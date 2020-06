Wypożyczenie samochodu w czasie pandemii. Na co zwracać uwagę?

Pandemia pokrzyżowała plany wakacyjne wielu Polaków. Wiadomo już jednak, że z urlopu nie zamierzamy rezygnować. W obawie o swoje bezpieczeństwo rezygnujemy jednak z podróży samolotami, stawiając na przemieszczanie się autem. Ci, którzy go nie posiadają, mogą zdecydować się na wypożyczenie auta. Kwestią, na którą w obecnych czasach powinni niewątpliwie zwrócić uwagę, jest dezynfekcja. Co jeszcze jest istotne? Oto, co radzą w tej kwestii eksperci MasterRent24.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ile kosztuje wypożyczenie samochodu na wakacje?

Na jakie formalności trzeba się przygotować?

Na co zwracać szczególną uwagę, udając się do wypożyczalni samochodów?



Wypożyczenie samochodu na wakacje - co wybrać i skąd?

Kliknij, aby powiekszyć fot. GTeam - Fotolia.com Jak wynająć auto na wakacyjny wyjazd? Wynajmując samochód na wakacje w czasie epidemii, warto zwrócić uwagę na jego dezynfekcję.

- Musimy pamiętać, że znajdujemy się w wyjątkowej sytuacji, a sezon wakacyjny w tym roku będzie dla wszystkich wielkim wyzwaniem. Planując wakacyjną podróż, powinniśmy na każdym jej etapie ograniczać kontakty z innymi ludźmi do niezbędnego minimum. Dlatego ważne jest, aby proces wynajmu samochodu był uproszczony, dostępny online, a kontakt z pracownikiem salonu ograniczał się do przekazania kluczyków - mówi Krzysztof Krawczyk, Dyrektor MasterRent24.



1. Czy auto jest zdezynfekowane?

- O czystość naszych samochodów dbamy na co dzień - są one regularnie czyszczone i przygotowywane do jazdy. Jednak w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, którą traktujemy niezwykle poważnie, wprowadziliśmy dodatkowe środki bezpieczeństwa sanitarnego, w trosce o naszych klientów i pracowników. Wszystkie pojazdy są każdorazowo dezynfekowane przed przekazaniem samochodu klientowi. Dotyczy to szczególnie takich elementów wyposażenia, jak klamki, kierownica, manetki, radio, ekran multimediów i konsola centralna, gałki zmiany biegów, klamry pasów bezpieczeństwa czy kluczyki - wyjaśnia Krzysztof Krawczyk.



2. Jaki zakres ma assistance?

3. Czy mam autocasco?

4. Czy obowiązuje mnie limit kilometrów?

- Wiele firm wyznacza maksymalną liczbę kilometrów, jaką może pokonać kierowca wynajętym autem, a za każdy “nadprogramowy” kilometr nakłada dodatkowe opłaty. To jednak przestarzała praktyka, stosowana przez niewielkie wypożyczalnie. Duże firmy pozostawiają w tej kwestii kierowcy wolną rękę – dodaje ekspert MasterRent24.



Wprawdzie granice państw powoli się otwierają, a kolejne kraje znoszą restrykcje w zakresie przyjmowania podróżnych, to ruch lotniczy ciągle jednak stoi pod znakiem zapytania. Sami zresztą podróżni omijają samoloty i to zarówno ze względu na niepewność dalszych działań przewoźników, jak i ryzyko zarażenia się koronawirusem, które w transporcie publicznym jest niestety dość wysokie. Nie jest więc zadnym zaskoczeniem, że w tym roku wyjeżdżający stawiają przede wszystkim na podróż samochodem.Wypożyczenie samochodu na wakacje to dogodna opcja dla tych, którzy nie posiadają własnego auta. To, ile przyjdzie nam zapłacić zależy od wybranej klasy pojazdu oraz okresu wypożyczenia samochodu. Im ten ostatni jest dłuższy, tym cena będzie niższa.Wynajęcie typowo wakacyjnego modelu, czyli dużego auta typu VAN z pojemnym bagażnikiem np. Toyota Proace do 14 dni kosztuje 210 zł brutto za dzień. Jeżeli wolimy auto rodzinne typu Skoda Superb lub wygodnego crossovera, takiego jak Nissan Qashqai, to stawka wyniesie 150 zł dziennie.Na rynku działa wiele firm, oferujących wypożyczenie samochodu od ręki. Warto jednak szukać takich, które umożliwiają załatwienie większości formalności przez internet.Cały proces wypożyczenia samochodu nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy wybrać interesujący nas model, określić okres wynajmu i podpisać umowę. Zanim jednak to zrobimy, dobrze jest szczegółowo zapoznać się z zawartymi w niej warunkami korzystania z wynajmowanego samochodu oraz zakresem gwarantowanych świadczeń. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych komplikacji oraz dodatkowych kosztów w trakcie użytkowania i przy oddawaniu samochodu.4 elementy, na które warto zwrócić uwagę decydując się na wypożyczenie samochodu:Z uwagi na zagrożenie przenoszenia choroby COVID-19 w przestrzeniach wspólnych - również w pojazdach - należy przed odbiorem samochodu upewnić się, czy firma wypożyczająca pojazd zadbała o jego dezynfekcję po poprzednim użytkowniku.Niemal każda duża firma świadcząca usługi wynajmu krótkoterminowego, zapewnia swoim klientom całodobową opiekę assistance. Jeśli wypożyczamy auto na wakacje, warto jednak zwrócić uwagę, żeby nie ograniczała się ona wyłącznie do odholowania zepsutego samochodu do warsztatu. Bo nic nam po tym, jeśli w trakcie wyczekiwanego urlopu zostaniemy bez środka transportu. Dlatego assistance powinno uwzględniać również podstawienie auta zastępczego. Ważna jest też możliwość całodobowego skorzystania z pomocy obsługi technicznej przez siedem dni w tygodniu, tak, byśmy nie tracili cennego czasu i czuli się bezpiecznie w każdej chwili.Assistance i związana z nim niezbędna pomoc w razie awarii, to nie wszystko. Jeżeli w Polsce lub za granicą dojdzie do wypadku lub awarii wypożyczonego auta z winy kierowcy, a samochód nie będzie objęty dodatkowym ubezpieczeniem AC, to kosztami naprawy może zostać obciążony kierowca. Jeśli więc nie chcemy, by zaskoczyły nas dodatkowe wydatki, sprawdźmy czy poza obowiązkowym OC, auto z wynajmu ma także autocasco.Jeśli więc samochodem wynajętym na wakacje, planujemy pokonać dłuższą trasę, warto pod tym kątem przeanalizować umowę najmu i mieć pewność, że będziemy mogli cieszyć się swobodą podróżowania bez dodatkowych opłat.