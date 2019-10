Dobre opony ciężarowe: oszczędność, bezpieczeństwo i ekologia

Zakup opon ciężarowych odpowiada za 3-5% kosztów generowanych przez firmy transportowe. Ta spora inwestycja szybko się jednak zwraca - ogumienie wpływa bowiem na 40% wszystkich kosztów operacyjnych. Wyposażenie taboru samochodowego w opony o obniżonych oporach toczenia, na których pokonanie zużywa się niemal 30% paliwa, to oszczędność przeszło 2 litrów paliwa na 1000 km. Przeciętnie w skali roku daje nam to zatem 5000 litrów. Wysoka jakość opon nie tylko poprawia efektywność prowadzenia działalności gospodarczej, ale również, jeśli nie przede wszystkim, poprawia bezpieczeństwo kierowców i innych uczestników ruchu drogowego.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ciężarówka Awarie związane z oponami ciężarowymi to 30 proc. wszystkich interwencji mechanicznych na drodze

– Według danych ADAC Truck Service awarie związane z oponami ciężarowymi to 30 proc. wszystkich interwencji mechanicznych na drodze – w Niemczech są po awariach elektroniki drugą przyczyną problemów na trasach. Przestoje więc oznaczają straty i kary umowne, z których wielu można byłoby uniknąć kupując wysokiej jakości opony ciężarowe. Opona jest trzecim najszybciej obracającym się elementem samochodu – w trasie profesjonalni kierowcy nie powinni mieć żadnych wątpliwości co do tego, że opony na których jadą, gwarantują im najwyższy poziom bezpieczeństwa – zwraca uwagę Piotr Sarnecki, dyrektor generalny PZPO.

– Każdemu przedsiębiorcy leży na sercu życie i zdrowie jego pracowników – w branży transportowej dochodzi równie istotne bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Firma transportowa ma jeden cel: przewiezienie klientowi powierzonego ładunku – często o wartości kilkuset tysięcy euro – w nieuszkodzonym stanie, do konkretnego miejsca i w dokładnie wyznaczonym czasie. Wypadek lub stłuczka to ogromne straty dla firm, a koszt nowego ciągnika siodłowego z naczepą to prawie pół miliona złotych. Na bezpieczeństwie swojej firmy nie można oszczędzać! – podkreśla Piotr Sarnecki.

Dbające o odpowiedzialną politykę zakupową firmy transportowe coraz częściej zdają sobie sprawę, że kupno dobrych opon to inwestycja, która się opłaca. Generują one bowiem do 5% ogólnych kosztów działalności, ale jednocześnie wywierają wpływ na 40% łącznych kosztów operacyjnych. Wysokiej jakości ogumienie to gwarancja wytrzymałości i długiej żywotności. Na tym jednak nie koniec.Opony klasy premium dają również możliwość ich powtórnego bieżnikowania, czyli nałożenia nowej warstwy gumy tam, gdzie bieżnik jest już zużyty. To rozwiązanie pozwala nie tyko na oszczędności i bezpieczne wydłużenie przebiegów, ale niewątpliwie niesie za sobą dodatkową wartość z punktu widzenia dbałości o środowisko naturalne . Jeżeli zatem zamierzasz zaopatrzyć swoje zestawy w nowe ogumienie, zwracaj uwagę na całkowite koszty eksploatacji, a nie tylko cenę zakupu. Niemarkowe opony ciężarowe są nie tylko pozorną oszczędnością, ale także potencjalnym zagrożeniem na drodze i ryzykiem opóźnienia w dostawach oraz wystąpienia dodatkowych kosztów usunięcia awarii.Opona niskiej jakości dla osi sterującej wystarczy na około 120-150 tys. km, a markowe opony ciężarowe pozwolą na bezpieczne pokonanie ponad 220 tys. km. Dodając do tego możliwość ich bieżnikowania – żywotność sięgnie nawet ponad 450.000 km.Nie można zapominać także o odpowiednim ciśnieniu – utrzymując jego prawidłowy poziom można zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 0,3 l na 100 km i zapewnić równomierne ścieranie się bieżnika we wszystkich oponach. Warto pamiętać również, że zaniedbane wyważenie kół w samochodzie ciężarowym powoduje szybsze zużycie elementów zawieszenia pojazdu.Rozsądna polityka zakupowa firm flotowych i transportowych jest też ważnym elementem bezpieczeństwa ruchu i pracy kierowców – według statystyk policji za 2018 rok, aż w 24% wypadków, których przyczyną była niesprawność techniczna aut, stwierdzono niewłaściwy stan opon . Pojazdy ciężarowe są szczególnie narażone na ewentualne awarie spowodowane kondycją opon – ze względu na ich liczbę i masę samochodu z załadunkiem.