezpiecznej eksploatacji. Oszczędności związane z kupnem używanych opon są jedynie pozorne – stanowią one zagrożenie na drodze, a za ich wybór możemy przepłacić zdrowiem i życiem swoim oraz naszych bliskich.