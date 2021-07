Rent a car: wynajem samochodu sposobem na wakacje?

Wybór kierunku na wakacje to nie tylko kwestia spełniania marzeń, ale również możliwości budżetowych i dostępu do środków transportu. Każdego roku wielu Polaków decyduje się, że podróż na wakacje odbędzie samochodem. W tym roku takie plany ma 39 proc. Polaków, którzy spędzą urlop w kraju oraz 15 proc. osób wyjeżdżających za granicę. Biorąc pod uwagę, że auto daje nam wygodę i niezależność, nie powinno to być żadnym zaskoczeniem. Do tego, wcale nie musimy go posiadać - dobrym pomysłem może okazać się wynajem samochodu na wakacje.

Gdzie szukać informacji na temat wynajmu samochodu?

Wycieczka wynajętym samochodem

Dla osób decydujących się na wynajem samochodu w wypożyczalni liczy się przede wszystkim możliwość skorzystania ze sprawdzonego, nowoczesnego i bezpiecznego auta oraz wygoda związana z łatwym dostępem do niego – mówi Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Hertz (Motorent Sp. z o.o.) - W przypadku tego typu usług klient może wybrać spośród bardzo szerokiej oferty pojazdów dokładnie taki samochód, jakiego potrzebuje, dlatego w zależności od celu wynajmu łatwo dopasować auto do konkretnych okoliczności. Jeśli planujemy dłuższą podróż – wygodniejszy będzie większy pojazd z dużym bagażnikiem, natomiast dla osób planujących krótki weekendowy wyjazd najwygodniejsze będzie małe, miejskie auto. Pojazdy z firm Rent a Car, a więc wypożyczalni samochodów, oferujących krótkoterminowy wynajem samochodu są niemalże fabrycznie nowe lub w bardzo młodym wieku, zazwyczaj nieprzekraczającym 1 roku. Samochód jest również zawsze odpowiednio przygotowany do jazdy – wystarczy odebrać go z ustalonego wcześniej miejsca i obrać kierunek zaplanowanej podróży.

Wyjazd za granicę

Po Polsce wynajętym autem?

Wiemy, że klienci wypożyczalni samochodów szukają sprawdzonej i wysokiej jakości usługi, a także prostych formalności – mówi Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Hertz (Motorent Sp. z o.o.).- Renomowane wypożyczalnie, w tym te zrzeszone w PZWLP, zawsze oferują wynajem na jasnych zasadach. Cena jest znana z góry, a wynajmujący mają pewność, że poza zwrotną kaucją nie zostaną im naliczone żadne dodatkowe opłaty za wynajem samochodu.



Auto jest gotowe do odbioru i podróży już na drugi dzień od złożenia dyspozycji. Co ważne, samochody w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną, są zawsze odpowiednio zdezynfekowane. Pojazdy posiadają wszystkie potrzebne przeglądy i są serwisowane wyłącznie w renomowanych sieciach obsługi przy wykorzystaniu oryginalnych części. Klienci wypożyczający auto mają również możliwość skorzystania z całodobowego wsparcia informacyjnego i technicznego, a w razie wypadku z usług assistance.

Okres wakacyjnych wyjazdów trwa, a wielu Polaków czeka już na swoje zaplanowane urlopy. Według badania Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) 39 proc. badanych podczas wakacji będzie podróżować po kraju, 11 proc. spędzi czas wolny za granicą, a 15 proc. deklaruje, że planuje zarówno podróże po Polsce, jak i wyjazd zagraniczny. Co trzeci respondent spośród osób, które planują wyjazd wakacyjny w tym roku, myśli o wynajmie samochodu z wypożyczalni (Rent a Car).Najbardziej popularnym i najszybszym sposobem poszukiwania informacji jest internet. Według badania ,,Wynajem krótkoterminowy w oczach Polaków’’ wykonanego na zlecenie PZWLP, największy odsetek respondentów deklaruje, że szukałoby informacji na temat wynajmu krótkoterminowego samochodów (w wypożyczalniach, firmach Rent a Car) właśnie w Internecie, a dokładniej w wyszukiwarce internetowej (50 proc.) i bezpośrednio na stronach konkretnych wypożyczalni (41 proc.). Zdaniem ekspertów PZWLP, poszukiwanie ofert bezpośrednio na witrynach firm Rent a Car może być często najkorzystniejszym dla klienta rozwiązaniem. Rodziny lub znajomych zapytałoby 24 proc. respondentów, a 21 proc. z nich zajrzałoby również na stronę internetową organizacji zrzeszającej firmy oferujące krótkoterminowy wynajem auta. Social media okazały się wiarygodnym źródłem dla 19 proc. badanych.Z badania PZWLP wynika, że spośród Polaków, którzy planują wyjazd wakacyjny w tym roku, 30 proc. rozważa wyjazd na wakacje wynajętym w wypożyczalni samochodem , a 25 proc. jeszcze nie podjęło decyzji na ten temat.Głównym powodem, dla którego badani zdecydowaliby się na wynajem samochodu na wakacje, jest wygoda – zadeklarowało tak 61 proc. badanych. Kolejną ważną cechą wynajmu samochodów okazało się pełne ubezpieczenie pojazdu i gwarancja stałych kosztów (44 proc.), oraz niezależność płynąca z wyboru takiego środka transportu (41 proc.). Badani wśród zalet wymieniali też sprawdzony i niezawodny samochód (38 proc.) i zabezpieczenie wszystkich kwestii technicznych (36 proc.).Respondenci deklarują również, że zdecydowaliby się na wynajem samochodu z uwagi na bezpieczeństwo – szczególnie związane z COVID-19 (31 proc.), oraz obawy związane z korzystaniem z masowych środków transportu (23 proc.).11 proc. Polaków zamierza wyjechać za granicę, a 15 proc. badanych planuje zarówno wyjazd zagraniczny jak i wycieczkę po kraju. W takim przypadku można skorzystać z wynajmu samochodu z wypożyczalni w kraju będącym naszą wakacyjną destynacją, co zdecydowanie ułatwi przemieszczanie się na miejscu.Można również wynająć pojazd w Polsce i to nim udać się w podróż poza granicę, co świetnie sprawdzi się szczególnie w sytuacji, gdy planujemy odwiedzić kilka różnych państw ,,po drodze’’. Nie trzeba wówczas rezerwować kilku biletów lotniczych/miejsc w pociągu i można zabrać wszystkie rzeczy ze sobą. Dodatkowo. stosując to rozwiązanie, można na bieżąco zmieniać długość swojego pobytu w danym kraju.Przed zaplanowaniem takiego wyjazdu należy jednak pamiętać o potrzebnych formalnościach związanych z wypożyczeniem samochodu, takich jak zgłoszenie wyjazdu firmie wynajmującej (Rent a Car), dokładne zapoznanie się z regulaminem zagranicznych wyjazdów i skonsultowanie z podmiotem wypożyczającym takich kwestii jak wyższy od standardowego limit kilometrów. Wyjeżdżając poza granice państwa, należy również posiadać oryginał dowodu rejestracyjnego, a jeśli usługobiorca chce wyjechać poza granice Unii Europejskiej, musi pamiętać o zielonej karcie do ubezpieczenia – czyli urzędowym potwierdzeniu polisy OC, oraz o wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia. Wypełnienie powyższych formalności daje użytkownikowi pewność, że będzie mógł liczyć na wsparcie firmy wypożyczającej również poza granicami kraju i otrzymać odpowiednią pomoc w przypadku ewentualnej naprawy czy kradzieży.Decyzję o krajowym wyjeździe deklaruje 39 proc. badanych. Osoby, które na tę okoliczność wynajmą samochód z wypożyczalni (firmy Rent a Car), z pewnością docenią szybką realizację tego typu usług. Zwłaszcza w przypadku, gdy decyzja o podróży zostanie podjęta spontanicznie. Tym bardziej że według badania PZWLP respondenci jako zalety najmu krótkoterminowego aut z wypożyczalni wskazali właśnie takie cechy jak proste formalności (38 proc.), jasne zasady wynajmu i możliwość wypożyczenia dokładnie takiego samochodu, jaki jest akurat potrzebny (37 proc.), oraz szybkość realizacji usługi (34 proc.). Badani doceniali również atrakcyjne ceny (32 proc.), pełen pakiet usług dodatkowych – w tym ubezpieczenie oraz assistance (32 proc.), sprawdzony, niezawodny, serwisowany samochód (28 proc.) i bezpieczeństwo (30 proc.). Co piąty respondent wskazywał też, że korzyścią z wynajmu krótkoterminowego jest pewność, że samochód został odpowiednio zdezynfekowany.Za granicę czy w kraju – jedno jest pewne – podczas każdej podróży na pierwszym miejscu warto postawić swoje bezpieczeństwo i wybierać takie środki transportu, które zapewnią wygodę, są w pełni sprawne i przygotowane do jazdy. Na przestrzeni czasu usługi wypożyczalni samochodów, oferujących krótkoterminowy wynajem auta staja się coraz bardziej popularne, a formalności są ograniczane do minimum - tak, by osoby, chcące skorzystać z wynajmu krótkoterminowego mogły odbyć podróż już na drugi dzień od zgłoszenia takiej potrzeby.