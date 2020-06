Flota samochodowa MŚP: jakie marki wygrywają?

Czym jeździ sektor MŚP? Carefleet S.A. prezentuje wyniki badania zleconego Instytutowi Keralla Research. Z deklaracji przebadanych firm wynika, że w ich flotach samochodowych znajdziemy pojazdy różnych marek. Pierwsze miejsce należy jednak do Volkswagena, który swoją popularnością wyraźnie góruje nad innymi. Jak prezentują się kolejne miejsca zestawienia?

Mercedes,

Ford,

Skoda,

Opel,

Fiat,

Renault,

Toyota,

Citroen,

Peugeot.



- We flocie samochodowej MŚP możemy znaleźć pojazdy praktycznie wszystkich marek dostępnych na polskim rynku. Jak wynika z naszych badań, dla 46 proc. przedstawicieli firm z sektora MŚP najważniejszą cechą idealnego samochodu służbowego jest niski koszt jego eksploatacji, 43 proc. przedsiębiorców zwraca uwagę na preferencyjne warunki zakupu auta, a nieco ponad 29 proc. bierze pod uwagę dotychczasowe pozytywne doświadczenia z daną marką – mówi Bartosz Olejnik, dyrektor sprzedaży i marketingu w Carefleet S.A. – Warto jednocześnie zauważyć, że ponad połowa polskich firm z sektora MŚP kupuje używane samochody, wybierając często marki droższe, ale postrzegane jako niezawodne, stąd dużym zainteresowaniem cieszą się różne modele Mercedesów, Fordów i Volkswagenów. Coraz częściej mali i średni przedsiębiorcy wybierają także nowe samochody wyższej klasy, finansowane w formie wynajmu długoterminowego. W przeciwieństwie np. do zakupu aut za gotówkę lub na kredyt, rozwiązanie to otwiera przedsiębiorcom dostęp do pojazdów, na których zakup nie koniecznie by się zdecydowali ze względu na cenę – dodaje.

Jakie marki dominują we flotach przedsiębiorstw z sektora MŚP – wyniki badania We flotach firm z sektora MŚP występują pojazdy bardzo różnych marek.

Jeżeli chodzi o marki, flota samochodowa MŚP okazuje się bardzo zróżnicowana. Z badania wynika, że badani przedsiębiorcy wskazują na aż 27 brandów, przy czym zdecydowanie najpopularniejszy okazuje się niemiecki Volkswagen. Wybierają go przede wszystkim firmy z sektora produkcyjnego oraz przedsiębiorstwa dysponujące flotą samochodową liczącą sobie ponad 50 pojazdów. Oto, jak prezentują się kolejne pozycje w TOP 10:Nieco mniejszą popularnością cieszą się m.in. Honda, Mitsubishi, Land Rover, Porsche, Suzuki, Jaguar, Seat, Alfa Romeo oraz Lexus.Badanie pokazuje również, że na marki Fiat oraz Renault istotnie częściej wskazują przedsiębiorcy zatrudniający do 9 pracowników. Z kolei samochody sygnowane logo Skoda przeważają we flotach firm produkcyjnych i handlowych.